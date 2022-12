Hämärää joulunaikaa korkeintaan 0,7 watin teholla, toivoo sähköjoulurauhan julistaja Roope Lipasti

Liki 700-vuotias perinne, joulurauhanjulistus Suomen Turusta, sai reilu vuosikymmen sitten rinnalleen vaihtoehtoisen julistuksen Yle Turun toimesta.

Tänä vuonna vaihtoehtoisen joulurauhan on laatinut lietolainen kirjailija Roope Lipasti.

Lipasti on perehtynyt ehkä keskimääräistä enemmän sen oikean joulurauhanjulistuksen pitkään historiaan, ihan työnsä puolesta kolumnia aiheesta kirjoittaessaan.

On lopultakin kovin kyseenalaista, kuinka rauhaisia joulut ovat Suomessakaan olleet.

– Aloin laskea, kuinka monena vuonna on oikeasti ollut rauha – enkä tarkoita koko maailmassa, kun sitä ei varmasti ole ollut yhtenäkään vuonna. Koska olimme osa suurvalta-Ruotsia, ja hetken Venäjää, ja suurvallathan käyvät aina sotia, niin aika sotaisaa on ollut meininki.

Hänen mielestään rauhaa kuitenkin kannattaa julistaa, vaikka aina jossain päin maailmaa soditaan – tänä jouluna valitettavan lähellä.

Huumoria vakavaan asiaan

Opiskeluaikoinaan Roope Lipasti itsekin seurasi julistusta paikan päällä Vanhalla Suurtorilla, mutta nykyään hän bongailee yleisömerta televisiosta kotisohvallaan Liedossa, tuttuja naamoja laskien.

Tosin yleisömerta ei ole kahteen vuoteen Vanhalla Suurtorilla nähty koronatilanteen vuoksi. Tänä vuonna paikalle odotetaankin jopa 15 000 ihmistä, etenkin kun aatoksi Turkuun on lupailtu aurinkoista säätä tihkuisen harmaan joulunalusviikon jälkeen.

Roope Lipasti laati Yle Turun pyynnöstä vaihtoehtoisen joulurauhan julistuksen, sen liki ikiaikaisen perinteen rinnalle.

Vaihtoehtoisessa joulurauhan julistuksessaan Lipasti tarttuu ajankohtaiseen teemaan, energiakriisiin. Hän toivoo sähköjoulurauhan laskeutuvan maahan.

Lipastilla itsellään on vielä hyvä sähkösopimus, mutta pahempaa on kuulemma luvassa. Ja vaikka Roope Lipasti käsittelee asiaa huumorilla, tietää hän tilanteen olevan monelle oikeasti vakava – ja ennen kaikkea epäreilu.

– Onneksi minun ei tarvitse olla päättämässä, miten tämä selvitetään. Kyllä tässä varmasti menee muutama vuosi. Hyvä puoli on, että tämä on nyt se meidän vihreä siirtymä, mikä tästä seuraa.

Roope Lipasti: Sähkönsäästörauha

Huomenna, jos Jumala suo ja miksipä ei soisi, sillä tuskin Hän on niin pikkumainen, että puuttuisi kovin tarkkaan siihen mitä niinkin syrjäisessä paikassa kuin Turussa tapahtuu, on yksi päivä muiden joukossa. Joku syntyy ja joku kuolee, yksi on iloinen ja toista ahdistaa, sillä onni jakaantuu täällä yhtä epätasa-arvoisesti kuin hyvät ja huonot sähkösopimukset Turku Energian toimialueella.

Ja julistetaan siis täten yleinen sähkönsäästörauha kehoittamalla kaikkia hartaudella sähköä säästämään sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään, ettei kukaan turhan päiten kuumenisi edes nakkikioskijonossa ja näin päästäisi arvokasta lämpöenergiaa harakoille.

Pyydetään myös kaupunkilaisia yhteisesti rukoilemaan Olkiluoto kolmosen puolesta, että se vielä joskus saataisiin käyntiin ja että Suomen herrat ja rouvat oppisivat, ettei ranskalaisilta kannata ostaa kuin enintään patonkia. Samaan rukoukseen pyydetään liittämään myös huomio, että kun ydinvoimaloita jatkossa ostetaan, ostetaan vain luotettavilta toimittajilta, eli ei myöskään italialaisilta.

Niin ikään muistutetaan, että kinkku on oikein hyvää mediuminakin tai peräti medium miinuksena, eikä laatikoita tarvitse lämmittää, sillä ne ovat olleet uunissa jo silloin kun niitä on alun perin valmistettu.

Mitä tulee jouluvaloihin, niiden käyttämistä tulee välttää, kuten muidenkin valojen.

Esimerkiksi vessassa asioidessa ei tarvitse valoja, paitsi miehet tarvitsevat, jos kohta ei heidän tähtäämistään valokaan yleensä paljon auta.

Kehotetaan kaupunkilaisia myös riemulla ja ilolla saunassa istumaan, kunhan kiuasta vain ei lämmitetä, sillä se vaarantaa Suomen huoltovarmuuden, joka on nykyään myönteisten maskikokemusten tähden sälytetty Tiina Jylhän harteille.

Sillä se, joka tämän sähkönsäästörauhan rikkoo ja sähkötöntä joulujuhlaa jollakin sopimattomalla tavalla, kuten esimerkiksi oleilemalla olohuoneessa yli 16 asteen lämmössä, häiritsee, on raskauttavien asiainhaarain vallitessa syypää siihen rangaistukseen, joka hänelle määrätään, ja se on, että hänen sähkösopimuksestaan tehdään viiden vuoden määräaikainen siten, että yksi kilowattitunti maksaa 70 senttiä ja siirtomaksu 80 senttiä.

Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille oikein hämärää joulunaikaa ja muistutetaan, että Herran kirkkaus ei saa tämä jouluna olla kuin enintään 40 lumenia eli käytännössä yksi 0,7 watin lamppu.

Och samma på svenska.

Uudistettua joulurauhaa jo vuodesta 2011

Yle Turku on jo vuodesta 2011 valinnut tunnetun turkulaisen kirjoittamaan uudenlaisen joulurauhan julistuksen ja julistamaan sen yleisöllemme.

Ensimmäisen uudistetun joulurauhan laati dramaturgi Satu Rasila, ja viime jouluna hän palasi tehtävään kymmenen vuoden jälkeen. Modernisoidun joulurauhan ovat julistaneet myös muun muassa kirkkoherra Kari Kanala, näyttelijä Kalle Lamberg, räppäri MC Kajo ja tanssija-koreografi Tiina Lindfors.

