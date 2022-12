Uskaltaisitko jouluillalliselle ventovieraiden kanssa? Joulun vihaaja, muslimi, perinteiden vaalija ja jouluttaja kohtaavat Perjantain minisarjassa

Hasan Khademi (vas.), Maisa Huusko, Pertti Maja ja Henna Hännikäinen tapasivat ensimmäistä kertaa Perjantain minisarjassa Ikuinen joulu, jossa he juhlivat yhdessä sekä joulua, uuttavuotta että loppiaista.

Maisa, 31, Hasan, 25, Pertti, 61 ja Henna, 33, eivät tunne toisiaan, mutta Perjantain minisarjassa he viettävät yhdessä joulua, uuttavuotta ja loppiaista. Miksi pyhät ovat toiselle painajainen ja toiselle vuoden kohokohta?

He tapaavat ensimmäistä kertaa yhteisen pöydän ääressä: neljä ihmistä, joilla on täysin erilaiset taustat ja aivan erilainen käsitys joulusta. Perjantain kolmiosaiseen minisarjaan Ikuinen joulu ilmoittautui lähes sata innokasta tulijaa, joiden joukosta karsiutui neljä värikästä persoonaa.

Maisa Huusko, 31, ei voi sietää joulua, mutta uskonnollinen Pertti Maja, 61, vaalii perinteitä hartaasti. Hasan Khademi, 25, ei muslimina varsinaisesti vietä joulua, kun taas joulua rakastava Henna Hännikäinen, 33, pukee tonttulakin päähänsä jo lokakuussa.

Miksi pyhät ovat ovat toiselle painajainen, mutta toiselle vuoden kohokohta?

Maisa Huusko on joulusarjan kuvaushetkellä sekä työtön, että asunnoton. Kuva: Noora Haapaniemi / Yle

– Kaikista eniten vihaan joulussa hössötystä, kaupallisuutta ja sitä eriarvoisuutta, jonka joulu tuo tullessaan. Hössötys ja kulutushysteria alkavat vuosi vuodelta aikaisemmin, 31-vuotias Maisa Huusko puuskahtaa kuvaustauolla.

Hän on kumppaninsa kanssa asunnottomana ja vilkuilee vähän väliä puhelintaan. Näinä päivinä ratkeaa, pääseekö pariskunta uuteen kotiin jo jouluksi.

Sekatyöläiseksi itseään luonnehtiva Maisa on tällä hetkellä työtön. Jouluisin hän on usein ollut vetämässä karaokea, joka on Maisalle sekä työ että elämäntapa.

– Karaokeen tulee ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta vietä joulua. Se on oma yhteisönsä, eikä siellä yleensä lauleta joululauluja. Karaoke on ystävyyttä ja yhdessäoloa.

Viime joulu oli Pertti Majan ensimmäinen ilman tapaturmaisesti kuollutta Jarno-poikaansa. Pertillä on vahva usko jälleennäkemiseen. Kuva: Noora Haapaniemi / Yle

– Olen jouluihminen, kiiltävään, punaiseen joulupaitaan pukeutunut Pertti Maja, 61, sanoo suoraan.

Pertin lapsuuden joulut olivat niukkoja, mutta onnellisia. Seitsenlapsisessa, uskonnollisessa perheessä ei ollut varaa kinkkuun, ja kaikki jaettiin tarkasti yhdeksään osaan.

Hänestä tuli yrittäjä jo 12-vuotiaana, kun hän ryhtyi “Suomen nuorimmaksi viiriäisenkasvattajaksi” ja kuljetti viiriäisenmunia mopolla myytäväksi Tampereen Stockmannille.

Aikuisena Pertti on kiertänyt toistasataa maata, rakennuttanut orpokodin Keniaan, opettanut sukellusta Thaimaassa ja perustanut ompelimon Tallinnaan. Muun muassa.

Hän on nähnyt vasta saneeraamansa talon palavan poroiksi loppiaisena ja löytänyt tuhkan seasta suvun Raamatun palamattomana, lähes virheettömässä kunnossa.

Tänä vuonna Pertti viettää joulua tilallaan Pirkkalassa tyttärensä ja viiden lapsenlapsen kanssa.

– Vaarinimeni on Paija. Sunnuntaisin vien yleensä lapsenlapset kirkkoon ja kirpputorille. Se on hyvä porkkana saada jälkikasvu jumalanpalvelukseen, hän paljastaa.

Hasan Khademin afganistanilaistaustainen perhe asuu Iranissa. Muslimit eivät vietä joulua, eikä Hasanilla siksi ole joulusuunnitelmiakaan. Kuva: Noora Haapaniemi / Yle

Hasan Khademi, 25, muistaa ensimmäisen joulunsa Suomessa vuonna 2015. Hänet kutsuttiin itäsuomalaisessa kahvilassa pidettävään joulutapahtumaan, jossa vieraili joulupukki ja tarjolla oli glögiä.

– Siihen asti olin aina ajatellut, että mehu on hyvää kun se on kylmää. En ollut koskaan ennen saanut kuumaa mehua, Hasan nauraa joulusarjan kuvaustauolla.

Hasan Khademi todistaa hämmentyneenä Digipukki Juha Liljan yllätyspaluuta Perjantain minisarjassa Ikuinen joulu. Digipukki oli korona-ajan ilmiö, ja Lilja aikookin viettää tämän joulun rauhassa perheen parissa. Bassoa soittaa Tuomas Asikainen. Video: Noora Haapaniemi / Yle

Hasan Khademilla ei ole sukulaisia Suomessa, muttei myöskään Afganistanissa. Hänen isänsä on kuollut, ja muu perhe asuu Iranissa. Vuosi sitten hän matkusti ensimmäistä kertaa tapaamaan perhettään Iraniin Suomeen saapumisen jälkeen.

Hasan nähtiin vuonna 2018 Perjantai-dokkarissa Miksi en kelpaa Suomelle? Hän on ollut julkisuudessa muun muassa silloin, kun hänet tahdottiin palauttaa Suomesta Afganistaniin, mutta myös erinomaisen koulumenestyksensä johdosta.

Viime syksynä Hasan pääsi opiskelemaan matematiikkaa Tampereen yliopistoon, mutta tällä hetkellä hän työskentelee tehtaassa. Hasan on viettänyt muutamia jouluja ystäväperheiden luona. Tälle vuodelle suunnitelmia ei vielä ole.

Henna Hännikäinen rakastaa joulua yli kaiken ja pukee tonttulakin mielellään viimeistään joulukuun alussa. Kuva: Noora Haapaniemi / Yle

Henna Hännikäinen, 33, esittelee itsensä näin: The Tonttumiäsnainen.

– Se tulee suoraan The Joulukalenterista, hän nauraa.

– Osaan kirjaimellisesti The Joulukalenterin jaksot ulkoa. Kävin vuosina 2006–2017 joka vuosi katsomassa iloisen joulukonsertin, ja vieläkin kuuntelen levyjä lävitse lokakuusta joulun jälkeiselle viikolle asti, myyntisihteerinä työskentelevä Henna jatkaa.

Hän kertoo pitävänsä perinteistä kiinni kynsin ja hampain ja tekevänsä mummon reseptillä karjalanpiirakat koko suvulle. Aattoon kuuluvat niin aamun mantelipuurot, laulut, hautausmaalla käynti, joulukirkko kuin joulusauna ja saunatontun lepytys. Ja tietysti sukulaiset: yleensä koolla on ainakin 10–15 ihmistä.

Ikuinen joulu -sarjan kuvauksissa Henna on elementissään:

– On ollut hauska löytää ihmisiä, joiden kanssa keskustelu lähtee luistamaan saman tien, vaikkei olla koskaan aikaisemmin tavattu, hän kuiskuttaa kulisseissa.

– Ihan sairaan hieno kokonaisuus, sopivan häiriintynyt. Ihmiset ovat tarpeeksi erilaisia, mutta toimivat hyvin yhteen. On iloa, itkua ja kontrastia, olen tyytyväinen, hehkuttaa Perjantain minisarjan Ikuinen joulu ohjannut Saskia Vanhalakka. Kuvaajina joulujaksossa olivat Turkka Korkiamäki (oik.) ja Aaro Aho. Kuva: Noora Haapaniemi / Yle

