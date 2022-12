Lapin vetovoima näkyy jouluna myös rautateillä – joulun junat on myyty likimain täyteen

Lapin vetovoima näkyy tänä jouluna myös rautateillä. Suurin osa joulunajan junista on myyty täyteen, kertoo VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä.

– Lappi vetää tänä vuonna yhtä hyvin, ellei jopa paremmin kuin viime vuonna. Kaikki mahdollinen kalusto tulee olemaan käytössä, Tyynilä kertoo.

Joulun suosituimmat päivät junaraiteilla ovat 22. ja 23. päivä. Hyttipaikat etelästä pohjoiseen suuntautuvissa junissa on tuolloin lähes loppuunmyyty, ja sama koskee autojunia. Istumapaikkoja löytyy vielä Rovaniemelle ja Kemijärvelle kulkeviin juniin, mutta Kolariin suuntautuvat junat alkavat olla täynnä.

Joulu on VR:lle vuoden suurin sesonki.

– Arviolta 50 000 matkustajaa lähtee junilla joulunviettoon, Tyynilä sanoo.

Joulun menoliikenne junissa hiljenee jouluaattoaamuna.

Jos paluupäivässä voi joustaa, lipun löytää helpommin

Paluuliikenne alkaa rautateillä tapaninpäivänä. Paluuliikenteen osalta paikkoja on vielä, mutta rajallisesti, Tyynilä sanoo. Parhaiten lipun junaan saa se, joka on valmis joustamaan matkustuspäivissä.

– Kemijärveltä etelän suuntaan 26.–30. joulukuuta lähtevissä junissa on enää rajallisesti tilaa. Hyttipaikat on myyty loppuun, mutta muutamia istumapaikkoja on vielä tarjolla. Rovaniemeltä ja Kolarista lähteviin juniin löytyy edelleen myös hyttipaikkoja, Tyynilä kertoo.

Junalippujen lippujen hinnat ovat jouluna kalliimmat kuin tavallisena viikonloppuna.

– Hinta elää kysynnän mukaan. Sesonkina, kun kysyntä korkeampaa ja kapasiteettia rajallisesti, myös hinnat ovat korkeammat. Mitä aiemmin lipun ostaa, sitä edullisemmin sen saa.

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella 23.11. klo 23 saakka