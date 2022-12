Vartija Mikko Johanssonin tehtävät ovat raaistuneet, taksikuski Yahya Dogan on uhattu tappaa – kysyimme yötyöläisiltä, pelottaako töissä

Tampereella on tapahtunut loppuvuodesta useita katuryöstöjä, minkä vuoksi poliisi on kehottanut ihmisiä olemaan varovaisia yöaikaan. Moni yötyöntekijä työskentelee yksin, eikä apua ole aina lähettyvillä.

Tampereella ylivartijana työskentelevä Mikko Johansson ei pelkää yksin liikkumista yöllä. Mutta varautunut hän on.

– Tehtävät ovat raaistuneet ja porukalla on monesti teräasetta ja kättä pidempää mukana. Totta kai se nostaa omaa varautumista ja asia on mielessä, kun ulkona kulkee.

Seitsemän vuotta alalla työskennellyt Johansson on pistänyt merkille, että myös muut ihmiset vaikuttavat yöaikaan liikkuessa nyt varautuneemmilta kuin aikaisemmin.

Marraskuun lopulla Sisä-Suomen rikoskomisario Markus Antila kehotti ihmisiä olemaan varovaisia etenkin yöaikaan kävellessä.

Kehotuksen takana oli poliisin huomaama huolestuttava ilmiö, jonka mukaan katuryöstöjen määrä oli noussut Tampereella loppuvuodesta poikkeuksellisen korkeaksi.

Ryöstöt tapahtuivat pimeyden turvin yöaikaan. Pahimmillaan niihin liittyi fyysistä väkivaltaa.

Katuryöstöt ovat tapahtuneet suurimmaksi osaksi Tampereen ydinkeskustan alueella. Tapahtuma-ajankohta on ollut yleisimmin viikonloppuyö. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Teräaseet yleistyneet

Yle kysyi kolmelta yötyöntekijältä, kokevatko he olonsa turvattomaksi pimeyden keskellä.

Huolestuttavista merkeistä huolimatta Mikko Johansson pitää Tamperetta edelleen turvallisena paikkana liikkua – myös öisin.

– Kyllä täällä turvallista on, vaikka ehkä vähän turvattomampaa kuin aikaisemmin.

Johanssonin mukaan teräaseita on aina löytynyt joltakin. Nykyään trendi tuntuu olevan, että jokaisella on puukko mukana.

Päivisin vartijat liikkuvat usein partioissa, mutta yöaikaan moni joutuu olemaan yksin. Yövuoro kestää iltaseitsemästä aamuseitsemään.

– Jos jotain tilanteita tulee, apua saa varmasti, mutta ei välttämättä heti.

Yövuorot pidettyjä

Sekä taksia työkseen ajava Yahya Dogan että linja-autonkuljettaja Timo Jousi pitävät yövuoroista. Dogan nostaa syyksi paremman provision, Jousi vähäisen liikenteen.

Jousi ei ole huomannut, että yövuorojen turvallisuus olisi muuttunut kuluneen syksyn aikana.

Päihteiden käyttäminen vaikuttaa hänen mukaansa siihen, ettei yövuorossa ole yhtä turvallista kuin päivävuorossa. Samanlaista on ollut jo pitkään, nyt vain käytettävä päihde on vaihtunut.

– Mielestäni alkoholin käyttö on hävinnyt tosi paljon takavuosiin nähden. Nyt on tullut muita aineita, ja niitä käyttävien kanssa on aika arvaamatonta touhuta, Jousi kertoo.

Timo Jousen mukaan yövuoroissa on ikävää se, että sammuneita ihmisiä pitää herätellä päätepysäkeillä. Pahimmassa tapauksessa kuljettaja joutuu soittamaan avuksi poliisin. Kuva: Marko Melto / Yle

Jousi kertoo välttyneensä uhkaavilta tilanteilta liki kolmekymmentävuotisen työuransa aikana. Tilanteista on selvitty huumorilla ja kylmillä hermoilla.

– Täytyy kyllä sanoa ja koputtaa puuta, että en ole ikinä joutunut uhkaavaan tilanteeseen, Jousi toteaa.

Viisitoista vuotta Tampereella asunut Yahya Dogan pitää Tamperetta turvallisena kaupunkina. Hän ajaa usein yövuoroa, joka alkaa illalla yhdeksältä ja päättyy aamuvarhaisella viideltä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Taksia ajava Yahya Dogan on kohdannut yövuorojensa aikana aggressiivisia asiakkaita. Koskaan hän ei ole pelännyt. Kaikesta selviää aina puhumalla, Dogan uskoo.

– On ollut uhkaamista, että ”en maksa” tai ”tapan sinut”. En pelkää sellaisia asiakkaita. Tilanteista on selvinnyt sanomalla ”Kokeile, jos uskallat”, hän sanoo.

Turvaa etäyhteydellä

Työntekijöiden turvallisuutta niin päivä- kuin yöaikaan varmistavat erilaiset turvatoimet.

Esimerkiksi uusissa linja-autoissa kuljettajan ja asiakkaan erottaa turvapleksi. Lisäksi Tampereen busseissa luovuttiin viime kesänä käteisestä, mikä laskee ryöstetyksi tulemisen riskiä.

Timo Jousen mukaan kuljettajat ovat saamassa nyt myös ensimmäistä kertaa työpuhelimet. Niillä voi soittaa esimerkiksi poliisin avuksi tilanteen vaatiessa.

Myös taksikuskit saavat yhteyden viranomaiseen autossa olevan hälytysnapin kautta. Yahya Dogan ei ole joutunut painamaan nappia kertaakaan neljän vuoden uransa aikana.

– Tampereella on ihan turvallista, Dogan sanoo.

