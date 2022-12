Seitsemän lapsen äiti Eeva-Marja Hentilä ajautui long covidin takia työkyvyttömäksi – suurperheen joulu on tuntemattomien avun varassa

Tornion Kaakamon kylässä sijaitsevassa omakotitalossa on lämmin tunnelma, vaikka iso perhe on pudonnut kahden työssäkäyvän aikuisen taloudesta ahdinkoon koronan takia.

Seitsemän lapsen äiti Eeva-Marja Hentilä sairasti koronan viime tammikuussa ja sen jälkeen hänellä diagnosoitiin long covid. Sairaus on tehnyt aktiivisesta nelikymppisestä täysin työkyvyttömän.

Hentilä kokee, että hyvinvointivaltion turvaverkko on pettänyt hänen altaan.

– On perhettä, asuntolainaa ja ne normaalit menot ja elät puolison tuloilla. Jokainen voi miettiä, että olet aktiivinen perusterve ihminen ja sitten pienessä hetkessä sukellat nollatulon kuiluun ja olet järjestelmän pompoteltavissa. Se tuntuu hetkittäin vähän epäreilulta, Hentilä kuvaa.

Vapaaehtoiset pelastivat joulun

Hentilä on päättänyt, että mitään ei saavuta asioita piilottelemalla. Siksi hän haluaa puhua vaikeuksistaan avoimesti.

– Jos emme herättele yhteiskunnan rakenteita ja prosesseja, ei tässä maassa ainakaan muutosta tapahdu. Minulla on hyvä aviomies, perhe, läheiset ja tukiverkosto, mutta entäpä se henkilö, jolla ei ole, hän kysyy.

Hentilällä on päättäjille yksinkertainen viesti.

– Tämä on oikea sairaus. Tämä vaikuttaa koko perheeseen. Meitä on (Suomessa) yli 20 000. Lainsäätäjien pitäisi panostaa yhdenvertaisuuteen ja prosessien jouhevuuteen, ja miettiä hetki, miltä tämä tuntuisi omalla kohdalla.

Tilanteen vuoksi lapsiperheen joulu on läheisten ja tuntemattomien avun varassa. Hentilä rohkeni hakea apua paikallisten vapaaehtoisten järjestämästä jouluapukeräyksestä.

– Millä laitat joulun, kun ei ole varaa? Siinä oppii antamaan arvon tuntemattomille ihmisille, jotka silloin kannattelevat. Se on arvokasta, Hentilä sanoo kyyneleet silmissään.

Kelan päätöksiä on pitänyt odottaa

Kolmen kuukauden palkallisen sairausloman jälkeen Hentilä kohtasi Kelan byrokratian.

– Sairauspäivärahaa haetaan eripituisille jaksoille ja Kelan päätöksenteko on hidasta. Päätöksiä on odotettava kuukausia, hän kertoo.

Ratkaisukeskuksen päällikkö Tommi Hallikainen Kelalta myöntää, että sairauspäivärahojen käsittelyajat ovat ajoittain pitkittyneet.

– Meidän tavoitteenamme on tehdä päätös keskimäärin 28 vuorokaudessa. Viime keväänä ja kesänä toteutuma on ollut huonoimmillaan 34 vuorokautta. Tilanne oli paikoin ehdottomasti liian huono, Hallikainen sanoo.

Kelaa ovat ruuhkauttaneet merkittävästi tartuntatautipäivärahojen käsittelyt. Niistä on tullut tänä vuonna 580 000 hakemusta, kun viime vuonna hakemuksia tuli 180 000. Lisäksi Kelalle tulee vuosittain 600 000 hakemusta sairauspäivärahasta.

Yleisesti tilanne on kuitenkin saatu paremmaksi syksystä alkaen.

– Päätökset tehdään keskimääräin 22–23 päivässä. Eniten Kelan päätöksentekoa hidastuttavat erilaiset lisäselvitykset, kuten lääkärinlausunnot, Hallikainen kertoo.

Sairauspäivärahaa on mahdollista saada enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan.

Eläkehakemuksesta tuli hylky

Sairauspäivärahan päättymisen jälkeen voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voi saada joko täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä, osatyökyvyttömyyseläkkeenä tai määräaikaisena eli kuntoutustukena.

Hentilän sairauspäiväraha päättyy vuoden lopussa. Hän haki kuntoutustukea lokakuussa eli hyvissä ajoin, kuten Kela ohjeisti.

– Työeläkelaitoksen päätös annettiin 12. joulukuuta ja sen mukaan en ole työeläkelakien tarkoittamalla tavalla työkyvytön. Hoitavien lääkäreiden mukaan kuitenkin olen työkyvytön, hän kertoo.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tekemästä päätöksestä voi valittaa 19. tammikuuta mennessä.

Hentilä on nyt vakuutusyhtiön ja Kelan ohjeiden mukaisesti ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, vaikka hänellä on vakituinen työpaikka.

– Minulla on vakituinen työpaikka ja olen sairas ihminen. Mitä ihmettä minä teen te-toimiston palveluiden piirissä, hän kysyy.

Long covidin aiheuttamia haittoja ei voida todentaa tarpeeksi

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiantuntijalääkäri Kari Mäkelä kertoo, että eläkepäätöksissä ratkaisevaa ei ole se, mikä sairaus on kyseessä.

Mäkelän mukaan eläkelainsäädäntö ei luettele mitään sairauksia, millä eläke voidaan myöntää tai ei voida myöntää.

– Kyse on siitä, että pitää olla tutkimuksin todettu sairaus, vika tai vamma, joka aiheuttaa riittävän vaikea-asteisen toimintakyvyn aleneman, että eläke voidaan myöntää.

Pitkäaikaisessa covidissa on kyse juuri tästä.

– Ongelmana on yleensä juuri se, että niitä tutkimuksin todettavia sairauslöydöksiä ei juuri ole tai ne ovat hyvin vähäisiä, ja sitä myöten päädytään hylkäämään ratkaisut, Mäkelä kertoo.

Mitä pitäisi löytyä?

Mäkelä ei usko siihen, että tutkimus voisi kehittyä niin, että pitkäaikaisen covidin aiheuttama toimintakyvyn alenema voitaisiin todeta mitattavasti.

Minkälaisia löydöksiä siis pitäisi tehdä merkittävästi alentuneen työkyvyn todentamiseksi?

– Hengityssairauden jälkeen niissä tilanteissa, joissa eläkettä on voitu myöntää, keuhkojen toimintakyky on mittauksissa selvästi laskenut niin, että vain pieni osa keuhkokapasiteetista on jäljellä. Tämä on yksi esimerkkitilanne, mikä voisi tulla kysymykseen, mutta pitkittyneessä covidissa näitä ei ole, Mäkelä sanoo.

Pitkäaikainen covid voi aiheuttaa esimerkiksi muistihäiriöitä. Mäkelän mukaan muistin arviointiin ei ole objektiivista mittaria.

– On mahdollista, että osa sairastuneista ei saa sen vuoksi etuutta, mutta ei meillä ole parempaakaan järjestelmää olemassa.

Pitkäaikaiseen covidiin sairastuneen tilanne on siis vaikea, koska henkilö ei ole työkykyinen, mutta ei voi myöskään saada työkyvyttömyyseläkettä edes määräaikaisena.

– Jos ei ole oikeutettu eläke-etuuteen työkyvyttömyyden perusteella, niin meillä on sosiaaliturvassa vielä muita etuuksia, joista viimeisin on toimeentulotuki. Vaikka Suomen tilanne ei ole täydellinen, niin on se kelvollinen verrattuna moneen muuhun maahan, Mäkelä sanoo.

