Taliban käännytti naiset yliopistojen porteilta – ”Meillä ei ole tulevaisuutta”

Talibanin kieltoa naisten opiskelusta on osattu pelätä sen jälkeen, kun ryhmä nousi valtaan viime vuonna.

Afganistanin Taliban-joukot estivät naisilta pääsyn yliopistojen kampuksille keskiviikkona, kertovat uutistoimistot. Tapaus on seurausta Taliban-hallinnon tiistaisesta ilmoituksesta, jonka mukaan se aikoo sulkea korkeakoulut naisilta toistaiseksi.

Kabulin yliopiston opiskelija Maryam kertoo uutistoimisto Reutersille, kuinka hän kohtasi Talibanin joukot saapuessaan yliopistolle.

– Talibanit käyttäytyivät erittäin huonosti ja käskivät meidän palata koteihimme, koska tytöillä ei ole enää oikeutta opiskella.

– Olin todella pettynyt, kun kuulin uutiset aamulla. Olin huolissani ja ajattelin, ettei meillä ole tulevaisuutta eikä oikeutta opiskella, Maryam sanoo.

Toinen Reutersin haastattelema opiskelija Sahar kertoi tulleensa ilmoittautumaan yliopistolle, mutta Talibanin joukot pysäyttivät hänet porteilla.

– En pysty kuvailemaan tunteitani. Kukaan ei voi ymmärtää minua, Sahar sanoo.

Taliban ei ole kertonut syytä tiistaiselle linjaukselleen, mutta sitä on osattu pelätä sen jälkeen, kun Taliban nousi valtaan viime vuonna. Päätös on tuomittu laajasti, ja esimerkiksi YK on vaatinut talibaneja kumoamaan kiellon.

YK lausui marraskuussa, että naisten ja tyttöjen kohtelu Taliban-hallinnon alla on saattanut olla rikos ihmisyyttä vastaan. Järjestö on vaatinut kansainvälisen oikeuden alaista tutkintaa Talibanin toimista.

