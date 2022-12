Lääkäri väsyi työnantajaansa ja irtisanoutui: “Uudet hyvinvointialueen johtajat, kuunnelkaa työntekijöitänne”

Lähes puolet lääkäreistä kokee työuupumusta työssään. Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan työuupuneita lääkäreitä on eniten terveyskeskuksissa ja vähiten yksityissektorilla.

Munuaissairauksien erikoislääkäri Jari Hartman kävelee reippain askelin reppu selässä sovittuun tapaamisen Lappeenrannan linnoitukseen. Ulkoapäin ei huomaa, että mies on kroonisesti työuupunut.

Nefrologian eli munuaissairauksien erikoislääkäri Jari Hartman irtisanoutui Etelä-Karjalan keskussairaalan munuaisyksikön ja nefrologian osastonylilääkärin tehtävästä marraskuun lopussa.

Jari Hartman irtisanoutui, koska oli omien sanojensa mukaan kroonisesti työuupunut. Syynä työuupumukseen Hartman piti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten, huonoa johtamista ja jatkuvasti kasvanutta työmäärää. Irtisanoutuminen ei ollut hetken päähänpisto.

Hän oli päättänyt jo huhtikuussa, että jos työt eivät helpotu, hän lähtee.

– Tein talon johdolle kesälomani aikana kirjelmän, että sanoudun irti 1.11., jos työmäärä ei merkittävästi vähene, mutta mitään ei tapahtunut.

Vuosia painanut työtaakka uuvutti

Hartmanin mukaan lisä- ja ylityön tarve oli jatkuva ja kestänyt vuosien ajan. Työmäärä oli lisääntynyt, eivätkä resurssit olleet lisääntyneet samassa suhteessa.

Yhtenä esimerkkinä Hartman mainitsee kesän, joka usein meni vain yhdellä munuaislääkärillä. Dialyysihoidot pyörivät hänen mukaansa ympäri vuoden samanlaisina kaikkina erikoispyhinä, eikä hoitoja voi siirtää muualle kuin poikkeustilanteissa.

– Yksi lääkäri vastaa kahdesta dialyysiyksiköstä, poliklinikasta ja kaikesta talon konsultaatioista, joita kesän aikaa tulee huomattavasti enemmän, kun talossa on vähemmän osaamista. Kesä oli erityisen kuormittavaa aikaa.

Munuaisosastolla oli yksi lääkärin virka täyttämättä, joten kolmen lääkärin työt hoidettiin kahden lääkärin voimin. Myös korona-aika lisäsi työmäärää.

Munuaissairauksien erikoislääkäri Jari Hartman kerää voimia työuupumuksensa selättämiseen luonnosta ja liikunnasta. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Hartman toimi työnsä ohella myös Eksoten hammaslääkäreiden ja lääkäreiden pääluottamusmiehenä.

– Pääluottamusmiehen tehtäviin pitäisi saada käyttää yksi päivä viikossa. Koko sen ajan, jonka olen ollut pääluottamusmiehenä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ei ole pystynyt järjestämään aikaa pääluottamustehtävien hoitamiseen, Hartman kertoo.

Tavallisin selitys oli Hartmanin mukaan se, ettei asialle voi tehdä mitään. Työmäärä kasvoi liian suureksi yhden ihmisen kannettavaksi.

– Halusin eroon Eksotesta ja pääluottamustehtävästä, joka oli merkittävä lisäkuormitustekijä. Irtisanoutuminen oli keino päästä eroon siitä.

Vaikka irtisanomisesta on kulunut vasta vajaat kolme viikkoa, on Jari Hartman tyytyväinen päätökseensä.

– Olisi kannattanut erota jo pari vuotta sitten, mutta koronapandemian aikana olisi ollut vaikea lähteä.

Kohti uusia hyvinvointialueita

Eksoten vs. henkilöstöjohtaja Kaisa-Mari Heino tunnistaa Hartmanin mainitseman ongelman lääkäreiden puttumisesta.

– Ongelma on laajempi nimenomaan siitä näkökulmasta, että tunnistettujen tarpeiden edellyttämiä ammattilaisia ei ole riittävästi saatavilla. Valitettavasti osaajien puute johtaa usein siihen, että olemassa oleva henkilöstö joutuu venymään kerta toisensa jälkeen, kun pyrimme vastaamaan asukkaiden kriittisiin palvelutarpeisiin, Heino sanoo.

Heino kertoo Eksoten tekevän jatkuvasti töitä sen eteen, että kriittisten ammattilaisten tarpeet saataisiin turvattua Etelä-Karjalassa. Eksote lopettaa vuoden vaihtuessa, kun hyvinvointialueet aloittavat.

Kesän lopussa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtajana aloittanut Sally Leskinen ei voi ottaa kantaa Jari Hartmanin tapaukseen.

Leskisen mukaan koko sotetyö on murroksessa, ja se koskee kaikkia ammattiryhmiä. Hoitohenkilöstön puute kuormittaa erityisesti päivystys- ja erikoissairaanhoitoa.

Leskisen mielestä epäkohtaan pitää puuttua napakasti, oli ongelma sitten johtamisessa tai jossakin muussa asiassa. Kehitys ei saa myöskään jäädä roikkumaan eri kerroksiin.

– Kuunnellaan ihmisiä. Reagoidaan niihin viesteihin, joita he tuovat esiin ja puututaan epäkohtiin.

Jari Hartmanilla on toive, että henkilöstöä kuunneltaisiin päätöksenteossa.

Näillä keinoilla työtaakkaa voisi helpottaa

Lähes puolet lääkäreistä kokee työuupumusta työssään. Lääkäriliiton tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) työuupumusta kokevat eniten terveyskeskuksissa työskentelevät lääkärit.

Uupumisen syynä on usein jatkuva kiire työssä. Nuoret lääkärit kokevat työuupumusta useammin kuin vanhemmat.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltosen mukaan uusien hyvinvointialueiden aloittaessa hoitohenkilöstön työtaakkaa voisi helpottaa seuraavin keinoin:

1. Tukipalveluhenkilökuntaa lisäämällä

– Esimerkiksi sihteereitä voidaan käyttää avuksi kirjaamisessa ja muut henkilöt voisivat tehdä hoiva- ja laitosapulaisten tai vastaavia töitä. Lähdetään palkkaamaan heitä.

Myös työnteon tapoja pitää miettiä uudelleen.

– Mietitään, mitä työtä pystyttäisiin siirtämään muille henkilöille kuin lääkäreille ja hoitajille. Sitä kautta voidaan lähteä helpottamaan sitä jokapäiväistä työnteon tuskaa, Aaltonen kertoo.

2. Toimintamallit uusiksi

– Pitää miettiä, voidaanko toimintoja virtaviivaistaa ja voidaanko jättää kenties joitakin tehtäviä kokonaan tekemättä. On mietittävä myös asioiden tekemistä toisella tavoin.

Aaltosen mukaan korjausmuutokset on lähdettävä tekemään asiakkaita ajatellen perusterveydenhuollon tarpeista.

– Organisaation hallintokaavioleikit eivät tätä asiaa ratkaise.

Lääkäriliiton mukaan terveydenhuollon henkilöstön työpaineita voisi vähentää tukipalveluhenkilökuntaa lisäämällä. Arkistokuva. Kuva: Antti Mikkola / Yle

3. Digipalvelut

Digipalvelut ovat jo osa sote-alan toimintaa. Aaltosen mukaan tähän asti digipalveluiden käyttö on vienyt enemmän aikaa kuin asiointi veisi perinteisesti.

– Uskon, että jossain vaiheessa digitaalisuus palvelee käyttäjiä.

Etälääkäripalvelu on tullut jäädäkseen keinovalikoimaan, ja sitä kannattaa Aaltosen mielestä hyödyntää. Se ei kuitenkaan ole mikään autuaaksi tekevä ratkaisu.

– Kaikkia potilaita ei voi hoitaa etänä eikä pidä yrittääkään. Etäpalvelu sopii perusterveiden ihmisten yksinkertaisiin akuutteihin vaivoihin ja osittain kroonisten, hyvässä hoitotasapainossa olevien potilaiden tilanteen kontrollointiin.

4. Omatiimimalli

Omatiimimalli tai työparimalli on se, josta perusterveydenhuollon lääkärit ovat puhuneet ja jonka he haluavat. Se, onko mallissa useampi lääkäri, hoitaja ja muita työntekijöitä, on jokaisen alueen sovittavissa.

Vuodenvaihteessa käynnistyy iso muutosprosessi, kun hyvinvointialueet aloittavat. Muutos on aina iso stressitekijä.

– Suurin osa kehittämis- ja muutosmalleista starttaa vuodenvaihteessa, ja se tulee edellyttämään ylimääräistä työtä, jaksamista ja välittämistä myös kaikilta esihenkilöasemassa olevilta, korostaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen.

