Olkiluoto 3:n koekäyttö voi jatkua, vaikka osa syöttövesipumpuista on yhä säröillä – TVO:n viestintäpäällikkö: ”Tämä on aivan turvallista”

Kestävämmät juoksupyörät laitoksen syöttövesipumppuihin saadaan vasta helmi–maaliskuun vaihteessa. Koekäyttöjakson aikana laitoksen tuotantotehossa on suuria vaihteluita.

Olkiluoto 3:n koekäyttöä voidaan TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Ahon mukaan jatkaa turvallisesti, vaikka kestävämmät syöttöpumppujen juoksupyörät ovat vasta valmisteilla. Teollisuuden Voima tiedotti keskiviikkoiltana laitoksen koekäytön jatkuvan joulun jälkeen, ja säännöllisen sähkön tuotannon aloittamisen venyvän näillä näkymin maaliskuulle.

Laitoksessa on kaikkiaan neljä syöttövesipumppua, joista jokaisen juoksupyörissä havaittiin lokakuussa säröjä.

Viestintäpäällikkö Johanna Ahon mukaan normaalisti kolme pumpuista toimii täydellä teholla, ja yksi on varalla.

– Nyt kahdessa näistä käynnissä olevasta pumpusta on nykyisen malliset varaosat käytössä, ja yhdessä säröllinen. Sen lisäksi varapumpussa on säröllinen osa, kertoo Aho.

Koekäyttöä voidaan TVO:n mukaan jatkaa väliaikaisesti nykyisten mallisten ehjien pumppujen lisäksi säröytyneillä syöttövesipumpuilla.

– Meillä on laajoilla laboratorioanalyyseillä sekä matemaattisilla ja muilla mallinnuksilla laskettu, että tämä on aivan turvallista. Sähköntuotantoa voidaan jatkaa väliaikaisesti tällaisin menettelyin, kunnes uudet, mitoitukseltaan kestävämmät juoksupyörät saadaan.

Uudet, muotoilultaan vahvistetut juoksupyörät ovat valmistuksessa, ja niiden arvioidaan saapuvan helmi–maaliskuun vaihteessa 2023.

Edessä vielä vaihtelevia tehoja ja kuukauden täyskatko

Tiistaina 27. joulukuuta alkavan koekäyttöjakson aikana laitoksen tuotantoteho vaihtelee voimakkaasti.

Arviolta 11 päivää kestävän testijakson aikana tehdään kymmenkunta tuotantoon vaikuttavaa testiä, joiden aikana tehoja lasketaan tai laitos irroitetaan kokonaan valtakunnan verkosta. Täyden tehon testien jälkeen sähköntuotanto keskeytetään noin neljäksi viikoksi syöttövesipumppujen tarkastusten ja laitosyksikön uudelleen käynnistämisen ajaksi.

Tämän jälkeen, ennen säännöllisen sähköntuotannon alkamista, koekäytössä on edessä vielä noin kuukauden kestävä tuotantojakso, jolloin Olkiluoto 3 tuottaa sähköä pääosin täydellä teholla ympärivuorokautisesti. Koekäyttöohjelmaan on varattu aikaa sekä nykyisten juoksupyörien tarkastamiseen että uusien vaihtamiseen.

Koekäyttövaiheessakin laitosyksikkö tuottaa TVO:n mukaan täydellä teholla noin 15 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Olkiluoto 3:n koekäyttö keskeytyi loppusyksystä, kun turbiinilaitoksen syöttövesipumpuissa havaittiin vaurioita.

Selvitysten mukaan säröt ovat todennäköisesti aiheutuneet, kun pumppuja on ajettu poikkeuksellisissa olosuhteissa koekäytön aikana.

– Koekäytössä laitosta ajetaan matalammillakin ja hieman ei-optimaalisilla tehotasoilla, ja siitä on syntynyt kuormitusta syöttövesipumpuille. On todettu, että on järkevää uusia pumppuja mitoitukseltaan kestävämmiksi, toteaa viestintäpäällikkö Johanna Aho.

Syöttövesipumput sijaitsevat turbiinilaitoksessa, eikä niillä ole ydinturvallisuusmerkitystä. Niiden rooli sähkön tuotannossa on kuitenkin keskeinen.

