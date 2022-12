Kaksi käytännön esimerkkiä pörssisähkön kanssa elämisestä: ”Pahimmassa tapauksessa meillä on 1000 euron sähkölasku joulukuussa”

Rovaniemeläinen yrittäjä Pasi Nurmela asuu perheensä kanssa kaksikerroksisessa omakotitalossa. Talossa on hieman yli 130 neliötä ja se lämpiää pääosin sähköllä. Tiukkaa sähkökuria toteutetaan, koska perhe joutui monen muun tapaan pörssisähkön käyttäjiksi.

Nurmelat ovat pyrkineet pitämään sähkölaskut kurissa, mutta marraskuussa sähkölasku oli yli 600 euroa, ja joulukuun lasku kasvaa väistämättä vieläkin suuremmaksi pakkasjakson ja korkean pörssihinnan vaikutuksesta.

– Kyllä ne ovat kymppejä, mitä on pystytty säästämään. Lasku on noussut moninkertaiseksi. Vaikka säästäisit kuinka paljon kilowatteja, niin se ei näy laskussa, harmittelee Nurmela.

Sähkölämmitysjärjestelmät ovat tuttuja Nurmelalle, koska hän on tehnyt lähes 15 vuotta töitä niiden parissa. Kokemus on rauhoittanut ja hurjista sähkön hinnoista huolimatta Nurmela on pitänyt jalat tiukasti maassa.

Pasi Nurmelan perhe on säästänyt noin seitsemän prosenttia sähkönkulutuksesta.

Nurmeloiden kotiin on vaihdettu pörssisähköä seuraavat älytermostaatit. Niitä pystyy seuraamaan puhelimella ja ohjelmoimaan, milloin lämmitys on päällä.

– Niitä pitää kuitenkin seurata ja säätää, muuten niistä ei ole hyötyä, Nurmela sanoo.

”Pahimmassa tapauksessa meillä on tuhannen euron sähkölasku joulukuussa”

Pekka Lohiniva asuu vaimonsa ja koiransa kanssa suurehkossa omakotitalossa Rovaniemellä.

Lohinivat joutuivat myös pörssisähkön käyttäjiksi, kun edullinen sähkösopimus päättyi elokuussa eikä järkevän hintaista kiinteää sopimusta enää ollut saatavissa.

Kuluvaan talveen pariskunta aloitti valmistautumisen jo viime keväänä, kun sähkö alkoi kallistua Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Kuuntele, millaisia satsauksia Lohinivan perheessä on tehty sähkönhinnan kurissapitämiseksi. Pekka Lohinivan luona vieraili toimittaja Raimo Torikka.

Lohinivan mukaan kotiin tehdyillä toimilla on vähennetty ensimmäisten kuukausien aikana noin kolmannes sähkönkulutusta kuukausitasolla. Samalla talon arvoa on parannettu.

– Kun keväällä pyysin aurinkosähköjärjestelmästä tarjoukset, niin laskin 15 sentin kilowattitunnin hinnalla, että kuoletusaika olisi ollut 12 vuotta, mutta nykyhinnoilla puhutaan 6–7 vuodesta, toteaa Lohiniva.

Talon poistoilmalämpöpumppu seuraa sähkön pörssihintaa ja syyskuussa asennettu aurinkosähköjärjestelmä tuotti sähköä vielä marraskuun alussa.

Auringon ansiosta marraskuun sähkölasku oli vielä alle 600 euroa, mutta joulukuun lasku on merkittävästi korkeampi.

– Tähän mennessä puhutaan noin 500 eurosta. Jos pörssisähkön hinta on se mitä on nyt ollut, niin pahimmassa tapauksessa meillä on tuhannen euron sähkölasku joulukuussa.

Pekka Lohiniva esittelee aurinkosähköjärjestelmän invertteriä. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Aurinkopaneelien hyöty mitataan vuositasolla

Aurinkopaneelit eivät tuota talvikuukausina mitään ja isossa talossa on suuri kulutus, joten tiukkaa sähkökuria noudatetaan myös Lohinivan talossa.

– Aurinkopaneelit ovat nyt lähinnä kosmeettinen haitta katolla. Kaikki on yritetty tehdä, mitä on pystytty. Olemme saunoneet pihasaunassa, pesukoneet on ajastettu päälle yöaikaan ja takassa olemme polttaneet kovasti puuta, Lohiniva listaa.

Hänen mukaansa aurinkopaneelien ja lämmitysjärjestelmien hyöty saadaan vuositasolla, ei niinkään talvikuukausina.

– Meillä on ollut sähkönkulutus vuodessa 25 000–30 000 kilowattituntia ja nyt uusien hankintojen ansiosta kulutus suurin piirtein puolittuu. Ensi vuodelle arvio on noin 14 000 kilowattituntia.

Lohinivan mukaan talon normaali sähkönkulutus on noin neljä kilowattia ja aurinkopaneelijärjestelmä tuottaa hieman yli yhdeksän kilowattia.

– Puolet saamme myytyä valtakunnanverkkoon, joten ensi huhtikuussa nähdään, miten se aurinko meille energiaa antaa.

Keskitalvella Lohinivan talon katolla olevat aurinkopaneelit ovat lumen peitossa, eikä sähköä synny lainkaan. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Katso taulukosta, mistä voisit säästää

Energiaviraston esittelemä Astetta alemmas -kampanja alkoi lokakuun alussa. Sen viesti on, että lasketaan lämmityskaudella huoneiden lämpötilaa asteella sekä vähennetään sähkön kulutusta järkevämmällä sähkön käytöllä.

Sähkölämmitys on suurin sähkösyöppö omakotitalossa. Motivan arvion mukaan viiden neliön lattialämmitys kuluttaa noin 900 kilowattituntia vuodessa.

Sen perusteella 50 neliön lattialämmitys kuluttaa kuukaudessa 750 kilowattituntia. Siitä syntyy kuukaudessa yli 260 euroa, kun pörssisähkön hinta on 35 senttiä per kilowattitunti.

Huonelämpötilan pudottaminen asteella on arvioitu pienentävän noin viisi prosenttia sähkönkulutusta optimiolosuhteissa.

Oheisessa taulukossa on yleisimpien kotitalouslaitteiden sähkönkulutus- ja kuukausihinta 30 vuorokauden pörssisähkön keskihinnalla.

Lämminvesivaraaja on myös suurimpia sähkönkuluttajia sähkölämmitteisessä omakotitalossa. Carunan laskelmien mukaan koosta riippuen lämminvesivaraaja kuluttaa 800–1200 kilowattituntia vuodessa. Sen perusteella keskikulutus kuukaudessa on noin sata kilowattituntia.

Ilmalämpöpumpun kulutuksen laskeminen on hieman mutkikkaampaa. Suoran tehonkäytön perusteella laskettuna sen keskikulutus kuukaudessa on noin 166 kWh.

Ilmalämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa keskimääräisellä hyötysuhteella viisi eli se tuottaa tuolla 166 kilowattitunnin sähköenergialla noin 830 kilowattituntia lämpöenergiaa ja vähentää muun lämmityksen tarvetta tällä määrällä.

