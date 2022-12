Asiantuntijat: Yhdysvaltojen piikki Ukrainalle on auki, ja tämä on viesti myös muille liittolaisille

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili ensimmäistä kertaa Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen ulkomailla, kun hän matkasi keskiviikkona Yhdysvaltoihin.

Ylen aamussa torstaina vierailleet Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioivat, että vierailu kertoo erityisesti maiden suhteiden syventymisestä. Yhdysvallat on ottanut selkeästi johtavan roolin siinä, miten länsimaat tukevat puolustussotaa käyvää Ukrainaa.

– Yhdysvallat viestii kaikille muillekin liittolaisilleen, olivat ne eurooppalaisia tai aasialaisia. Tiukan paikan tullen Yhdysvallat on takana ihan samalla tavalla kuin se on ollut 1900-luvun konflikteissa liittolaistensa takana ja rahoittanut niitä niin kauan, kunnes voitto on saavutettu, Aunesluoma arvioi.

Vierailun yhteydessä presidentti Joe Biden vahvisti uuden 1,85 miljardin arvoisen turvallisuusapupaketin, johon kuuluu muun muassa Ukrainan kauan havittelema Patriot-ilmatorjuntajärjestelmä.

– Tämä on asejärjestelmä, jota on myyty esimerkiksi Ruotsille ja viety tärkeimmille liittolaisille. Nyt se annetaan Ukrainalle, ja sillä kerrotaan, että Yhdysvaltojen piikki on auki ja käytössä olevat resurssit ovat melkoiset, Aaltola sanoo.

Zelenskyin viesti puree Yhdysvaltojen kumpaankin puolueeseen

Asiantuntijaparin mukaan Ukraina ei ole Yhdysvalloille pelkästään sodan takia tärkeä, vaan kysymys on myös geopolitiikasta. Ukrainan väkiluku on kymmeniä miljoonia, ja se on pinta-alaltaan Euroopan suurin maa.

– Tällaisen liittolaisuussuhteen saaminen noin isoon valtioon, joka on sotilaallisesti melko toimintakykyinen, on ihan reaalipoliittisesti Yhdysvalloille tärkeää. Se asettaa pelotetta myös suhteessa Kiinaan, Aaltola arvioi.

Zelenskyi puhui varhain torstaiaamuna Yhdysvaltain kongressille. Puheessaan hän korosti Ukrainan merkitystä koko maailman tulevaisuudelle.

– Zelenskyin puheen vertaukset toimivat sekä republikaaneille että demokraateille. Demokraateille Venäjä on iso autoritäärinen valtio ja perus peikko, kun taas republikaaneille se on Kiina. Tässä niitä sidottiin yhteen, kun puhuttiin globaalista turvallisuudesta, Aaltola toteaa.

Aunesluoman mukaan Zelenskyin vierailu osui ajallisesti hyvään kohtaan, sillä Yhdysvaltojen edustajainhuoneen valta on välivaalien jälkeen siirtymässä demokraateilta republikaaneille. Taitekohta mahdollistaa edellisen hallinnon avun kiittämisen, mutta myös suhteiden luomisen uuteen valtapuolueeseen.

– Näyttää siltä, että reaktiot ovat olleet todella myönteisiä. Erityisesti Yhdysvalloissa on kiitelty sitä, että Zelenskyi puhui englanniksi. Hän todella pyrki puhuttelemaan amerikkalaista yleisöä ja kongressin eri puolueita.