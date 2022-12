Nuorten leijonien päävalmentaja korostaa, että tie liigapelaajaksi vie vuosia – lahjakkaat lapset pitäisi saada jääkiekon pariin jo varhain

Nuorten Leijonien eli jääkiekon alle 20-vuotiaiden nuorten maajoukkueen pitää kehittää yhteistyötä seurajoukkueiden kanssa, vaikka yhteistyö toimii jo nyt, sanoo U20-maajoukkueen elokuussa aloittanut päävalmentaja Tomi Lämsä.

Monessa seurassa junioritoiminta ja laatu ovat Lämsästä hyviä, mutta siihen ei voi tyytyä ja jäädä vain lepäämään. Suomessa pitää olla aallonharjalla pelin analysoinnissa ja yhteisöllisyydessä. Yhteisöllisyydellä Lämsä tarkoittaa seura- ja maajoukkuepiirien tiivistä yhteistyötä.

Tieto seura- ja maajoukkuevalmentajien kanssa kulkee Lämsän mielestä hyvin, mutta tietoa kansainvälisen pelin vaatimuksista on kerättävä koko ajan ja sen on kuljettava nopeasti seuroissa sekä maajoukkueessa.

Lahtelaisella Tomi Lämsällä on kokemusta Pelicansin juniori- ja edustusjoukkueen valmentamisesta. Muutamat vuodet ennen nykyistä pestiä hän valmensi KHL-liigassa Venäjällä.

Juniorituotanto liigajoukkueeseen vaatii pitkäjänteistä työtä

Pelaajakehitys ei ole Lämsän mukaan pikavoittojen hakemista. Matka juniorista kotimaisen liigan pelaajaksi on pitkä.

– On tärkeää saada heti alusta lähtien lahjakkaimmat lapset ja heidän perheensä mukaan jääkiekkotoimintaan. Juniorin nousu ja pelipaikan saaminen oman kaupungin liigajoukkueesta ei ole vuoden tai kahden tulos. Pelicans on onnistunut tässä pitkäjänteisessä työssä erinomaisesti.

Lämsä korostaa, että seurojen on tarjottava monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja harrastaa lajia ja kehittyä siinä.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa tilanne on Lämsän mielestä erilainen tällä hetkellä kuin Lahdessa.

– On tärkeää tunnistaa, mikä on hyvin ja millaista tarjontaa pystyy tekemään. Hämeenlinnassa on nyt ehkä välitila, jossa katsotaan ja kuunnellaan, miten lähdetään toimintaa kehittämään.

Lahtelaisesta 19-vuotiaasta on kehittynyt kärkipuolustaja

Parhaillaan alle 20-vuotiaiden nuorten jääkiekkomaajoukkue taistelee MM-kisoissa Kanadassa. Joukkueessa mukana oleva lahtelaispuolustaja Topias Vilén on pelannut itsensä tällä kaudella kotimaisen liigan kärkipuolustajien joukkoon.

Topias VIlén juttelemassa pelikavereilleen MM-kisoja edeltävissä harjoituksissa. Kuva: Pasi Mennander / Suomen Jääkiekkoliitto

Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä kehuu lahtelaisen junioriputken läpi käynyttä 19-vuotiasta valmennettavaansa.

– Vilén on erinomainen kokonaisvaltainen puolustaja. Hän on tällä kaudella ottanut ison askeleen eteenpäin.

Vilén solmi viime keväänä kolmevuotisen tulokassopimuksen NHL-seura New Jersey Devilsin kanssa. Hän pelaa kuluvan kauden lainalla kasvattajaseurassaan Pelicansissa.

Pelicans-luotsin mukaan yhteistyö maajoukkuevalmentaja Lämsän kanssa toimii.

– Lämsä on kertonut, mitä hän odottaa Viléniltä nuorten maajoukkueessa. Samalla hän luottaa, että pelaaja kehittyy Lahdessa yksilönä ja joukkueen jäsenenä, sanoo Tommi Niemelä.

Nuorten Leijonien valmentaja Lämsä kehuu vielä nuorten pelaajien asennetta.

– Hienoa on nähdä, miten nämä nuoret ottavat vastuuta omasta kehityksestään. Ammattimaisuus heillä on lisääntynyt. Halu pukea Leijona-paita päälle on kova ja kunnia-asia. He ovat mukana isolla sydämellä.