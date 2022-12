Zelenskyi lahjoitti Yhdysvalloille Ukrainan lipun – lue tästä, miksi lippu oli kirjoitettu täyteen tekstiä

Yhdysvaltain kongressissa eilen vieraillut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lahjoitti puheensa jälkeen edustajainhuoneen väistyvälle puhemiehelle Nancy Pelosille Ukrainan lipun.

Lipussa huomiota herättivät erilaiset kirjoitukset, joilla lippu oli täytetty.

Zelenskyin mukaan hän toi lipun mukanaan Itä-Ukrainasta, Donetskin alueella sijaitsevasta Bahmutin kaupungista, jossa on käyty pitkään kiivaita taisteluita. Zelenskyi vieraili Bahmutissa juuri ennen hänen Yhdysvaltain-matkan aloittamista.

– Sankarimme antoivat minulle lipun, sotalipun, niiden lipun, jotka puolustavat Ukrainaa, Eurooppaa ja maailmaa henkensä kustannuksella. He pyysivät minua tuomaan tämän lipun teille Yhdysvaltain kongressiin, Zelenskyi puhui.

Zelenskyi paljasti, että lippuun olivat kirjoittaneet nimensä useat Bahmutin etulinjassa taistelevat sotilaat.

Lippuun oli kirjoittanut terveisensä esimerkiksi Ukrainan asevoimien kenraalieversti Mihailo Koval.

– Olemme varmoja voitosta, Koval kirjoitti lippuun.

Vastalahjaksi puhemies Pelosi antoi Zelenskyille kongrssirakennuksen salossa liehuneen Yhdysvaltain lipun.

Zelenskyi vetosi myös kongressiin, jotta se hyväksyisi noin 50 milljardin suuruisen uuden tukipaketin Ukrainalle. Zelenskyi sanoi, että Yhdysvaltain Ukrainalle tarjoama apu on sijoitus maailman turvallisuuden ja demokratian puolesta, eikä pelkästään hyväntekeväisyyttä.

Presidentti Zelenskyi sai Yhdysvaltain kongressin edustajilta pitkät suosionosoitukset. Kuva: EPA

Ennen Venäjän hyökkäystä noin 70 000 ihmisen asuttamasta Bahmutista on muodostunut sodan symbolinen kohde. Venäjä on syksyn ja talven ajan tulittanut voimakkaasti kaupunkia, mutta toistaiseksi Ukraina on saanut puolustettua lähes kokonaan tuhottua kaupunkia.

Jos Venäjän asevoimat onnistuvat lopulta valtaamaan Bahmutin itselleen, sen on arvioitu saattavan olla sille lopulta ”Pyrrhoksen voitto”, jossa omat tappiot koituvat niin suuriksi, että valloitusta on vaikeaa pitää voittona.

