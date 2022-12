Tampereella on niin mahdoton mäki, ettei kokenutkaan bussikuski meinaa talvella selvitä sen yli

Lukonojanmäki on sekä jyrkkä että pitkä, ja siihen jää huonoilla keleillä bussilla helposti jumiin. Katso videolta, miten tamperelaiset linja-autonkuljettajat kuvailevat mäkeä. Video: toimittaja Maria Salovaara, kuvaus Helmi Holopainen / Yle

Tampereella sijaitseva Lukonojanmäki on linja-autonkuljettajien murheenkryyni talvisin. Lukonmäestä kohti Hervantaa nouseva mäki on yli puoli kilometriä pitkä, ja korkeusero alhaalta Yrjölänkadulta ylös Hepolamminkadulle on liki 50 metriä.

Liikennemerkki kertoo, että mäen kaltevuusprosentti on 12.

Lukonojanmäki pääsee usein myös uutisotsikoihin, kun bussien matka päättyy lumisohjossa keskelle mäkeä. Näin kävi esimerkiksi viime viikon tiistaina, kun sankka lumisade pyyhkäisi yli Suomen.

Alueella ajavat linjat 6 ja 38.

– Stressi. Stressi tulee, koska lumipyryn iskiessä sitä ei kertakaikkiaan ehditä auraamaan. Alaspäin tullessa saa pelätä, että auto lähtee käsistä, toteaa Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja-autonkuljettaja Timo Jousi.

Lukonojanmäki saa kovakuntoisimmankin lenkkeilijän puuskuttamaan. Mäki on myös pyöräilijöiden suosiossa, sillä jalkojen hapotus on taattu. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Kollega Jari Rautiainen on samaa mieltä. Hän on ollut alalla 18 vuotta.

– Se on kaikkein hurjin mäki, mitä tällä alalla on ollut. Ikinä ei ole ollut niin suuria haasteita minkään mäen kanssa.

Ongelmia aiheuttavat runsas lumentulo, sohjo sekä vesisade pakkasten jälkeen.

– Mutta kyllä se lumisade on pahin ja sitten se, jos mäessä ei ole hiekkaa eikä suolaa, Timo Jousi toteaa.

Monien tarinoiden mäki

Timo Jousi on kerran jäänyt mäen puoliväliin lumipyryssä. Jousen mukaan tilanne oli aivan hirveä.

– Siinä lumipyryssä en nähnyt peileistä mitään. Yritin mennä peruuttamalla pois ja autoja meni koko ajan ohitse. Kyllä hiki tuli.

Kyytiläiset eivät kommentoineet tilanteessa mitään.

– Olivat kauhusta kankeina eivätkä puhuneet mitään, Jousi naurahtaa.

”Yksinkertaisesti hankala talvella”, kuvailee linja-autonkuljettaja Riku Kulmala Lukonojanmäkeä. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Kuljettaja Riku Kulmalan jännitysnäytelmä syntyi, kun hän oli tulossa mäkeä alaspäin. Molemmat kaistat olivat tuolloin tukossa.

– Jarrutin, mutta vauhti vain alkoi kiihtyä. Siinä sitten mietin, että mitäs nyt. Osunko autoihin vai ohjaanko auton tien oikealle puolelle metsään.

Tilanne päättyi kuitenkin hyvin. Kulmala sai linja-auton lopulta koukattua siten, ettei osunut autoihin tai tai puihin.

– Mutta kyllä siinä tuli ylimääräisiä sydämenlyöntejä.

Arto Myyrä on uransa aikana jäänyt kerran jumiin Lukonojanmäkeen. ”Eipä siinä mitään voinut tehdä, odottelin vaan hiekoitusautoa. Tuli siis pakollinen tauko.” Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Kuljettaja Arto Myyrällä on yli 40 vuoden kokemus kuljettajan töistä. Hän on ajanut myös nivelbussia eli tuttavallisemmin haitaribussia.

– Lukonojanmäessä jos painoi jalan jarrulle, niin sehän lähti välittömästi linkkuun eli oli haettava penkka, mihin törmätä.

Myös Riku Kulmala mainitsee, että lumipenkka voi olla tilanteen ainoa pelastus.

– Lielahdessa jouduin kerran tömäyttämään päin penkkaa, jotta auto pysähtyi johonkin. Mutta jos auto lähtee valumaan taaksepäin, niin siinä ei useinkaan voi tehdä mitään.

Jyrkkiä mäkiä vältetään suunnittelussa

Alueen kunnossapitovastuu kuuluu Tampereen Infralle. Mäen poikkeuksellinen jyrkkyys ja sen tuomat ongelmat ovat kaupungilla hyvin tiedossa.

Turtolankatu Lukonmäen ja Hervannan välillä myötäilee ikivanhaa Hervannan kylätietä. Tampereen kaupungin suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius kertoo, että mäki on ollut muinoin vielä hurjempi kuin nykyään. Kun tie rakennettiin kaduksi 1960-luvulla, sitä oiottiin ja loivennettiin.

– Tuon ajan kadunrakennusohjeet sallivat kuitenkin paljon suuremmat jyrkkyydet kuin nykyisin. Tampereelta löytyy huomattavasti jyrkempiäkin katuja, esimerkiksi Pispalasta, mutta bussireittejä ne eivät ole.

Lukonojanmäessä tapahtui viime viikolla onnettomuus, missä toinen linja-auto liukui taaksepäin toisen keulaan. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Siveniuksen mukaan nykyisillä ohjeilla mäki tehtäisiin paljon loivemmaksi ja pidemmäksi. Tai sitten Hepolamminkadun liikenneympyrä pitäisi rakentaa kahdeksan metriä nykyistä alemmaksi.

– Koska nykyinen maankäyttö ja ympäristö ei mahdollista sitä käytännössä, on tuolla katujaksolla tarpeen ennakoiva ja tehostettu talvikunnossapito, Sivenius toteaa.

Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväisen mukaan maankäyttö suunnitellaan nykypäivänä siten, että näin jyrkkiä katuja ei alueelle synny. Hän mainitsee esimerkkinä Mossin Puistokadun Ojala-Lamminrahkan uudella asuinalueella. Katu on 3,6 kilometriä pitkä ja se sijoittuu osittain Kangasalan puolelle.

Maasto on korkeuseroiltaankin vaihtelevaa ja se on otettu suunnittelussa huomioon. Lukonojanmäen kaltaisia, linja-autojen kauhumäkiä siellä ei siis ole.

– Korkeussuhteet otetaan kyllä huomioon katulinjauksessa ja tonttien sijoittelussa, Tietäväinen sanoo.

Kiertoreitti käytössä

Jos tilanne äityy talvella pahaksi, linja-autot ohjataan kiertoreitille. Se kulkee naapurialueen Ruskon kautta tai Hervannan valtaväylää pitkin.

Jari Rautiainen joutui tilanteeseen, jossa yksi linja-auto oli jo mäessä jumissa. Käskyä kiertoreitille ei vielä ollut tullut.

Rautiaisen oli siis päästävä omalla autollaan ohi.

– Kyllä pelotti. Jos vastaan olisi tullut auto, olisin joutunut tekemään hätäjarrutuksen. Oli tuuria, ettei ketään tullut vastaan ja pääsin mäen ylös.

Kuljettaja Timo Jousi kertoo, että vaaratilanne on todellinen jos autot lähtevät valumaan mäessä taaksepäin. ”Jos siinä henkilöautoja on takana, niin kyllä huonosti käy.” Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Timo Jousi on miettinyt paljon vaihtoehtoisia reittejä, jotta Lukonojanmäki voitaisiin kiertää. Niiden ongelma on se, että ne pidentävät matkaa eivätkä istu aikatauluihin.

– Ei se ole linja-autolla ajettava mäki ollenkaan. Vaihtoehtoja ei kyllä oikein ole, sillä sitten jää se alue kokonaan palvelematta.

Kaikki haastatellut kuljettajat sanovat, että kun mäkeen jää, vaihtoehdot ovat vähissä. Riku Kulmala kertoo, että mäki hyydyttää vauhdin nopeasti. Mäen nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa.

Kuljettaja Jari Rautiaisesta Lukonojanmäki on kaikista hurjin mäki, mitä hän on alalla kohdannut. ”Ikinä ei ole ollut niin suuria haasteita minkään mäen kanssa.” Kuva: Helmi Holopainen / Yle

– Vauhti saattaa tippua alle kahdenkympin. Bussi kun painaa parikymmentätuhatta kiloa niin se ei jaksa sitä vauhtia kerätä. Siinä ei renkaan tarvitse pyörähtää tyhjää kuin kerran, niin siihen kyllä jäät.

Jari Rautiainen toteaa, että tilanteen sattuessa jalka täytyy pitää tiukasti jarrulla.

– Ja puhelimessa pitää olla virtaa, jotta voi soittaa apua.

Onko Lukonojanmäki sinulle tuttu? Voit kommentoida aihetta 26. joulukuuta kello 23 saakka.