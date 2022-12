Ukrainalaiset isovanhemmat yrittävät luoda joulun tunnelmaa äitinsä menettäneelle kuusivuotiaalle Mykyta-pojalle: ”Vietämme juhlaa hänen takiaan”

6-vuotias Mykyta-poika lukee yhdessä isovanhempiensa kanssa kirjaa pienessä asuntolahuoneessa Helsingissä.

– Jaguar. Minä haluaisin sellaisen, Mykyta näyttää kirjasta auton kuvaa.

Kirja on Mykytan lempiaapinen, jossa jokaista kirjainta vastaa auton kuva. Kyrillisten aakkosten ”ja”-kirjaimen kohdalla on Jaguar-urheiluauto.

Kirja on yksi niitä harvoja esineitä, joita on jäljellä Mykytan edellisestä elämästä Kiovassa.

Sodan alettua hänen isovanhempansa pakenivat ensin Viroon ja sitten Suomeen. Mykyta jäi äidin, pikkuveljen ja isäpuolen kanssa Kiovaan.

– Kun sota alkoi, he joutuivat yöpymään lasten kanssa muutamia päiviä kellarissa, Mykytan isoäiti Tetiana Bloshchenko kertoo.

Mykytan äiti, Tamara, yleensä terve ja energinen nuori nainen, masentui sodasta. Sitten hän alkoi voida huonosti, saattoi menettää tajuntansa, mutta lääkärit eivät epäilleet mitään vakavaa.

Mykyta yhdessä äitinsä ja pikkuveljensä Ievgenin kanssa Ukrainassa. Kuva: Tetiana Bloshchenko

– Sinä päivänä, se oli perjantai, minulle tuli ikään kuin ennakkoaavistus. Tiesin, että Tamara yleensä vielä nukkuu siihen aikaan. Soitin hänelle, ja puhelimeen vastasivat ensihoitajat. Hänen sydämensä oli pysähtynyt vähän yhdentoista jälkeen aamulla, Tetiana kertoo kyyneleitä pidätellen.

Sen jälkeen kun Mykytan äiti Tamara kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen, hänen pikkuveljensä, Ievgen jäi Kiovaan isänsä kanssa. Ievgenin isä on Mykytan isäpuoli. Isovanhemmat hakivat Mykytan huoltajuutta ja toivat hänet Suomeen.

– Emme ikinä anna Mykytaa kenellekään. Hän on vain meidän. Hän on meidän poika. Me elämme vain hänen vuokseen, Tetiana sanoo ja halaa tyttärenpoikaa.

Siitä asti he ovat asuneet asuntolassa, joka on keväästä lähtien toiminut ukrainalaisten pakolaiskeskuksena.

Huoneeseen, jossa on vain kaappi, sänky, jääkaappi ja pöytä, pääsee ovikoodilla. Teetä voi keittää käytävässä.

– Olemme erittäin kiitollisia suomalaisille, että meidät otettiin vastaan, Mykytan isoisä Rezo sanoo.

Ennen sotaa Mykyta asui Kiovassa äitinsa, pikkuveljensä ja isäpuolensa kanssa. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Ennen sotaa Tetiana työskenteli Kiovassa sairaanhoitajana silmäkirurgian osastolla. Rezo opetti historiaa.

Perheessä on juhlittu tyypillisiä ukrainalaisia joulun ja uudenvuoden ajan juhlia: Pyhän Nikolaoksen päivää 19.12., uutta vuotta ja joulua 7. tammikuuta.

Tammikuun seitsemäntenä perheessä on erityisesti syytä juhliin, sillä se on myös Mykytan syntymäpäivä.

Tänä vuonna juhlatunnelmaa ei kuitenkaan ole. Isovanhemmat tekevät kuitenkin kaikkensa, ettei Mykyta menettäisi uskoaan ihmeisiin.

– Juhlimme tyttärenpojan takia, isoäiti sanoo.

Tetiana on jo löytänyt töitä ravintolasta Helsingissä, isoisä Rezo työskentelee lumenpudottajana. Näin he ansaitsevat rahaa ja ostavat tietysti leluja Mykytalle.

– Mykyta, kerropa, mitä sinulle toi Nikolaos tällä kertaa, isoäiti kysyy.

Mykyta kiertää sängyn, joka täyttää melkein koko huoneen, etsii jotain nurkasta ja tuo lopulta näytille sinisen leikkipyssyn.

– Sain lahjaksi tämän! Jotta voisin leikkiä sotaa, ammuskella. Ja suojella isänmaata, Mykyta sanoo.

Pojalla on kenestä ottaa esimerkkiä. Tetianan poika, Mykytan eno Artem meni armeijaan ja puolustaa nyt Ukrainaa Donbassissa.

Tämän päätöksen hän teki sodan toisena päivänä, Tetiana kertoo. Ylpeys pojasta sekoittuu jatkuvaan pelkoon hänen henkensä puolesta.

– Rukoilen Jumalaa, rukoilen edesmenneitä vanhempiani, että he suojelisivat poikaani. Hänellä ei ole omaa perhettä, ei mitään. 28-vuotissyntymäpäiväänsä hän vietti rintamalla, juoksuhaudassa, Tetiana kertoo.

Mykytan eno, Artem, puolustaa Ukrainaa Donbassissa. Hän päätti lähteä rintamalle seuraavana päivänä sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Kuva: Tetiana Bloshchenko

Jotta Mykyta ei niin kovasti surisi kuollutta äitiään, Tetiana kertoo hänelle satuja äidistä, siitä miten tämä oli pieni tyttö, ja muista sukulaisista, jotka ovat jääneet Ukrainaan.

Ukrainalaispakolaisia yritetään ilahduttaa joulun aikaan myös vastaanottokeskuksessa. Äskettäin siellä järjestettiin musiikkitilaisuus, jossa Mykyta tanssi sydämensä kyllyydestä.

Aulassa on joulukuusi. Siinä on mustia ja valkoisia joulupalloja. Erityisesti Mykyta pitää siitä, miten kuusen valot loistavat.

Venäjästä suomensi Heli Jormanainen.