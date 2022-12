Autoissa haisee, eikä palvelu pelaa – Laura Pajunen ja muut asiakkaat kertovat Ylelle Kela-taksien ongelmista

Kela-taksin käyttäjät kertovat ongelmista kyytien kanssa. Taksin tulo kestää, palvelu on epäasiallista ja välityskeskukseen pääsy kestää.

Auton tulo kestää, sitä ei tule ollenkaan tai se on vääränlainen. Kelan mukaan valtaosa kyydeistä sujuu kuitenkin hyvin.

Moni Kela-taksin käyttäjä kokee ongelmia kyytiensä kanssa. Välityskeskuksessa on ruuhkaa, taksin tulo kestää, sopivanlaista autoa ei löydy tai taksi jää kokonaan tulematta.

Kelan mukaan valtaosa kyydeistä sujuu hyvin, mutta systeemi vaatii vielä kehittämistä.

Kun riihimäkeläinen Netta Lamminpää vei yksivuotiaan poikansa päivystykseen, hän ei arvannut, että taksin odottaminen kestäisi tunteja.

– Lapsella epäiltiin keuhkokuumetta, piti päästä Kela-taksilla Riihimäen päivystyksestä Hämeenlinnaan sairaalaan. Meillä ei ole autoa. Kun olimme odottaneet kolme tuntia, kyselin, missähän se kyyti viipyy.

Netta Lamminpää odotti keuhkokuumeisen Onni-poikansa kanssa päivystyksessä yli kolme tuntia Kela-taksia ennen kuin selvisi, ettei kyytiä tulisi ollenkaan, sillä takseissa ei ollut lastenistuinta. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Taksia ei koskaan tullut, sillä takseissa ei ollut lastenistuinta. Viimein Lamminpää ja lapsi pääsivät ambulanssilla sairaalaan.

– Minusta kaikissa Kela-takseissa voisi olla lastenistuimet, eivät ne paljon tilaa veisi. En ole varmaan ainoa, joka joutuu kulkemaan Kela-taksilla pienen lapsen kanssa.

”Autoissa haisee perse ja hiki”

Myös Riihimäellä asuvalle Laura Pajuselle Kela-taksi on arkea. Hän kulkee useamman kerran kuukaudessa erilaisiin tutkimuksiin, lääkärikäynneille, sairaalaan ja välillä myös Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan.

Takana on aivokasvainleikkaus, joka on vaikuttanut myös Pajusen silmiin ja aivoihin. Jo autossa istuminen on haaste.

Nyt Pajusta jännittävät myös Kela-taksikyydit. Jonottaminen välityskeskukseen, ylinopeutta ajavat kuljettajat, haisevat autot ja huono palvelu.

– Haluaisin, että taksikyyti olisi edes rauhallinen ja sujuva. Olo on muutenkin lääkärin jälkeen rasittunut, haluaisin vain nopeasti kotiin. Osa kuskeista ei käytä edes deodoranttia, autoissa haisee perse ja hiki.

Välityskeskukseen pääsy kestää Pajusen mukaan aina vähintään puoli tuntia.

Kelan tukemia kyytejä ajetaan vuodessa noin kolme miljoonaa, palautetta tulee alle puolesta prosentista. Palveluntuottajien mukaan nykymallin haasteena on se, että tilaukset, asiakkaat ja autot jakautuvat epätasaisesti kahden palveluntuottajan välillä. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Hän kertoo kokeneensa myös pahempaa.

– On myös rattiraivoa. Kun tulimme lapsen kanssa Hämeenlinnasta, joku tööttäsi kuskille. Kuski herpaantui ja lähti ajamaan järjetöntä ylinopeutta. Katsoin puhelimen sovelluksesta, että yli sataaviittäkymmentä veti pitemmän matkaa. Lastakin pelotti, mutta hän ei uskaltanut sanoa mitään, ettei kuski olisi hermostunut lisää.

Pajunen on antanut palautetta taksiyritykselle. Siihen on vastattu asiallisesti.

Kelan mukaan valtaosa kyydeistä sujuu, mutta haasteita on

Kansaneläkelaitoksen mukaan valtaosa kyydeistä sujuu hyvin. Vuoden alusta toiminnassa on ollut malli, jossa joka maakunnassa toimii kaksi taksipalvelun tarjoajaa. Kelan mukaan malli vaatii yhä kehittämistä.

Kaikkiaan Kela korvaa yli kolme miljoonaa matkaa vuodessa.

– Volyymeihin nähden reklamaatioita tulee suhteellisen vähän, Kelan vastaava suunnittelija Anne Giss sanoo.

Tänä vuonna palautteita on tullut vähän alle 9 000, eli 0,3 prosentista matkoista. Yleisin syy on kyydin myöhästyminen. Viime aikoina haastetta ovat tuoneet myös huonot kelit.

Kela valvoo kuukausitasolla kyytien toteutumista, välityskeskuksen jonotusaikaa sekä palvelun tasoa. Esimerkiksi välityskeskukseen jonottamisen keskimääräinen aika ei saisi ylittää 80 sekuntia. Aina se ei kuitenkaan toteudu.

Käytössä on myös rahallinen sanktio, jos palveluntarjoajan toiminta ei ole sovitun mukaista. Niitä palveluntarjoajat ovat maksaneet koko maassa tänä vuonna jo 200 000 euroa.

Viiden tunnin odotus pyörätuolissa

Kelan Anne Gissin mukaan yksi haaste on ollut esteettömän kaluston ja isojen invataksien löytyminen etenkin haja-asutusseudulla.

– Nämä ovat asioita, joita käydään läpi palveluntuottajien kanssa, jotta palvelu saadaan paremmaksi, Giss sanoo.

Parolassa asuva Kari Westerlund odotti ensiavussa taksia kotiin lähes koko yön. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Tilanne on tuttu hattulalaiselle Kari Westerlundille. Hän kulkee pyörätuolilla eikä pysty menemään tavalliseen autoon.

Loppukesästä hän odotti koko yön kotiinpääsyä ensiapupoliklinikalta.

– Pääsin yöllä yhdeltä lääkäristä, odotimme aamuun asti. Joku muu voi ehkä soittaa kaverin auttamaan, minä en. Pyörätuoli vaatii ison tila-auton, jossa on nostolava. Harvalla tutulla on sellainen, Westerlund sanoo.

Kun taksi tuli aamukuudelta, hän oli odottanut jo viisi tuntia, ja odottanut jo sitä ennen lääkäriin yli kolme tuntia.

Jalkoja painoi, veri ei kiertänyt. Vaimon olisi pitänyt mennä aikaisin aamulla töihin, hän joutui perumaan työvuoronsa.

Westerlund teki asiasta reklamaation, mutta siihen ei ole kukaan palannut.

Tee näin, jos kohtaat ongelmia Kela-taksin kanssa Avaa Ota ensin yhteyttä taksikuljettajaan tai palveluntarjoajaan.

Kerro tarkasti, millaisesta tilanteesta on ollut kysymys, minä päivänä, mihin kellonaikaan ja missä paikassa.

Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan saamansa palautteet kuukausittain Kelalle.

Asiakkaalla on myös tapauskohtaisesti oikeus korvaukseen. Sen voi saada esimerkiksi, jos hyvissä ajoin ennakkoon tilattua taksia ei ole tullut lainkaan ja joutuu turvautumaan muuhun taksiin tai kyytiin.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 28.12.2022 klo 23:een asti.