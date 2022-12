Peltikolari marketin parkkiksella tappaa joulumielen – katso yksinkertaiset selviytymisneuvot ruuhkaisille parkkipaikoille

Peltivahingot kasvavat joulunaluspäivien aikana pysäköintialueilla selvästi. Kokosimme videolle pari ohjetta, joilla voit vähentää todennäköisyyttä peltivaurioihin.

Pysäköintiruutuun kannattaa ajaa niin, että siitä ei tarvitse peruuttaa pois.

Epätietoisuutta aiheuttaa se, kenellä on oikeus mennä ensin. Paikoitusalueiden ajoväylät ovat useimmiten tasa-arvoisia, eli oikealta tulevaa on väistettävä. Erilaisin liikennemerkein voidaan kuitenkin määrätä toisin. Paras valtti paikoitusalueiden ruuhkiin on pitää ajonopeus matalana ja pää kylmänä.

Niiden lisäksi kannattaa muistaa, että paikoitusalueilla ei aina pitää omasta oikeudestaan sokeasti kiinni. Meillä kaikilla on myös varovaisuusvelvollisuus autoillessa.

