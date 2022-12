Joululahjoja ostetaan nyt tarpeeseen, eikä ostamisen ilosta – tässä kolme asiaa, miten kriisijoulu näkyy lahjalistoissa

Energiakriisi ja korkea inflaatio heijastuvat joulun lahjaostoksiin. Esimerkiksi pehmeitä paketteja eli lämmittävää vaatetta hankitaan jopa aiempia jouluja enemmän, jotta sähkönsäästäjää palelisi vähemmän.

Kysyimme tätä juttua varten suurimmilta tavarataloketjuilta, mitkä ovat tämän joulun suosituimpia lahjaostoksia. Listoilta nousee esiin kolme teemaa: lämpö, sähkökatkoihin varautuminen ja kestävyys.

1. Lämmintä jaloille ja sänkyyn

Tänä jouluna lahjojen halutaan lämmittävän myös fyysisesti, ei ainoastaan ajatuksen tasolla.

– Näemme selvää trendin kehitystä tuotteissa, jotka tuovat lämpöä, kun energiakriisi on alentanut huonelämpötiloja. Tällaisia ovat muun muassa lämpöliivit, lämpöpeitot ja painopeitot, kertoo Motonetin apulaisostojohtaja Karri Flemming.

Keskon mukaan myös neuleet, oloasut, villasukat ja pörrötossut ovat olleet kysyttyjä tuotteita pukinkonttiin.

Painopeitto nousi suosioon kolmisen vuotta sitten, ja nyt niille on siis ilmestynyt lisää käyttöä. Kajaanin Motonetistä peitot ehtivät jo loppuakin.

– Uskon, että ne menevät nyt tarpeeseen eli lämmikkeeksi, sanoo Kajaanin Motonetin apulaispäällikkö Milja Manninen.

2. Sähkönsäästöä ruuanlaitossa

Kallistunut sähkö nostaa uudelleen arkikäyttöön myös toista viime aikojen suosikkilahjaa, kiertoilmakypsennintä eli airfryeria. Moni ajattelee, että pieni kiertoilmauuni valmistaa ruuan vähemmällä sähköllä kuin tavallinen uuni.

– Sana on lähtenyt kiirimään, että niillä ruoka kypsyy tosi nopeasti, ja se on ollut kuuma hitti kodintekniikkapuolella. Meiltä löytyy sille myös ruokaohjekirjoja, kertoo Kajaanin K-Citymarketin tavaratalojohtaja Maarit Idström.

Kajaanin Citymarketin tavaratalojohtaja Maarit Idström. Kuva: Ville Kinnunen / Yle

Joulunalusaika on tänä vuonna ollut poikkeuksellinen myös siksi, että sähkön riittävyyttä on jouduttu jännittämään tosissaan. Motonetissä se on näkynyt valtakunnallisesti otsa- ja käsivalaisinten myynnin kasvuna, ja myös varavirtalaitteita on myyty paljon.

– Paristokäyttöisiä myrskylyhtyjä on esimerkiksi mennyt tosi paljon. Aggregaatteja alkoi mennä jo aiemmin syksystä, Milja Manninen kertoo.

Motonetistä on ostettu myös kaasukeittimiä, joilla voi laittaa ja lämmittää ruokaa sähkökatkon aikana.

S-ryhmästä kerrotaan, että varavirtalähteiden suosio on valtakunnallisesti hieman korostunut, mutta muutoin energiakriisi ei isosti näy lahjatuotelistoilla. Enemmänkin vaikutusta näyttää olevan hintojen yleisellä nousulla, arvioi Kajaanin prismajohtaja Pasi Piirainen.

– Pieni nouseva trendi tällä hetkellä on, että joululahjoja ostetaan erityisesti tarpeeseen.

3. Lahjoja ostetaan tarpeeseen

Piiraisen mukaan tarvelahjat ovat sellaisia, joille on käyttöä pitkään joulun jälkeenkin. Esimerkiksi kodintekstiilejä ja astiasarjoja saatetaan ostaa enemmän kuin aikaisemmin.

Citymarketin Maarit Idström arvioi, että niin sanotun krääsän ostaminen on korkean inflaation aikana jäänyt vähemmälle, ja nyt ostetaan tarpeeseen. Esimerkkinä toimii viime vuosina meemiksi noussut ”ugly christmas sweater” eli ”ruma joulupusero”.

– Se on kertakäyttöinen, mutta meidän tämän joulun suosikkineuleissa löytyy mukavia värejä ja niitä on kiva käyttää myöhemminkin talvella.

Motonetin apulaisostojohtaja Karri Flemming kertoo, että korkeista hinnoista johtuen kuluttaja harkitsee nyt tarkemmin, mihin rahansa käyttää. Silloin esimerkiksi kulutuselektroniikan ”nice to have” -tuotteet jäävät herkemmin ostamatta.

Elektroniikassa toki olisi tiedossa hittilahja, jos sitä olisi saatavilla, sanoo Kajaanin prismajohtaja Pasi Piirainen.

– Takuuvarma tuote olisi PlayStation 5 -pelikonsoli. Jos sitä saisi, sitä menisi aika paljon.

Kiristyvä talous hiljentää alemyyntien vauhtia

Talouden kiristyminen on tänä vuonna painottanut joululahjojen hankkimista syksyyn aiempaa enemmän. Kaupan liiton kuluttajakyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) varsinkin lapsiperheet ovat aikaistaneet joululahjojen ostoa marraskuulle, kun verrataan vuosia 2017 ja 2022.

Yhtenä syynä aikaistumiseen ovat ulkomailta Suomeen rantautuneet Black Friday ja sen jälkeen tuleva Cyber Monday. Hintatietoisuus on yleisestikin noussut asiakkaiden puheenaiheeksi.

– Kyllä ihmiset puhuvat paljon hintojen noususta. Joululahjojen hankinta alkoi tänäkin vuonna Black Friday -viikolla, ja kaikki muutkin tarjoukset ovat olleet tosi suosittuja nyt, kertoo Kajaanin Citymarketin tavaratalojohtaja Maarit Idström.

Joulun jälkeisiin alennusmyynteihin mentäessä talvikauden ensimmäiset isot sähkölaskut ja korkojen nousu tulevat vähentämään kulutusta selvästi, arvioidaan sekä S-ryhmästä että Keskolta.

– Varmasti tammi–helmikuussa ihmisillä on säästökuuri päällä tavaroiden ostamisen suhteen. Mitään turhaa ei osteta, koska sähkölaskunkin suuruus on monelle vielä arvoitus, ennakoi Idström.