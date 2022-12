“Taksien kannattaa ajaa mieluummin turisteja kuin Kela-kyytejä” – päivystys ruuhkautuu Lapin keskussairaalassa, kun Kela-takseja ei kuulu

Kela on tänä vuonna sanktioinut huonosti hoidettuja Kela-kyytejä jo 200 000 euron arvosta. Taksiyrityksissä myönnetään, että matkailijoiden kuskaus on kelakyytejä kannattavampaa.

Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka Rovaniemellä on viime aikoina ollut poikkeuksellisen ruuhkautunut. Syynä eivät ole silti vain paljon puhuttu jatkohoitopaikkojen puute. Yhtenä syynä on päivystyspoliklinikan ruuhkautumiseen on osastonylilääkärin Aino Loimun mukaan Kelakyytien huono saatavuus. Ongelmat pahentuivat turistikauden alettua Rovaniemellä.

Loimun mukaan potilaat saattavat joutua odottamaan taksia pois sairaalasta useita tunteja, välillä kyyti on jäänyt kokonaan tulematta.

– Tämä ei ole ainoastaan päivystyksen, vaan osastojenkin ongelma, Loimu sanoo.

Kyytejä ei yksinkertaisesti saada paikalle.

– Tämä on meillä ihan päivittäinen haaste. Voi olla, että potilas on meillä valmis hoidosta, ja jatkohoitopaikkakin on löytynyt, mutta hän joutuu odottamaan useita tunteja pelkästään taksin saapumista, Loimu sanoo.

Lapin keskussairaalan päivystyksessä on tällä hetkellä 22 vuodepaikkaa.

– Ymmärrettävästi jos potilas odottaa kahdeksan tuntia taksia ja vie yhden petipaikan, on se aika merkittävä asia, kun se toistuu päivittäin.

Osastonylilääkäri Aino Loimun mukaan ongelmia kelakyytien saannissa on päivittäin, ja se ruuhkauttaa jo ennestään ylikuormitettua päivystyspoliklinikkaa Rovaniemellä. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Taksiyritykset myöntävät ongelman

Lapin sairaanhoitopiirissä kela-korvattuja matkoja liikennöi kaksi eri taksiyritystä, Taksi Helsinki ja Suomen Lähilogistiikka Oy.

Jos Kelan sopimustaksit eivät pysty kuljetusta järjestämään, heidän pitäisi järjestää asiakkaalle korvaava kyyti. Jos sekään ei onnistu, asiakas voi järjestää kyydin itse itselleen ja laskuttaa Kelan sopimusyrittäjiä.

Taksiyrityksissä myönnetään, että turistikyydit saattavat ajaa usein kelakyytien ohi.

Suomen Lähilogistiikka Oy:n projektipäällikkö Kalle Ruikan mukaan Rovaniemellä eletään odottamattoman kuumaa turistisesonkia, ja se näkyy taksien kysynnässä.

– Ei sellaiseen kysyntään pysty vastaamaan millään. Tässä kyydissä menee myös kelakyydit pesuveden mukana osin, Ruikka toteaa.

Ruikan mukaan kelakuljetukset ovat valtakunnallisesti kovasti kilpailutettuja, kun taas sesonkiaikaan turistit maksavat mukisematta täyden hinnan, jossa hinta määräytyy eri tavalla.

– Jokainenhan voi hinnoitella palvelunsa miten haluaa. Totta kai keskussairaalan väite kyydin kannattavuudesta autoilijalle pitää paikkansa.

Turistit maksavat parempaa hintaa

Taksi Helsingin projektipäällikkö Tuija Aaltonen myöntää myös ongelman.

– Varmasti se valitettavasti vaikuttaa, jos on paljon turisteja. Saatetaan priorisoida niiden turistien kuljetuksia, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan ei voi silti yksiselitteisesti sanoa, etteikö järjestelmä ollenkaan toimisi.

– Mutta jos kaikki autot on varattuina molemmilla palveluntuottajilla, niin voi olla haasteellista löytää korvaavaa kuljetusta, varsinkaan erityiskalustoa.

Aaltosen mukaan yritys lähettää joka talvikausi Uudeltamaalta tietyn määrän takseja Lappiin.

– Tähän ongelmaan on pyritty reagoimaan. Kovin nopeasti se reagointi ei kuitenkaan onnistu.

Yrittäjät hakevat tuottoisampia kyytejä

Ruikan mukaan Lähilogistiikka on viimeksi syksyllä kampanjoinut saadakseen lisää autoja kelakuljetuksiin myös Lappiin.

– Markkinatalous hioo automääriä alueellisesti ja muina aikoina auto on helpompi saada kuin turistisesonkiin.

Ruikan mukaan erityisesti yöajat ovat haastavia, koska takseilla ei ole lain mukaan päivystysvelvoitteita.

Jos yrittäjällä ei ole työntekijää, taksi on pääsääntöisesti yöt tallissa.

– Ja jos ei ole taksia, niin korvaavaa kyytiä ei vaan saa mistään.

Ruikan mukaan taksilain muutoksen myötä yhden taksin keskimääräiset tunnit sesongissa laskivat valtavasti.

– Ennen oli taksialalla työntekijöitä, jonka johdosta autot olivat asiakkaiden saavutettavissa paremmin. Nyt alalle työllistyvät henkilöt aloittavat monesti suoraan yrittäjänä ja yksinajavana toki haetaan tuottoisimpia aikoja ja kyytejä.

Lähilogistiikka Oy:n Kalle Ruikan mukaan autoja ei yksinkertaisesti saada töihin valtavan työvoimapulan vuoksi. Ja jos taksia ei ole, korvaavaa kyytiä on mahdotonta saada. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kela lähettänyt sakkoja jo 200 000 euron arvosta

Myös Kelassa Lapin ongelmat on huomattu.

– Tilanne Lapissa vaikuttaa tällä hetkellä aika poikkeukselliselta. Turistikausi varmasti vaikuttaa siihen, Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen sanoo.

Kelan ja taksiyrittäjien sopimuksessa on tiukat sanktiot, ellei palvelu toteudu sopimuksen määrittelemällä tavalla.

Tämän vuoden aikana taksiyrittäjiä on valtakunnallisesti sanktioitu jo 200000 euron edestä. Suurin yksittäinen sanktio on ollut kokonaisvaltaisen palveluntuottamisen ongelmista tullut 15000 euron sakko.

– Sehän ei tietenkään tilannetta paranna, mutta tilanne on sellainen, että nämä kyydit pitää hoitaa. Välitysyritykset ovat ihan vapaaehtoisesti osallistuneet meidän avoimeen tarjouskilpailuun, on heiltä todella huonoa toimintaa, jos he luistavat näistä kyydeistä. Joka kuukausi me näitä sakkoja lähetämme, sen voi sanoa, Jääskeläinen sanoo.

Suurin osa valtakunnallisista sanktioista on kohdistunut puheluiden jonotusaikojen ylityksestä. Samalle palveluntuottajalle on voitu lähettää sanktioita useammalta kuukaudelta. Lähetetyt sanktiot kohdistuvat pääasiallisesti alkuvuoteen, kun uudet palvelutuottajat aloittivat toiminnan.

Lähilogistiikka Oy:n Kalle Ruikka myöntää, että yritykselle on muodostunut kuluja, kun kuljetuksiin ei ole saatu autoja.

– Näinhän se sopimuksen mukaan menee.

