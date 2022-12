Venäjän sulkeutuminen ja sulkeminen on katastrofi arktiselle tutkimukselle

Väitöskirjaa valmistelevan kulttuurimaantieteilijän Janne Mukkalan joulunalusviikko on ollut päivystystä Helsingin yliopiston Värriön tutkimusasemalla Sallan erämaassa.

Laaksoissa lunta on puoli metriä ja tunturinlaella parikymmentä senttiä. Lumenmittauspolulla on kirjattu myös riekon jälkiä.

Mukkala kirjoittaa geopoliittisesta näkökulmasta tutkimusartikkelia siitä, kuinka arktiset tahot reagoivat Venäjän hyökkäyssotaan.

– Aika yksiselitteisesti se on tuomittu, sanoo Mukkala.

Kun Venäjän hyökkäyssota lopetti tutkimusyhteistyön, Helsingin yliopiston tutkimuskalustoa jäi rajan taa Siperiaan.

– Sinne jäi ilmakehätieteiden keskukselta tutkimuslaitteita, niiden mittaama data jäi sinne rajan taakse ja uutta dataa ei ole liki vuoteen tullut, kertoo Mukkala.

Mihin päin Venäjää laitteet jäivät?

– En sitä osaa valitettavasti tarkalleen sanoa, että mihin päin, Venäjä on iso maa. Siperian havumetsävyöhyke on Amazoniin verrattava hiilivarasto ja hiilinielu, ja sitä tässä on tutkittu jo useamman vuosikymmenen ajan.

Sodan loppua ei ole näkyvissä. Mukkalan mukaan tutkimusyhteistyön katko vaikuttaa pitkään tulevaisuuteen.

– Me ei voida seurata, mitä Siperiassa tapahtuu. Siellähän on näitä metaanivuotoja ollut, maaperästä vuotaa metaania. Me ei tiedetä eikä voida seurata, miten tilanne kehittyy, ja ei voida arvioida tutkimusdatan perusteella, mihin tilanne on menossa. Sama pätee roudan sulamiseen ja kaikkiin tällaisiin asioihin, että jos ilmasto lämpenee Siperian alueella, niin mitä se merkitsee.

Huoli kasvavasta tietoaukosta ja venäläistutkijoiden turvallisuudesta

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja Johanna Ikävalko jakaa tutkijakollegan huolen siitä, ettei Venäjältä saada enää tietoa ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaikutuksista Venäjän arktiselle alueelle eikä yhteiskuntaan.

Jo viime keväänä Ikävalko oli huolissaan sodan aiheuttamasta tietoaukosta tutkimukselle. Huoli on vain kasvanut.

– Tämä on joka päivä kasvava tietoaukko, joka varmasti vaikuttaa siihen kokonaistietoon, joka meillä arktiselta alueelta on, sanoo Ikävalko.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtajan Johanna Ikävalkon mukaan Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa kasvavan aukon arktiseen tutkimustietoon. Kuva: Janne Happonen / Arktinen keskus

Ikävalkon mukaan suomalaiset tutkijat ovat huolissaan venäläisten kollegoiden turvallisuudesta. Heitä uhkaa Venäjän kiristyvä harvainvaltainen vainoava ote omista kansalaisistaan.

– Tarkoitan sitä, että vastapuoli eli venäläinen vastapuoli ei välttämättä koe, että yhteydenpito tänne länsimaihin on turvallista. Heillä on siellä erilaista valvontaa ja seurantaa tutkimusorganisaatioissa, joista voi seurata ongelmia ja hankaluuksia.

Eli venäläiset tutkijat pelkäävät Venäjän hallinnon viranomaisia?

– Näin olen hyvin vahvasti ymmärtänyt ja näin minulle on kerrottu.

Ikävalkon mukaan Arktisen keskuksen tutkimukselle on ollut katastrofi, että vuosikymmenten tiedeyhteistyö on katkennut.

– Meidän tutkimuspelikenttä muuttui ihan dramaattisesti Venäjän hyökkäyssodan alettua. Jos puhutaan pelkästään Arktisesta keskuksesta, niin meillä on ollut kruununjalokivenä kymmeniä vuosia jatkunut tutkimusyhteistyö sekä venäläisten yksittäisten henkilöiden että yksittäisten tukijoiden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kertaheitolla kaikki tämä meni jäihin, kuvailee Ikävalko.

Ikävalkon mukaan painopiste on siirtymässä transatlanttiseen yhteistyöhön Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa.

Suomen ja muiden EU:n maiden tutkimusyhteistyö Venäjälle katkesi, kun EU:n komissio sulki heti Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen rahoituksen Venäjän tutkimuslaitoksille ja venäläisille tutkijoille.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkijan Bruce Forbesin tutkimusaluetta Jamalin niemimaalla Venäjällä kesällä 2011. Kuva: Bruce Forbes / Arktinen keskus

Ikävalkon mukaan Lapin yliopiston Arktisella keskuksella jäi pakotteen vuoksi maksamatta venäläisille tutkijoille ja informantteina olleille poromiehille tuhansia euroja palkkioita jo tehdystä työstä.

Jo EU:n rahoituspäätöksen päätöksen saaneisiin tutkimusprojekteihin Arktiselta keskukselta jäi sulun vuoksi saamatta 200–300 tuhatta euroa EU-rahoitusta.

