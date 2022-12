Lapsilisät kilahtavat tänään tilille tuplana – suurperheen äiti Maria Honkala: ”Tuo levollisemman mielen joulun alle”

Hintojen nousu on aiheuttanut stressiä Honkalan perheessä. Tuplana saaduilla lapsilisillä maksetaan muun muassa laskuja.

Ylimääräisen lapsilisän tarkoituksena on kompensoida kohonneita elinkustannuksia. Perheissä tuplana tulevaa lapsilisää pidetään helpottava asiana.

Lapsilisät maksetaan aatonaattona kaksinkertaisina kohonneiden elinkustannusten kompensoimiseksi. Marraskuussa lapsilisiä maksettiin noin 112 miljoonaa euroa, nyt tuo summa tuplataan.

Limingassa asuva Maria Honkala kertoo, että tuplana tulevat lapsilisät tuovat levollisemman mielen joulun alle. Heidän seitsemänhenkisessä perheessään lisät aiotaan käyttää muun muassa laskujen maksamiseen.

– Lahjat olemme jo ostaneet, mutta voi olla, että tuplalisät näkyvät jollain tavalla joulupöydässä. Kyllä meillä on menoeriä tulossa joulun jälkeenkin, kun sähkölasku pompsahtaa viisinkertaiseksi. Luulen, että silloin näille on enemmän käyttöä, Honkala pohtii.

Honkala kertoo, että hintojen nousu on aiheuttanut stressiä ja se on näkynyt myös heidän perheessään. Lapsilta on jäänyt pois harrastuksia, ja ruokaan sekä bensaan menee huomattavasti aiempaa enemmän rahaa. Tästä syystä Honkala pitää kertaluontoistakin helpotusta erittäin merkityksellisenä.

– On ihana juttu, että tuplalapsilisät tulevat jokaiselle lapsiperheelle. Varmasti täällä Limingassakin siitä ollaan iloisia.

Matilda (oik.), Ilari, Paavo, Sohvi ja Otto Noponen (takana) odottavat joulua innolla. Heidän äitinsä Maria Honkala kertoo, että tuplalisät saattavat näkyä joulupöydässä jotenkin, mutta pääasiassa ne menevät muun muassa laskujen maksamiseen. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Myös kajaanilainen Ida Himanen pitää tärkeänä sitä, että lapsiperheitä tuetaan. Hän olisi kuitenkin toivonut, että ylimääräinen lapsilisä olisi maksettu hieman aiemmin, jotta sitä olisi kerennyt hyödyntämään joulua valmistellessa.

Näin Himanen kommentoi aihetta marraskuussa, kun tieto tuplana maksettavista lisistä oli tullut julki.

Näin lapsilisien maksaminen jakautuu maakunnissa

Joulukuun lapsilisiä maksetaan Kelan mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi yhden vanhemman ja kahden lapsen perheessä yhteensä 650 euroa. Kahden lapsen perheessä, jossa on kaksi vanhempaa, lapsilisät ovat korotuksen myötä noin 400 euroa.

Lapsilisää maksetaan jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta. Ylimääräinen lapsilisä maksetaan automaattisesti kaikille tukea saaville.

Allaolevassa taulukossa pienempiä maakuntia on yhdistelty selkeyttämisen vuoksi. Suomen lapsiperheistä noin kolmannes lapsilisistä maksetaan Uudellemaalle, jossa etuutta saavia lapsia on kaikkiaan yli kolmesataa tuhatta. Pienimmät potit menevät Ahvenanmaalle (763 888 euroa), Kainuuseen (1,27 miljoonaa euroa) sekä Keski-Pohjanmaalle (1,65 miljoonaa euroa).

Taulukosta näet, miten marraskuussa maksetut lapsilisät jakaantuvat prosenttiosuuksittain maakuntiin. Luku voi olla hieman eri joulukuussa muun muassa syntyvyyden vuoksi.

Aiheesta voit keskustella lauantaihin 24. joulukuuta kello 23:een saakka.