Pirkanmaalla pudotetaan pian sanomalehtiä asiakkaiden pihoihin droonilla – suomalainen kokeilu on maailmalla ainutlaatuinen

Lentola Logisticsin kuljetusdroonilla voi viedä tavaraa viiteen kiloon asti. Toimitusjohtaja Markus Hohenthal kertoo, että kolmen kuukauden kokeilun on tarkoitus alkaa maaliskuussa.

Kangasalan Saarikylät on Sisä-Suomen Ahvenanmaa, seitsemän kylää saarissa. Postinjakajan painajainen siis.

Ensi keväänä Saarikylissä aletaan kokeilla maailmalla ainutlaatuista tapaa jakaa sanomalehti. Se pudotetaan vapaaehtoisten kokeilijoiden pihaan droonilla eli miehittämättömällä ilma-aluksella.

Asiakkaat valmiita maksamaan

Kokeilun takana on Lentola Logistics. Toimitusjohtaja Markus Hohenthal kertoo, että kolmen kuukauden kokeilun on tarkoitus alkaa maaliskuussa. Tukikohta on jo katsottu ja vapaaehtoisia kokeilijoita otetaan vastaan.

– Yritämme tehdä haja-asutusalueiden jakelua uudella tavalla autojakelun sijaan. Tämä on kustannustehokasta ja nopeampaa sekä ympäristöystävällisempää kuin nykyinen tapa.

Yrityksen kyselyn perusteella asiakkaat ovat valmiita maksamaan ylimääräistä, jos lehti tulee aikaisin ja omaan pihaan.

3–5 lehteä kerralla

Amerikkalaisissa leffoissa lehti heitetään ovelle. Drooni pudottaa lehden 2–3 metrin korkeudelta esimerkiksi pihaan tai jopa terassin pöydälle.

– Tuuli voi hieman heittää, mutta aika hyvin se pysyy siinä, mihin on tarkoitettu, Hohenthal kuvailee.

Drooni voi periaatteessa kuljettaa kerralla yli 3,5 kilon kuorman, mutta kokeilussa lehtiä on sen kyydissä muutama, myöhemmin ehkä viisi. Drooni voi kulkea 20 kilometrin etäisyyteen.

– Kone lentää vaakalentoa noin 80 kilometriä tunnissa. Yhteen lehden pudotukseen menee noin minuutti.

Yhteen reissuun menee arviolta 20 minuuttia. Yksi drooni voisi näin palvella vajaata sataa kotitaloutta. Yksi ihminen voi käyttää ilmassa kerralla neljää droonia.

Markus Hohenthalin mukaan kokeilu on haastava. Vaikeinta droonille on jäätävä sää.

– Tällaista ei ole tehty tietääksemme muualla maailmassa.

Kokeilussa punnitaan myös, mikä meluhaitta kuljetuksista tulee.

Kuuntele, mitä Lentola Logisticsin toimitusjohtaja Markus Hohenthal kertoo droonikokeilusta. Toimittajana Anu Leena Hankaniemi.

Droonin kyydissä ruokaa, postia ja lääkkeitä

Jos kokeilu onnistuu, sitä voi monistaa monille aloille. Sanomalehtien lisäksi haja-asutusalueille voisi viedä droonilla viiteen kiloon asti ruokakasseja, postia tai lääkkeitä.

– Voidaan laittaa kone lentämään vaikka saareen, Hohenthal kertoo.

Media-alan tutkimussäätiö tukee kokeilua 60 000 eurolla, ja siitä kertoi ensin Suomen Lehdistö (siirryt toiseen palveluun). Lupa on Traficomin käsittelyssä.

Palvelun kustannuksista ei ole vielä tietoa, koska se riippuu esimerkiksi asiakaskunnan laajuudesta.

– Jos alukset otetaan isosti käyttöön maaseudulla, tämä on on edullisempaa kuin autolla jakaminen, Markus Hohenthal kertoo.

