Tällainen oli elokuvavuosi 2022 – Top Gunin jatko-osa kiiti vuoden katsotuimmaksi myös Suomessa

Hävittäjälentäjistä kertova Top Gun: Maverick on ylivoimaisesti vuoden katsotuin elokuva. Vuoden 1986 hittielokuvan jatko-osa on tienannut tänä vuonna maailmanlaajuisesti yli 1,48 miljardia dollaria Box Office Mojon (siirryt toiseen palveluun) listauksen mukaan.

Myös Suomessa elokuva nousi vuoden katsojatilaston ykköseksi.

– Jatko-osassa lyövät kättä viihdyttämisen taito, Tom Cruisen karisma, lentämisen ihanuus ja aseporno, Ylen Kulttuuricocktailin Teemu Laaksonen summaa elokuvan viehätyksen.

Teos on saanut myös useita mainintoja vuoden parhaiden elokuvien listoilla. Muita nimiä ovat olleet Suomessakin nähdyt scifi-komedia Everything Everywhere All at Once ja kauhuelokuva Nope.

Eniten mainintoja saaneet elokuvat kriitikoiden top 10-listoilla 2022

Elokuva Mainintoja ykkössijalla Kotimaa Suomen ensi-ilta Everything Everywhere All at Once 22 Yhdysvallat 29.4.2022 Tár 15 Yhdysvallat 24.2.2023 The Banshees of Inisherin 9 Irlanti 27.1.2023 Aftersun 15 Iso-Britannia Ei tiedossa. Nope 8 Yhdysvallat 19.8.2022 Top Gun: Maverick 9 Yhdysvallat 26.5.2022 The Fabelmans 10 Yhdysvallat 17.2.2023 Decision to Leave 7 Etelä-Korea 27.1.2023 RRR 3 Intia 25.3.2022 EO 2 Puola Ei tiedossa.

Lähde: Metacritic (siirryt toiseen palveluun) (päivitetty 24.12)

Listalla mainituista elokuvista muun muassa Steven Spielbergin uutuus The Fabelmans saa Suomen ensi-iltansa alkuvuodesta 2023.

Vuoden loppukiriin osallistui myös James Cameronin vuoden 2009 scifi-spektaakkeli Avatarin jatko-osa. Avatar: The Way of Water sai ensi-iltaviikonloppunaan 37 925 katsojaa (siirryt toiseen palveluun).

Avatar: The Way of Water on jatkoa vuoden 2009 Avatar-elokuvalle. Kuva: 20th Century Studios

Kotimaisille elokuville kansainvälistä huomiota, teattereissa vähemmän katsojia

Suomalaisen elokuvan vuosi alkoi komeasti, kun Alli Haapasalon Tytöt tytöt tytöt voitti yleisöpalkinnon arvostetuilla Sundancen elokuvajuhlilla tammikuussa. Elokuva valittiin myös Berliinin elokuvajuhlien kilpasarjaan.

Sundancen ohjelmistoon valittiin yhteensä kolme suomalaista elokuvaa. Kaksi muuta olivat ulkomailla ylistystä kerännyt kauhuelokuva Pahanhautoja ja mormonisaarnaajista kertovan dokumentin The Mission ohella.

Tytöt tytöt tytöt valittiin syyskuussa Suomen Oscar-ehdokkaaksi (siirryt toiseen palveluun) parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriassa. Elokuva karsiutui kuitenkin pois Oscar-akatemian äänestyksessä (siirryt toiseen palveluun).

Sekä Tytöt tytöt tytöt että Pahanhautoja sijoittuivat Rotten Tomatoes-sivuston vuoden parhaiden elokuvien (siirryt toiseen palveluun) listauksessa 4. ja 64. sijalle.

Vuoden katsotuin kotimainen, Heikki Kinnusen tähdittämä Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä keräsi lähes 200 000 katsojaa. Myös lastenelokuva Supermarsu 2 ja Klaus Härön Rakkaani merikapteeni ylittivät molemmat 100 000 katsojan rajan.

Vuoden 2022 katsotuimmat elokuvat Suomessa

Elokuva Katsojia vuonna 2022 Kokonaiskatsojaluku Kotimaa Suomen ensi-ilta Top Gun: Maverick 435 134 435 134 Yhdysvallat 26.5.2022 Kätyrit: Grun tarina 357 766 357 766 Yhdysvallat 29.6.2022 Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä 190 267 190 267 Suomi 9.9.2022 The Batman 173 996 173 996 Yhdysvallat 4.3.2022 Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet 146 746 146 746 Yhdysvallat 8.4.2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 143 814 143 814 Yhdysvallat 4.5.2022 Downton Abbey: Uusi aikakausi 143 448 143 448 Iso-Britannia 4.5.2022 Elvis 139 534 139 534 Yhdysvallat 29.6.2022 Thor: Love and Thunder 137 899 137 899 Yhdysvallat 6.7.2022 Spider-Man: No Way Home 137 536 275 926 Yhdysvallat 15.12.2021

Lähde: Suomen elokuvasäätiö (siirryt toiseen palveluun) (päivitetty 19.12.2022)

Pelkästään syksyllä elokuvateattereissa sai ensi-iltansa 30 kotimaista elokuvaa. Katsojaluvut kuitenkin laskivat 20 prosenttia koronapandemiaa edeltävästä ajasta. Kaikkiaan teattereissa oli käynyt yli viisi miljoonaa ihmistä marraskuun puoliväliin mennessä.

Syynä ovat olleet alkuvuoden koronarajoitukset sekä tätä seurannut ensi-iltasuma, joka on voinut sekoittaa katsojia. Tilastokeskuksen tutkija Riitta Hanifi arvioi juuri koronarajoitusten katkaisseen aiemman nousujohteisen trendin elokuvissa käymisessä.

Kansainvälistä huomiota kerännyt Tytöt tytöt tytöt valittiin myös Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Kuva: Ilkka Saastamoinen

Yksinhuoltajaäiti syrjäytti Hitchcockin

Elokuvahistorian kaanon meni uusiksi, kun Chantal Akermanin Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles vuodelta 1975 valittiin kaikkien aikojen parhaaksi elokuvaksi (siirryt toiseen palveluun) Sight & Sound-lehden elokuva-alan ammattilaisten kymmenen vuoden välein tehtävässä äänestyksessä.

Elokuva syrjäytti vuonna 2012 ykkössijan saavuttaneen Alfred Hitchcockin Vertigon. Se on myös ensimmäinen naisohjaajan ykköseksi listalla sijoittunut teos.

Yli kolmetuntinen Jeanne Dielman seuraa nimihahmon, yksinhuoltajaäidin päivästä toiseen toistuvia arkirutiineja. Feministiseksi kuvatun elokuvan äkillinen nousu listan kärkeen on jakanut mielipiteitä.

Elokuva sai Suomen teatteriensi-iltansa 22. joulukuuta. Aiemmin se on ollut nähtävissä lähinnä arkistonäytöksissä.

Jeanne Dielman seuraa päähenkilönsä (Delphine Seyrig) ruoanlaiton kaltaisia arkirutiineja. Kuva: NonStop Entertainment

Ylen toimittaja Tuomas Karemo kuvaili Jeanne Dielmania sen Suomen tv-ensi-illan yhteydessä teokseksi, joka ”saattaa vaivuttaa katsojansa transsiin”.

– En muista tarkalleen tapahtumien kulkua, mutta jossain vaiheessa vaivuin jonkinlaiseen transsiin tai outoon psykofyysiseen tilaan, johon liittyi lihassärkyä. Eläydyin päähenkilön askareisiin niin paljon, että aloin imitoida hänen liikkeitään samalla kun katsoin elokuvaa, Karemo kirjoittaa.

