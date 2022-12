Lappeenrannan Ylämaalle myönnettiin poikkeuslupa kahdeksan suden pyyntiin: alueella liikkuvassa laumassa koirasusia

Kuva: Volodymyr Burdiak / Alamy/All Over Press

Koirasutta on mahdoton erottaa sudesta pelkästään ulkoisten tuntomerkkien perusteella. Arkistokuvassa oleva susi ei liity tapaukseen.

Suomen riistakeskus on myöntänyt Lappeenrannan Ylämaalle poikkeusluvan kahdeksan suden pyydystämiseksi. Pyyntiaikaa on tammikuun 15. päivään asti.

Poikkeuslupaa perustellaan susikannan geenipuhtauden suojaamisella. Poikkeuslupa koskee aluetta reviirinään käyttävää susilaumaa, johon kuuluu myös koirasusia.

Koirasusi on säädetty Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi. Poikkeuslupa on asetettu koskemaan koko kyseistä laumaa, koska koirasutta on käytännössä mahdoton erottaa sudesta pelkästään ulkoisten tuntomerkkien perusteella.

Lappeenrannan Ylämaalla liikkuvien susien reviirialueelta kerättiin talven 2021–2022 aikana yhdeksän DNA-näytettä, joista seitsemästä saatiin eristettyä DNA onnistuneesti. Näistä löytyi kahden eri suden ja kahden eri koirasusiyksilön DNA:ta. Reviirialueelta saatujen riistakameratietojen perusteella laumassa on vähintään seitsemän yksilöä.