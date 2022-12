Tämä kartta paljastaa, mistä olet kotoisin – mukana yli 70 000 suomalaista: ”Ei meillä näin yksityiskohtaista karttaa ole tehty koskaan”

Valtavan suosion saanut minä-kysely on valmistunut. Katso täältä, miten ”minä” sanotaan eri puolilla Suomea.

Vuosituhansia vanha suomen kielen sana ”minä” paljastaa edelleen yllättävän hyvin, mistä juuri sinä olet kotoisin.

Yle pyysi tämän syksyn aikana suomalaisia kertomaan, miten heidän asuinpaikkakunnallaan sanotaan ”minä”. Vastauksia tuli valtavasti, reilusti yli 70 000.

Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen pitää tulosta uskottavana, koska vastauksia saapui niin laajalta alalta Suomea ja myös eri ikäryhmistä.

– Ei tule sellaista tunnetta, etteikö tähän voisi luottaa. Myös muut tutkimukset tukevat tätä. Ei meillä koskaan aikaisemmin ole tehty näin hienoa, kattavaa ja yksityiskohtaista karttaa. Tulos on hyvin ainutlaatuinen, riemuitsee Lappalainen.

Tällainen on minä-Suomi

Kyselyssä vastaajat saivat valita seitsemästä eri vaihtoehdosta, millaisena he asuinpaikallaan minä-pronominin kuulevat. Vaihtoehdot perustuvat siihen tietoon, joka tutkijoilla on ollut minä-pronominin eri murremuodoista. Lisäksi vastaaja sai jättää oman havaintonsa, jos listalta ei valmista sanaa löytynyt.

Alla oleva kartta näyttää, mikä annetuista vaihtoehdoista on saanut kullakin alueella eniten kannatusta.

Suomen kielen professori Hanna Lappalainen muistuttaa, että vastaukset kertovat ennen kaikkea siitä, mikä on ihmisten mielikuva kunkin paikan yleisimmästä minä-pronominin muodosta.

Eri minä-pronominin murremuodot näkyvät kartalla selvästi. Valkoinen väri kertoo, ettei sieltä ole saatu vastauksia. Kuva: Asmo Raimoaho / Yle

Tästä näet tarkemmin

Alla on minä-kone, josta pääset tarkasti näkemään kaikki vastaukset. Voit hakea tulokset ensin haluamastasi maakunnasta. Maakunnan karttaa voit suurentaa ja yhtä kohtaa klikkaamalla näet tarkan alueen.

Voit myös hakea tuloksia postinumerolla. Valitse postinumero listalta tai kirjoita se hakukenttään. Kone näyttää, miten monta vastausta kultakin postinumeroalueelta tuli ja millaisia vastauksia sieltä on saatu. Muista, että mitä vähemmän vastauksia postinumeroalueelta on annettu, sitä epävarmempi on tulos.

Vastauksia tuli 2 530:ltä eri postinumeroalueelta, kun Suomessa on kaikkiaan 3 027 postinumeroaluetta. Ilman vastauksia jääneet postinumeroalueet ovat pääasiassa alueita, joilla vakituisia asukkaita on hyvin vähän.

Uutta tietoa

Minä-pronominilla on ikää ainakin 6 000 vuotta, mutta todennäköisesti se on vielä sitäkin vanhempi.

Suomessa minä-pronominin erilaisia murremuotoja on tutkittu viimeksi laajasti 1920–1930-luvuilla, kun professori Lauri Kettunen kiersi yksin maata ja selvitti kuuntelemalla, miten minä-pronomini sanotaan eri puolilla maata.

Hän julkaisi tutkimuksestaan murrekartan (siirryt toiseen palveluun) vuonna 1940. Ongelmana on, että se ei ole kovin tarkka, eikä se erittele esimerkiksi minä- ja mä-muotoja lainkaan.

Alla oleva kartta näyttää, millainen oli minä-Suomi sata vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan

Tällaisen kuvan Lauri Kettusen vuonna 1940 julkaisema kartta antoi minä-pronominin eri muodoista Suomessa noin sata vuotta sitten. Kuva: Asmo Raimoaho / Yle

Mie ja mää nosteessa

Nyt julkaistu minä-kartta on sikäli tarkka, että vastaustensa yhteydessä ihmiset kertoivat postinumeronsa.

Selkeä havainto on, miten mie-muoto valtaa alaa Pohjois-Karjalassa. Se on syrjäyttämässä vanhan minä-muodon ja nousee pohjoisemmaksi.

Nosteessa on ollut myös muoto mää.

– Tämä onkin erittäin kiinnostava tulos. Vanhassa Kettusen kartassa mää on merkitty vain Lounais-Suomen alueelle. Vanhastaan tosin on tiedetty, että sitä on käytetty huomattavasti laajemmalla alueella, ja se käsitys vahvistui, kertoo professori Hanna Lappalainen.

Tällä hetkellä vahvaa mää-aluetta näyttäisivät olevan Lounais-Suomen lisäksi myös suurin osa Satakuntaa, Hämettä ja Keski-Suomea sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa.

Minä väistyy

Monissa murteissa minä-pronomini on alun perinkin ollut murteissa muodossa minä. Se on kuitenkin joutunut antamaan periksi viime vuosikymmenien aikana.

– Oulun seutu on ollut vahvaa minä-aluetta. Näiden karttojen mukaan siellä nyt on vallalla mää. Tähän viittaavat muutkin tutkimukset, kertoo Lappalainen.

Esimerkiksi Oulun ydinkeskustan 90100-postinumeroalueelta tutkimukseen tuli yli 500 vastausta. Kolme neljäsosaa vastaajista kertoi, että siellä ihmiset sanovat mää. Vain noin joka kymmenes sanoo mä tai minä.

– Tavuluku vaikuttaa mää-, mä- ja myös mie-muotojen leviämiseen. Nämä yksitavuiset muodot ovat painottomia ja helpompia lausua nopeassa puheessa kuin minä, arvelee Lappalainen.

Mnää ja meä

Sata vuotta sitten kerätty Kettusen kartan aineisto antaa ymmärtää, että Lounais-Suomessa kuuluivat tuolloin vahvasti minä-pronominin muodot mnää ja Etelä-Karjalassa Savitaipaleen ja Lemin tienoilla meä.

Nyt kerätty aineisto osoittaa, että ne tunnistetaan yhä, vaikka niiden käyttö on harvinaistunut. Satakunnasta Porin ja Raunan tienoilta löytyvät pienet mnää-alueet ja Savitaipaleelta merkintöjä meä-muodosta.

Mä nuorten suosiossa

Vaikka mä-muodon saattaisi esimerkiksi tiedostusvälineiden perusteella olettaa olevan ylivoimainen suosikki, ei se sitä kuitenkaan koko Suomen osalta ole. Mä peittää vain pienen osan Suomea.

Kun katsotaan vain alle 30-vuotiaiden vastauksia, näyttää siltä, että mä on nuorten vastaajien ikäluokissa huomattavasti yleisempi kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

– Monilla sellaisilla alueilla, joilla vanhemmat suosivat vielä minä-muotoa, nuoret sanovat mä tai mää. Mitä nuoremmista vastaajista on kyse, sitä vähemmän on vastattu minä-muotoa, sanoo professori Hanna Lappalainen.

Silti myös nuorten vastauksissa mää, mie-, minä- ja miä-muotojen alueet näkyvät selvästi.

Alla oleva kartta näyttää minä-Suomen alle 30-vuotiaiden vastaajien perusteella

Vastaajina alle 30-vuotiaat. Kuva: Asmo Raimoaho / Yle

Alla oleva kartta näyttää minä-Suomen, kun vastaajina ovat 30–59-vuotiaat

Vastaajina 30–59-vuotiaat. Kuva: Asmo Raimoaho / Yle

Alla oleva kartta näyttää minä-Suomen, kun vastaajina ovat 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Vastaajina 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Kuva: Asmo Raimoaho / Yle

Aineistoa tutkijoille

Suomen kielen professori Hanna Lappalainen on ilahtunut, miten innokkaasti ihmiset lähtivät vastaamaan minä-kyselyyn. Vastausten lisäksi ihmiset saivat lähettää tutkijoille kommentteja pronominien käytöstä ja itse kyselystä. Niitäkin tuli yli 10 000.

– Aihe kiinnostaa selvästi. Vastaajamäärä, yli 70 000, osoittaa selvästi, miten tärkeä asia tämä on ihmisille, sanoo Lappalainen.

Hän uskoo, että vastausinto osaltaan kertoo siitä, miten tärkeä osa kieli on suomalaisten identiteettiä ja sitä, keitä me olemme.

Kyselystä saatu aineisto jää kokonaisuudessaan suomen kielen tutkijoiden käyttöön. Hanna Lappalaisen mielestä aihe on tärkeä paitsi tavallisille suomalaisille myös tutkijoille.

– Saamme selville, miten murteet muuttuvat, miten puhekieli vaihtelee Suomessa ja millaisia käsityksiä suomalaisilla siitä on.

Itä-Suomen yliopston suomen kielen professori Hanna Lappalainen korostaa, että myös suomea vieraana kielenä opiskeleville on tärkeä kertoa, millaisia puhekielen muotoja suomen kielessä on. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Kyselyssä kysyimme minä-pronomin lisäksi myös minä-pronominin sanan genetiiviä (minun) ja partitiivia (minua). Lappalainen toivoo, että aineiston pohjalta syntyy useita tutkimuksia.

Tutkijoita eivät kiinnosta pelkästään alueiden suosituimmat muodot vaan myös se, mitä muita muotoja niiden rinnalla on mainittu. Näin he pääsevät perille siitä, onko jokin muoto väistymässä vai kenties nousemassa vahvemman rinnalle.

Professori Hanna Lappalainen toivoo, että nyt kerätyn aineiston pohjalta syntyisi useita suomen kielen tutkimuksia. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Sama ihminen voi myös käyttää useita minä-pronominin muotoja rinnakkain.

– Ensimmäiset opiskelijat ovat jo tarttuneet näihin karttoihin ja tuloksiin. Niistä riittää tutkittavaa useaksi vuodeksi. Haluan kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita, sanoo Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen.