Viikonloppuun sijoittuva joulu on sairaalapäivystykselle helpotus – Helsingissä tilanne hieman helpottaa, Lapissa päivystystä työllistävät turistit

Sairaaloiden päivystykset ovat olleet kovan paineen alla jo pitkään. Yle uutisoi hiljattain, että HUS-alueen päivystykset ovat lähellä täydellistä pysähdystä. Mikä tilanne on nyt joulunpyhien lähestyessä?

Yle kysyi yliopistosairaaloista ja Lapin keskussairaalan päivystyksestä, miten työntekijöitä riittää joulunpyhiksi ja millaisiin jonoihin pitää varautua.

Helsingin, Kuopion, Oulun, Turun ja Tampereen lisäksi Ylen kyselyssä on mukana Rovaniemen tilanne, koska Lappi vetää paljon turisteja tänä jouluna.

Joulu viikonloppuna on helpotus

HUS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén kertoo, että Helsingin päivystysten tilanteen odotetaan olevan jonkin verran viime viikkoja rauhallisempi.

– Juuri nyt tästä kaikesta mediahässäkästä johtuen meillä on jopa suhteellisen rauhallista. Potilaiden läpimenoaika on enää 38 tuntia, ja jopa muutamia sänkyjä Jorvissa ja muuallakin on vapaana, Castrén sanoo.

Joululomien aikana sairaaloissa joudutaan sulkemaan tiettyjä osastopaikkoja. Tänä vuonna jouluaatto ja -päivä ovat viikonloppuna, mikä Castrénin mukaan helpottaa resurssien järjestelyä.

Odotuksissa on, että päivystyksissä nähdään tänäkin vuonna paljon sydänpotilaita ja vanhuksia.

TAYSissä mennään päivä kerrallaan

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksessä Acutassa on varauduttu kiireiseen joulun aikaan muun muassa lisäämällä vuoroja. Sijaiset rekrytoidaan ajoissa ja lomat suunnitellaan siten, että toiminta on turvattua.

Acutan vastuualuejohtaja, ylilääkäri Mikko Franssilan mukaan haasteeksi saattavat tulla yllättävät henkilökunnan poissaolot. Sijaisia on pyhien aikana vaikeampi löytää.

Franssila ennakoi myös joulun välipäivien olevan perinteisen vauhdikkaita.

– Kelit vaikuttavat paljolti siihen, tuleeko meille esimerkiksi kaatumissumaa. Myös päihteiden käyttö näkyy päivystyksessä etenkin välipäivinä. Päivä kerrallaan mennään, Franssila sanoo.

Franssila arveli HUS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrénin tavoin, että päivystyksen saama julkisuus on todennäköisesti aiheuttanut sen, että päivystyksessä on nyt rauhallisempaa.

– Vähän tavanomaisempaa, ei enää niin ruuhkaista, Franssila toteaa.

Kuopiossa on tiedossa osastopaikkasulkuja

Vaikka pahin ruuhka näyttäisi jo hieman laantuneen, joulun jälkeen ihmisiä hakeutuu päivystykseen tavallista enemmän, kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) päivystyksen ylilääkäri Katri Honkanen.

Päivystykseen hakeudutaan esimerkiksi erilaisten vajaatoimintojen vuoksi.

– Ihmiset syövät suolaisempaa ruokaa, joten kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei syöminen olisi hyvin poikkeuksellista normaaliin verrattuna, neuvoo Honkanen.

Suurin uhka tänä vuonna on se, että osastopaikat eivät riitä. Osastopaikkasulkuja onkin joulun ajaksi tiedossa nykyistä enemmän.

Vaje johtuu henkilöstöpulasta.

Turistit tuovat oman lisänsä Lapin joulunaikaan

Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä arkipyhät ja sitä seuraavat päivät ovat perinteisesti kiireistä aikaa. Päivystyspoliklinikan osastonylilääkäri Aino Loimun mukaan asiakasmäärät saattavat vilkkaimpina arkipyhinä ja niitä seuraavina arkipäivinä nousta jopa neljänneksen tavallisesta arkipäivästä.

Aino Loimun mukaan oman lisänsä Lapin keskussairaalan joulunaikaan tuovat ulkomaiset matkailijat.

Oman lisänsä tuovat ulkomaiset matkailijat. Kiireisimpinä päivinä potilasmäärät kasvavat jopa kymmenellä prosentilla matkailijoiden takia.

– Lähinnä kyse on infektio-oireista ja pientapaturmista. Ylimääräistä työtä kuitenkin tulee, kun tulkkia ei aina ole saatavilla, ja potilastietojen kirjaus vie ylimääräistä aikaa, Loimu sanoo.

TYKSissä odotusajat edelleen useita tunteja

Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystyksessä eli TYKS Akuutissa ruuhkat ovat hieman helpottaneet muutaman päivän takaisesta. Odotusajat ovat silti useita tunteja. Jatkohoitopaikkaa päivystyksessä odotti jouluviikon keskiviikkona toistakymmentä potilasta.

– Kyllä meillä on paljon potilaita sisällä, mutta tilanne on aavistuksen verran rauhallisempi kuin viime päivinä. Vuorokauden mittaan potilasmäärä voi alkaa taas kasvaa, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtaja Mikko Pietilä.

Päivystyksessä ei ole käytettävissä lisäresursseja joulunpyhien ajaksi. Tilannetta pyritään helpottamaan tehostamalla entisestään muita toimintoja. Esimerkiksi perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on kuntien toimesta lisätty lääkärikäyntejä, jotta vuodepaikat saadaan nopeammin kiertoon.

– Meillä on aina ollut joulunpyhien aikaan vaikeuksia, mutta tällä kertaa lähtötilanteemme on aiempaa huonompi. Toivottavasti vältyttäisiin suuremmilta katastrofeilta, toteaa Mikko Pietilä.

Jatkohoitopaikkojen puute ruuhkauttaa Oulussa

Oulun seudun yhteispäivystyksessä ennakoidaan kiireistä joulua ja pitkiäkin jonoja.

– Olisi erittäin tärkeää, että päivystykseen ei lähdettäisi sellaisilla vaivoilla, joita ei välttämättä tarvitse siellä hoitaa. Siten pärjäisimme paljon paremmin vakavampien asioiden kanssa eikä tulisi viivästyksiä, sanoo päivystyskeskuksen johtaja Matti Martikainen.

Martikaisen mukaan päivystyksessä resurssitilanne on hyvä, mutta varsinkin ikäihmisten rajalliset jatkohoitopaikat muodostavat pullonkaulan. Sen vuoksi päivystyksessä kuluva aika saattaa venyä vuorokausiin.

Influenssa-aalto on nousussa, ja se näkyy myös Oulun päivystyspotilaiden määrässä.

