Susi tahdotaan pitää Suomessa puhtaana, ja siksi riistakeskus myönsi poikkeuksellisen luvan – kaksi koirasutta aiotaan kaataa Ylämaalla

Riistanseurannassa selvisi, että Lappeenrannan Ylämaalla elävässä 8 eläimen laumassa on ainakin kaksi koirasutta. Koko lauma hävitetään, jottei vieraslaji leviä susikantaan.

Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan kaataa arviolta kahdeksan suden ja susikoiran muodostama lauman.

Myönnetty lupa on erittäin poikkeuksellinen, arvioi Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojo.

Viimeksi kaatamiseen johtanut yhtä varmasti vahvistettava susikoirahavainto on tehty vuonna 2010 Kuhmossa.

Poikkeuslupa lauman kaatamiseen annettiin susikannan geneettisen puhtauden suojelemiseksi. Koirasusi on luokiteltu vieraslajiksi eli ihmisen luontoon päästämäksi lajiksi vuodesta 2019 alkaen.

Metsästyslupa kolmeksi viikoksi

Luonnonvarakeskus tunnisti kesäkuussa ulosteista kerättyjen DNA-tulosten perusteella, että susilauman kaksi jäsentä on risteymäyksilön ja suden jälkeläisiä.

Epäilys susien geeneistä heräsi niiden ulkonäön perusteella.

– Risteymä näkyi niiden erikoisessa ulkonäössä, joka tallentui riistakameraan tavallisen seurannan yhteydessä. Kyseisten yksilöiden turkin väritys on huomattavan tumma, jopa musta, Luken tutkimusprofessori Ilpo Kojo sanoo.

Ulostetutkimuksessa varmistui, että kyseessä on perhelauma, jossa on koirasuden ja suden jälkeläisiä.

Kojo pitää erittäin todennäköisenä, että koirasusien risteytyminen on tapahtunut Venäjän puolella, sillä populaation reviiri Suomessa on lähellä rajaa ja on hyvin kapea.

Jäljitettävän susilauman jälkiä nuoressa kuusikossa Ylämaalla.

– Venäjällä koirienpitokuri on löyhempää kuin meillä, ja pariutumista pääsee tapahtumaan luonnossa helpommin, Kojo sanoo.

Metsästyksenjohtaja ja kaatoluvan hakija Pekka Kotonen kertoo, että lauma liikkuu aivan rajavyöhykkeen tuntumassa.

– Ne käyvät kerran viikossa Suomen puolella parin tunnin ajan. Etsimme niitä kilometrin puolentoista säteeltä rajasta. Eivät ne ole tulleet kylille tai asutuksen lähelle. Se on rauhallista seutua.

Jahtiin lähtee kolmekymmentä metsästäjää joulun jälkeen. Metsästäjät valitaan paikallistuntemuksen perusteella.

Susien jäljittäminen ja kaatamisen onnistuminen on Kotosen mukaan hyvin haastavaa.

– On hyvin mahdollista, että kolmen viikon jahtiajalla ei tule ensimmäistäkään jahtitilannetta. Jos saamme yhdenkin, se on hyvä tulos. Jos löydämmekin sudet, ne hajaantuvat huomattuaan meidät.

Laki ei tunne susikoiran käsitettä, joten kaatolupa on myönnetty sudelle. Lajien puhtautta säätelevät useat kansainväliset sopimukset.

– Saksassakin on tällä hetkellä tappomääräys viidelle sudelle, metsästyksenjohtaja Pekka Kotonen sanoo.

Naarassuden ja koirauroksen jälkeläisiä

Riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan perusteena on susikannan geenipuhtauden suojaaminen. Nyt jäljitettävää laumaa ei lasketa mukaan Suomen tämänhetkiseen susikantaan, koska ne ovat epäpuhtaita ja elävät pääosin Venäjän rajan toisella puolella.

– Tämä tapaus on erittäin harvinainen, sillä usein ei ole helppoa osoittaa näin aukottomasti, että kyseessä on koirasusia, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Ilpo Kojo.

Koira ja susi ovat geneettisesti hyvin lähellä toisiaan, ja ne lisääntyvät ongelmitta. Kojon mukaan risteymien tunnistaminen ulkonäöstä ja geeneistä hankaloituu noin neljännen sukupolven jälkeen.

Metsästyksenjohtaja Pekka Kotonen tarkastaa riistakameran ja virittelee metsään houkuttimena toimivan hirvennahkan.

– Koirasuden käytös ei eroa sudesta, ellei se ole kasvanut ihmisen läheisyydessä ja ruokittavana, Kojo sanoo.

Myöskään Ylämaan susilauman yksilöissä ei ole havaittu kesyyden merkkejä.

– Eläinvanhempien opettamat tavat määrittävät jälkeläisten käytöstä. Toki taustalla voi vaikuttaa myös koirarotu, josta hybridit ovat saaneet alkunsa, Kojo sanoo.

Kojon mukaan valtaosa tunnetuista koirasusitapauksista on sellaisia, joissa populaatiot syntyvät nimenomaan koirauroksen ja naarassuden pariutumisesta.

– Tutkimusaineisto on osoittanut, että nuoret naarassudet saattavat liehakoida uroskoiria. Jos ne eivät ole löytäneet kumppania omasta lajistaan, niille saattaa kelvata myös koira, Kojo sanoo.