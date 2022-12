Ukrainan sota ja tiukka taloustilanne vaikuttavat joulun avustuskeräyksiin – lahjoitukset ovat pienempiä ja tulevat viime hetkillä

Hyväntekeväisyysjärjestöjen mukaan avuntarve kotimaassa kasvaa joka joulu, mutta myös auttamisen halu on kansalaisilla vahva.

Tämä joulu on monella tapaa erilainen kuin vuosi sitten. Kukaan ei osannut ennakoida Ukrainan sotaa tai hintojen nousua.

Vaikutukset näkyvät myös avustusjärjestöjen joulukeräyksissä. Ylen tekemän soittokierroksen perusteella moni on tehnyt lahjoituksia entistä myöhempänä ajankohtana ja myös pienemmillä summilla.

Tämä on huomattu esimerkiksi vähävaraisten perheiden lapsille joululahjoja välittävässä Hope-yhdistyksessä. Se jakaa joululahjoja vuosittain 20 paikkakunnalla. Tänä vuonna yhdistyksen apu tavoittaa yli 20 000 lasta ja nuorta.

– Ruoan hinta on kallistunut, polttoaineen hinta on ollut pilvissä ja moni pelkää, miten sähkön hinnannousu tulee vaikuttamaan omaan elintasoon. Ehkä siksi lähdetään vähän varovaisemmin ja jopa hieman pienemmällä panostuksella auttamaan, arvioi toiminnanohjaaja Nora Nederström.

Tukea Ukrainaan etenkin yrityksiltä

Korona-aikana suomalaiset tekivät erityisen paljon lahjoituksia kotimaan joulukeräyksiin. Varsinkin vuoden 2020 jouluna liki kaikki olivat eristyksissä kotonaan, joten ihmisillä riitti rahaa hyväntekeväisyyteen.

Nyt tilanne on toinen. Alkuvuodesta alkanut Ukrainan sota on saanut suomalaiset antamaan apua pitkin vuotta sodasta kärsiville.

Joulupuu-yhdistyksen keräyksellä kerätään lahjoja lapsille ja nuorille, joiden perheessä talous on tiukoilla. Hyväntekeväisyyskampanja käynnistyi Kotkassa marraskuun lopussa. Puissa roikkuvissa korteissa ei ole enää erityistä lahjatoivetta vaan ainoastaan ikä ja mahdollisesti sukupuoli.

Joulupuu-yhdistys keräsi viime vuonna kotimaan lastensuojelun ja erityisen tuen piirissä oleville lapsille ja nuorille yli 55 000 joululahjaa. Lisäksi yhdistys keräsi 326 000 euroa lahjojen hankintaan yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta.

Tänä vuonna yhdistyksellä on yli 130 paikalliskeräystä. Toiminnanjohtaja Doris Tuohimaan mukaan lahjoja on saatu kerättyä hyvin, mutta se on vaatinut aikaisempia vuosia enemmän kampanjointia.

– Yritykset ovat lahjoittaneet Ukrainaan paljon varoja ja se on valitettavasti näyttänyt osittain siltä, että ne ovat lahjoittaneet varoja, jotka on normaalisti lahjoitettu paikalliseen hyväntekeväisyyteen. Se on vaikuttanut meidän rahoitukseen haastavasti, Tuohimaa kertoo.

Avuntarve kasvaa joka vuosi

Apua tarvitsevia perheitä on jouluisin paljon. Hyväntekeväisyysjärjestöjen mukaan avuntarve ei ole vähentynyt kotimaassa - päinvastoin.

– Avunpyytäjien määrä on ihan selkeästi lisääntynyt taas viime vuodesta ja näin käy vuosi vuodelta. Ihmisiä on avun tarpeessa koko ajan enemmän ja enemmän, sanoo Hope-yhdistyksen toiminnanohjaaja Nora Nederström.

Suomen Punainen Risti kerää joka vuosi lahjoituksia vähävaraisille lapsiperheille Hyvä Joulumieli -keräyksellä. Kuva: Pexels

Suomen Punainen Risti kerää vuosittain rahaa Hyvä Joulumieli -keräyksellä. Lahjoituksilla hankitaan kotimaan vähävaraisille lapsiperheille 70 euron arvoisia ruokalahjakortteja. Tänä vuonna niitä jaetaan 21 000 kappaletta.

SPR:n varainhankintapäällikön sijainen Regina Laurén kertoo, että ruokalahjakorttien perään tulee paljon kyselyjä joka vuosi.

Vaikka suomalaisten taloustilanne on aikaisempia vuosia tiukempi, auttamisen halu jouluna pysyy vahvana.

– Sehän on ollut yleensä niin, että kun menee huonosti kotimaassa, niin lahjoitukset yleensä lisääntyvät. Solidaarisuus muiden kanssa lisääntyy ja halutaan olla mukana auttamassa, Laurén sanoo.

Tänä vuonna varoja kerätään kotimaan lisäksi ukrainalaisille. Esimerkiksi Joulupuu-yhdistyksellä on keräyksiä useilla paikkakunnilla Ukrainasta Suomeen tulleille pakolaislapsille ja -nuorille.

– Toivottavasti ihmisillä riittää varoja auttaa pienissä määrin molempiin suuntiin, ettei unohdeta kummassakaan suunnassa avuntarvitsijoita, sanoo toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa.

