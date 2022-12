Joulupukin vierailu noudattaa yhä usein perinteistä kaavaa – osa vanhemmista toivoo, ettei lasten kiltteyden perään kyseltäisi

Joulupukkiperinteet ovat muuttuneet vain vähän vuosien saatossa.

Perheiden toiveet tilauspukeille noudattelevat pääosin vuosikymmenten saatossa muotoutunutta kaavaa lauluineen ja lahjan jakoineen.

Ehkä näkyvin muutos on se, että osa perheistä toivoo nyt pukin olevan kyselemättä, ovatko lapset olleet kilttejä.

Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n puheenjohtaja Annika Rintamäki tunnistaa ilmiön.

– Ei haluta arvottaa ja kuormittaa lasta kiltteys-käsitteellä, vaan nähdään, että hän on ihana itsenään, vaikka kaikki ei menisi täydellisesti, Rintamäki sanoo.

Kiintymysvanhemmuusperheet ry lanseerasi vuosi sitten Joulun resepti aikuisille -toivelistan.

Paikalla, kun on sovittu

Seinäjokelainen urheiluseura Rastijussit on tarjonnut pukkipalvelua jo vuosikymmenten ajan.

Pukkipalvelusta pitkään vastannut Heikki Koskela vahvistaa, että muutoksia perinteiseen kaavaan ei juuri haluta.

– Korona-aikaan oltiin ulkona, mutta muutoin lapset ovat yhä lapsia, odottavat pukkia ja jännittävät.

Jos jotakin, niin tilauspukin oletetaan hoitavan hommansa ammattimaisesti. Vähimmäisvaatimus on, että pukki on paikalla silloin kun on sovittu.

Rastijussien tilauspukkina häärivä Tapio Kujala tutustuu uusiin kohteisin käymällä paikan päällä.

Tapio Kujala on jo vuosia toiminut urheiluseura Rastijussien tilauspukkina. Lapsille on tärkeää, että pukin varusteet ovat kunnolliset. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

– Lasten iät ja nimet selvitetään kysymällä. Se helpottaa vierailua, on siinä monenmoista ja tietysti täytyy hommat asianmukaiset pukineet. On aika tärkeä asia, että pukilla on hyvät varusteet.

Muutos parempaan on myös se, että ns. kännipukit ovat pääosin jääneet historiaan.

Urheiluseuran nimissä moinen olisi erityisen häpeällistä, mutta Tapio Kujala uskoo, että humalassa sekoilevat keikkapukit ovat ylipäätään mennyttä aikaan.

– Varmasti loppuvat keikat lyhyeen, jos sellaiseen erehtyy.

Kokemus tasaa kommelluksissa

Veteliläinen Petri Saari on tehnyt pukkikeikkaa 37 vuoden ajan. Vuodet ovat tuoneet varmuutta siihen, miten perheitä kodeissa lähestytään.

Aloittaessaan pukkikeikat vain 15 vuoden ikäisenä tilanne jännitti Saarta, eikä kommelluksiltakaan aina vältytty.

Saari muistelee pukkikeikkaa paikallisen kunnanjohtajan kodissa. Saari saapui sisään pukin ominaisuudessa, vain silmälasit olivat unohtuneet matkasta. Kun oli aika jakaa lahjat Saari haparoi sumein silmin lähintä koria, jolloin isäntä oli vaivihkaa puuttunut tilanteeseen.

– Sanoi, että se on kuule kukka-astia, nauraa Saari ja toteaa, että sitemmin lasit ovat olleet mukana.

Veteliläinen Petri Saari on tehnyt pukin töitä jo 37 vuoden ajan. Kommelluksiltakaan ei ole vältytty. Kuva: Eira Okkonen

Kieltoja ei ole tullut vastaan

Myös Petri Saaren kokemus on, että toiveet ovat perinteisiä, eikä niitä usein edes tule.

– Vanhemmat saattavat toivoa, että pukki voisi vihjata, että puuroa on hyvä syödä, jos se ei ole lapselle oikein maistunut, kertoo Saari.

– Toiset etukäteen ilmoittavat, että joku haluaa vaikka soittaa pianolla, sanoo Rastijussien Heikki Koskela.

Kieltoja pukkikonkarit eivät muista kodanneensa.

Aika usein pukki yhä kysyy, onko talossa kilttejä lapsia. Osa vanhemmista toivoisi tämän perinteen väistyvän.

Tärkeintä on että pukki pystyy mukautumaan kunkin kodin tunnelmaan.

– Joulu lopulta hyvin yksityinen juhla. Pukki pääsee pieneksi hetkeksi sitä viettämään, tiivistää Tapio Kujala Rastijusseista.

Joulun resepti aikuisille

Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n Joulun resepti aikuisille -toivelista kiertää somessa nyt toista vuotta.

Listalla yhdistys halusi kiinnittää huomiota siihen, että joulun aika on kuormittava lapsille ja aikuisille – ja se on ok.

– Vaikka välillä menisikin tunteet yli aikuisilla tai lapsilla, ne hetket eivät kerro koko joulusta. Joulu on ihanaa, vaikka joskus näkyisikin tunteet.

– Jos aikuinen uhkailee lasta vaikka joululahjojen menetyksellä, voi olla että tietty hetki helpottuu, mutta lapsi ei kuitenkaan opi niitä taitoja, mitä hän tarvitsisi raskaan tunteen kantamiseen, Rintamäki sanoo.

Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n Joulun resepti aikuisille -toivelista kiertää sosiaalisessa mediassa. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Rintamäki myös muistutaa, että kiltteys on terminä varsin laaja sisällöltään. Lapsi ainakaan ei välttämättä hahmota, mitä sillä tarkoitetaan.

– Toiselle kiltteys tarkoittaa, että lapsi ei osoita isoja tunteitaan, toiselle että hän odottaa vuoroaan tai ei puhu, kun aikuiset puhuu. Emme me aikuisetkaan aina kiltteyteen pysty, miksi siis vaadimme sitä lapsilta, Rintamäki sanoo.

Toisaalta voi miettiä, että jos lahjat on hankittu, kuka aikuinen pystyisi tai haluaisikaan toteuttaa kiukuspäissään antamansa uhkauksen?

Kiltteys-käsite kuuluu perinteisesti jouluun. Sitä hoetaan lauluissa, elokuvissa ja pukkiperinteessä. Joulupukin laatimista kilttien ja tuhmien lasten listoista voitaisiin kuitenkin jo luopua.

– Ehdottomasti. Erilaisilla lapsilla on erilaiset taidot: on lapsia, jotka ovat saaneet enemmän tukea tai eivät ole saaneet tukea tunteidensa käsittelyyn.

Pukki halutaan kello viideltä

Korona-aikaan joulupukkipalveluissa oli hieman tavallisia aikoja hiljaisempaa. Nyt kysyntää riittää ja esimerkiksi Rastijussien pukkipalvelussa kalenteri täyttyi jo joulukuun puolessavälissä, vaikka kaupunkia kiertää kahdeksan pukkia.

Enemmänkin olisi talkooringissä töitä, sanoo Heikki Koskela.

Eipä sillä, melkoisia karttaharjoituksia tehdään tälläkin porukalla, että asiakkaiden toiveet saadaan tyydytettyä.

– Ei se aina ihan helppoa ole. Varsinkin jos kymmenellä on se se suosituin kello 17 aikatoiveena. Tavoitteena on, ettei tulisi kovin pitkiä siirtymiä, Koskela sanoo.

Heikki Koskela (vas.) ja Tapio Kujala tarkastelevat Rastijussien kahdeksan keikkapukin reittejä kartalta. Pitkiin siirtymiin ei haluta tuhlata aikaa. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Pohjalaismaakunnissa joulupukin saa kotiinsa lähes edellisvuosien hintaan, selviää joulupukkipalvelusivustoilta. Pukin vierailu maksaa noin 40–70 euroa.

Sillä hinnalla pukki viivähtää vartin verran.

Hinta on suhteellisen huokea, sillä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla pukista joutuu pulittamaan 80–120 euroa.

