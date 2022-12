Joulukauppa sujuu lähes normaalisti, mutta nyt katsotaan tarkemmin hintoja ja seurataan tarjouksia

Suomalaiset käyttivät viime jouluna jouluostoksiin keskimäärin noin kolmesataa euroa kotitaloutta kohden. Tämän joulun myynti selviää vasta myöhemmin, mutta taloudellinen epävarmuus on kauppiaiden mukaan vaikuttanut joulukauppaan jonkin verran.

Lappilaisista marketeista ja pienyrityksistä kerrotaan, että lahjoja ostetaan edelleen, mutta asiakkaat harkitsevat tarkoin ja satsaavat vain tarpeellisiin ostoksiin.

Tänä jouluna painopiste on siirtynyt halvempiin tuotteisiin, kertoo Kemin ja Tornion prismajohtaja Katja Savilakso. Hän sanoo, että nyt ruokia tehdään paljon itse.

– Ihmiset lämmittävät leivinuunejaan, kun sähkö on kallista ja se näkyy myös ruokakaupassa. Esimerkiksi kotimaiset juurekset ja karjalanpaistissa käytettävä liha on ollut menekkitavaraa. Myös puolivalmisteita menee enemmän kuin aikaisemmin, sanoo Katja Savilakso.

Prismajohtaja Katja Savilakso seuraa joulukaupan sujumista Kemin Prismassa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Myös Tornion Citymarketin kauppias Marko Nurkkala sanoo, että edullisempia tuotteita menee nyt enemmän.

– Tarjoukset purevat. Niitä seurataan tarkemmin kuin ennen, kertoo Nurkkala.

Savilakson mukaan taloudellinen epävarmuus näkyy vielä enemmän käyttötavarapuolella. Siellä harkitaan tarkemmin, mitä ostetaan.

Nurkkala puolestaan kertoo, että prosenttitarjoukset ohjaavat asiakkaiden ostokäyttäytymistä, ja kalleimmat tuotteet jäävät useammin ostamatta.

Kallis sähkö vaikuttaa myyntiin

Suurten sähkölaskujen pelko on vaikuttanut jo ennen joulua vaatteiden myyntiin, kertoo kemiläisen vaatekaupan Bombuksen kauppiaspariskunta.

Kaisu ja Henrik Brehmer ovat huomanneet, että ihmiset eivät hemmottele itseään. Kuva: Laura Valta / Yle

– Moni asiakas on kertonut, että hirvittää ja pelottaa. Nyt ollaan laitettu liikut kiinni ei-niin-välttämättömistä ostoksista. Se on ihan ymmärrettävää, Kaisu Brehmer sanoo.

Brehmerien mukaan joululahjoihin halutaan silti edelleen satsata.

– Joulumyynti on ihan ok. Toisille ostetaan joululahjoja, mutta se oma hemmottelu on jäänyt. Siitä säästetään nyt selvästi, Brehmer jatkaa.

Joulumyynti hajaantuu

Joulukuu on merkittävin myyntikuukausi vähittäiskaupalle ja erityisesti monelle erikoiskaupalle ja tavarataloille. Viime vuosina vähittäiskaupan myynti on kuitenkin hajaantunut useammille kuukausille erilaisten kampanjoiden myötä.

Joulukuun rooli tärkeimpänä myyntikuukautena on hieman laimentunut, kun taas marraskuun myynti korostuu.

– Taustalla on myös se, että pari vuosikymmentä sitten oli tavanomaisempaa saada vasta jouluna lahjaksi suuremmat hankinnat ja talviurheiluvälineet. Nykyään niitä ostetaan tarpeen vaatiessa pitkin vuotta, ekonomisti Heidi Lauttamäki Kaupan liitosta kertoo.

Kaupoissa on riittänyt asiakkaita tänäkin jouluna. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Vastuullisuus näkyy hiljattain julkaistussa Kaupan liiton kuluttajakyselyssä siinä, millaisia lahjoja tänä vuonna ostetaan.

Yhä useampi haluaa tarkastaa tuotteen alkuperämaan ennen ostopäätöstä sekä suosia kotimaista ja kestävää.

– Noin 70 % kyselyyn vastanneista pyrki ostamaan joululahjoiksi mahdollisimman kestäviä tuotteita ja yli 60 % pyrki hankkimaan joululahjoiksi kotimaisia tuotteita tai ostamaan ne kotimaassa toimivasta kaupasta, kertoo Lauttamäki.