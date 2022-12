Hyvä niin, koska haasteita riittää. Vuosi 2022 on ollut pitkä ja raskas. Yona on keikkaillut, tehnyt uutta musiikkia ja esiintynyt televisiossa. Viime kuukaudet hän on markkinoinut Vain elämää -kappaleita ja murehtinut miltä hän näyttää ja kuulostaa viihdeohjelmassa, jota katsovat sadat tuhannet suomalaiset.

– Olen aina halunnut piristää kaikkia ja kantanut huolta siitä, että muilla on hyvä mieli. Eri asia on se, kuinka hyvin siinä onnistun.

Tunteiden heilahtelu on Yonalla iän karttuessa vähän helpottanut. Se on epävakaan persoonallisuushäiriön kohdalla yleistä. Hänen on koko ajan helpompi kestää kärsimystä, jättää se taka-alalle ja keskittyä hyvään. Mutta nämä asiat vaativat aktiivista keskittymistä.

Yonassa on lapsuudesta asti ollut halu miellyttää muita, ja siksi sosiaaliset tilanteet ovat hänelle kuluttavia. Itseä on pitänyt opetella lataamaan pienissä hetkissä. Yona viettää paljon aikaa kaksin koiransa kanssa. Matkoilla hänellä on aina kynttilöitä mukana.

Vuonna 2019 Yona palkkasi itselleen managerin, Is This Art -yrityksen Pietari Pyykösen . Hänen kanssaan he suunnittelevat kalenteriin hetket, joissa artisti saa levätä.

– Se, että mulla on manageri, joka ottaa merkittävän osan mun tuloista, on sijoitus siihen, että jaksan.