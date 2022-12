Vaimonsa taposta epäillyn psykiatrin pelättiin vaarantavan potilasturvallisuuden toiminnallaan – nukkui usein pommiin työpäivinä

Poliisi löysi viime lauantaina vuonna 1975 syntyneen naisen surmattuna Helsingin Ullanlinnassa. Teosta epäillään uhrin aviomiestä, vuonna 1974 syntynyttä lääkäriä. Kuvaa on muokattu peittämällä nimi postiluukusta.

Ylen Valvirasta saamien asiakirjojen mukaan vaimonsa taposta Helsingin Ullanlinnassa epäilty mies on käyttäytynyt psykiatrin töissään toisinaan epäasianmukaisesti.

Helsingin Ullanlinnassa viime viikonloppuna ilmi tulleesta henkirikoksesta epäillyn psykiatrin lääkärinoikeuksia rajoitettiin vuonna 2014. Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran asiakirjoista.

Epäillyn lääkärinoikeuksia rajoitettiin niin, että hän sai toimia lääkärin tehtävissä ainoastaan julkisella sektorilla toisen laillistetun lääkärin johdolla ja valvonnan alaisena.

Taustalla on ajanjakso, jolloin nyt taposta epäilty työskenteli Porvoon sairaalassa. Valviran asiakirjojen mukaan hänet on muun muassa jouduttu useita kertoja herättämään aamulla päivävuorolaisille annettavaa raporttia varten. Hänen työaikaseurannassaan on ollut erilaisia epäselvyyksiä.

Porvoon sairaalan psykiatrisen tulosyksikön päällikön Valviralle antamien tietojen mukaan nyt taposta epäilty psykiatri oli työssään perusteellinen ja tutki potilaat oikein.

Kantelussa pelättiin miehen vaarantavan potilasturvallisuuden

Päällikkö kertoo epäillyn tehneen kuitenkin odotettua vähemmän kliinistä työtä. Hänellä oli esimerkiksi huomattavasti vähäisempi määrä potilaisiin liittyviä tapaamisia ja konsultaatiotöitä kuin hänen kollegallaan vastaavalla ajanjaksolla.

Valviran päätöksen taustalla oli psykiatrista tehty kantelu, jossa epäiltiin, että hänen toimintansa saattaa vaarantaa potilasturvallisuuden. Päätösten sisällöstä merkittävä osa on salattu.

Nyt surmasta epäilty lääkäri on rajoitettujen lääkärinoikeuksien ollessa voimassa syksyllä 2014 hakenut Rinnekotisäätiön psykiatrisen ylilääkärin virkaa ja myös saanut tämän viran. Työhaastattelussa hän on kertonut, että rajoituksen poistumista käsitellään alkuvuodesta 2015.

Hän otti tehtävän vastaan ja aloitti Valviran rajoituksen vastaisesti potilastyön helmikuussa 2015.

Valviran antama lääkärinoikeuksien rajoitus purettiin maaliskuussa 2015. Rinnekotisäätiön viestinnästä vahvistetaan, että henkilön työsuhde säätiön kanssa on päättynyt vasta heinäkuussa 2016, jolloin hän on itse irtisanoutunut tehtävästä.

Ylen rikostoimittaja Katri Kirsi kertoo, mistä Helsingin Ullanlinnassa tapahtuneessa epäillystä henkirikoksessa on kyse. Video tehty 19.12.

Miestä epäillään puolisonsa taposta

Poliisi kertoi viime lauantaina löytäneensä vuonna 1975 syntyneen naisen surmattuna Helsingin Ullanlinnassa.

Uhrista oli tehty katoamisilmoitus perjantaina 16. joulukuuta.

Naisen ruumis ja epäilty löydettiin tapahtumapaikan läheisyydestä lauantaina. Ruumiin löytymisen yhteydessä poliisi otti kiinni uhrin aviopuolison, joka on vuonna 1974 syntynyt lääkäri.

Taposta epäilty on viime aikoina toiminut yrityksensä kautta psykiatrisena lääkärinä Terveystalossa. Terveystalo päätti sopimuksen miehen ja tämän yrityksen kanssa tämän viikon tiistaina.