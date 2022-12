Jäljettömiin kadonneen 16-vuotiaan äiti kritisoi poliisia viivyttelystä – tänä jouluna hän joutui ratkaisemaan, ostaako pojalle lahjoja

Lapualla Marika Tuominiemen kotona päällisin puolin kaikki näyttää normaalilta: valkoinen joulukuusi koristeineen on asetettu olohuoneeseen ja kotona olevat lapset puuhailevat omia juttujaan yläkerrassa.

Joulua aiotaan viettää samalla tavalla kuin aiempinakin vuosina, mutta siihen valmistautumista varjostaa raskas tunnelma. Yksi perheen neljästä lapsesta puuttuu.

– Kyllä se vaikuttaa. Olen miettinyt, ostanko Rasmukselle joululahjoja vai en, Tuominiemi sanoo keskiviikkona, kun jouluaattoon on aikaa enää muutama päivä. Kyyneleet nousevat hänen silmiinsä.

Tuominiemen vanhin poika Rasmus Takaluoma, 16, katosi yli kuukausi sitten, eikä hänestä ole sen jälkeen näkynyt tai kuulunut merkkiäkään. Poliisi on saanut satoja vihjeitä, mutta yksikään niistä ei ole johtanut pojan jäljille.

Poliisi julkaisi kuvan ja tiedotteen kadonneesta Rasmus Takaluomasta viikon kuluttua sen jälkeen, kun äiti oli ilmoittanut pojan kadonneeksi. Kuva: Poliisin julkaisema kuva

Mitä Rasmukselle tapahtui?

Marika Tuominiemi näki poikansa viimeisen kerran perjantaina 11. marraskuuta.

Tuominiemi kertoo pojan lähteneen kotoaan iltapäivällä Lapuan nuoristotalolle kaverinsa kanssa. Äidin mukaan tämän jälkeen Takaluoma hyppäsi auton kyytiin ja lähti Alajärvelle tapaamaan tyttöä. Takaluoma kävi myös Alajärven nuorisoseuralla ja palasi sen jälkeen Lapualle.

Poika käväisi vielä perjantai-illan aikana kotonaan äitinsä luona sekä isällään. Tämän jälkeen alaikäinen Takaluoma suuntasi Pub Lapuahoviin Lapualle.

Ravintolan omistaja on kertonut Iltasanomille (siirryt toiseen palveluun), että Takaluoman ikä varmistettiin 18-vuotiaaksi sekä ovella että tiskillä.

Omistaja sanoo kuulleensa myöhemmin, että henkilöllisyystodistus oli väärennetty.

Äiti ei pidä selitystä uskottavana.

– Miksi olisi paperit tarkistettu tiskillä, jos ne on jo ovella katsottu?

Viimeinen varma havainto Rasmuksesta tallentui valvontakameraan ravintola Lapuahovin edessä. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Ravintolassa syntyi illan aikana tappelu Takaluoman ja pubissa vapaa-aikaa viettäneen poliisin välille. Kyseistä poliisia epäillään pahoinpitelystä ja sitä tutkii Sisä-Suomen aluesyyttäjä.

Marika Tuominiemi kertoo tuntevansa poliisin nuoruudestaan. Tuominiemen mukaan myös hänen poikansa ja pahoinpitelystä epäilty poliisi tiesivät toisensa.

– Tämä poliisi on myös tiennyt, että Rasmus on alaikäinen. On väärin toimittu, että hänet on vaan heitetty pihalle sieltä, kun siellä on moni tiennyt, että hän on alaikäinen. Sinne olisi pitänyt soittaa poliisit tai sosiaalipäivystys eikä heittää keskellä yötä ulos, Tuominiemi sanoo.

Takaluoman lähtö Lapuahovista tallentui valvontakameraan. Sen jälkeen hänestä ei ole kuulunut.

Ylen perjantaina tavoittama Lapuahovin omistajan Zafer Demir ei kommentoi tapausta sen enempää, mitä hän on tähän mennessä julkisuudessa sanonut. Palautevyöry sosiaalisessa mediassa on ollut ikävää ja se jatkuu, vaikka he julkaisisivat vain päivän ruokalistan.

Demirin mukaan ravintola ei liity millään tavalla pojan katoamiseen.

Aloitettiinko maastoetsinnät liian myöhään?

Äiti kertoo saaneensa tiedon tappelusta heti seuraavana päivänä.

Kun poikaa ei lauantaina kuulunut kotiin, Tuominiemi epäili syyksi yöllistä yhteenottoa poliisin kanssa. Hän uskoi poikansa tulevan kotiin sunnuntaina

– Hänellä on normaalistikin ollut tapana viettää lauantaita kavereiden kanssa. Mutta yleensä silloinkin laittaa viestiä, jos ei tule käymään kotona.

Isänpäivänä 13. marraskuuta Tuominiemi ymmärsi pojan kadonneen ja soitti hätäkeskukseen, josta asia eteni poliisille. Tuominiemen ystävät tekivät ilmoituksia sosiaalisen median eri kanaviin.

– Aloin itse kysellä maastoetsintöjen perään, että saisi jokea katsottua vielä kun se on auki. Jouduin itse perustelemaan, että jos ihminen on kateissa, eikä kukaan saa siihen yhteyttä, niin mielestäni maastoetsinnät on tarpeen suorittaa.

Poliisi julkaisi tiedotteen Rasmus Takaluoman katoamisesta viikon kuluttua äidin ilmoituksesta. Maastoetsinnät aloitettiin vasta 28. marraskuuta, kun katoamisesta oli kulunut jo kaksi viikkoa.

– Mielestäni ne lähtivät viikon liian myöhään ottamaan tosissaan tätä asiaa, Tuominiemi toteaa.

Poliisi: ”Meillä ei ollut tietoa, minne etsinnät kohdennetaan”

Rikoskomisario Jari-Matti Marttalan mukaan maastoetsinnät pyritään aloittamaan nopeasti, jos on tiedossa rajattu alue, mistä kadonnutta etsitään.

– Meillä ei ole ollut tarkkaa tietoa, että minne etsintää kohdennetaan. Myöhemmässä vaiheessa on tullut tietoa havainnoista Lapuan keskustan suunnalta ja sen jälkeen on ruvettu kohdentamaan etsintöjä sinne, Marttala kertoo.

Jari-Matti Marttala sijaistaa katoamisen tutkinnanjohtajaa Harri Teivaanmäkeä tämän vuosiloman ajan.

Poliisi käyttää maastoetsinnöissä usein apuna vapaaehtoista pelastuspalvelua. Marttalan mukaan kaupunkialueella haasteena on, että etsintöjä tehdään usein yksityisillä pihoilla, joille vain poliisilla on lupa mennä.

Marttalan mukaan tiedote katoamisesta pyritään julkaisemaan nopeasti, jos katoamiseen tiedetään liittyvän esimerkiksi merkittävä terveyden- tai hengenvaara.

– Tässä tilanteessa on varmasti ensin pyritty selvittämään mahdollista sijaintia ja sen jälkeen on julkaistu tiedote, Marttala kommentoi Takaluoman katoamisesta tehdyn tiedotteen julkaisuaikaa.

Tällä hetkellä poliisi odottaa uusia vihjeitä, jotka johtaisivat Takaluoman jäljille. Tilanne on poliisinkin mielestä huolestuttava, koska katoamisesta on kulunut jo pitkä aika. Toiveena ja tavoitteena on kuitenkin edelleen, että poika löytyy elossa.

– Mitä kauemmas mennään, niin todennäköisyys valitettavasti vain pienenee. Ei tässä kuitenkaan sellaisissa ajoissa eletä, että pelkäisimme pahinta.

Vertaistuki ja läheiset auttavat jaksamaan

Marika Tuominiemi ei näe, että hänen lapsellaan olisi ollut syytä kadota omasta tahdostaan. Hän on kuitenkin pohtinut, voisiko syynä olla yhteenotto poliisin kanssa ja pelko sen mahdollisista seurauksista.

– Mitään muuta selitystä en keksi sille, että hän pystyisi jättämään kaiken.

Tuominiemi on saanut tukea keskusteluista tuntemattomien ihmisten kanssa, jotka ovat olleet samanlaisessa tilanteessa. Kriisiapuakin on tarjottu, mutta Tuominiemi ei ole ottanut sitä vastaan.

– Vertaistuki on kaikkein paras. Ja tuntuu, että tuntemattomille on helpompi puhua omat ajatukset.

Vaikka Rasmuksen katoamisesta on kulunut kohta jo kuusi viikkoa, Tuominiemi ei ole menettänyt toivoaan pojan löytymisestä. Läheisten tuki on auttanut pitämään toivosta kiinni.

– Kyllähän siihen haluaa uskoa. Ja totta kai pakko on uskoa niin kauan, kunnes jotakin selviää.

