Entistä tiedustelupäällikköä ei enää epäillä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta Viestikoekeskus-jutussa

Syyttäjä on määrännyt Viestikoekeskukseen liittyvän tietovuototutkinnan osittain lopetettavaksi.

Tutkinnan lopettaminen koskee epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista.

Kyse on tapauksesta, jossa Puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön Georgij Alafuzoffin epäiltiin luovuttaneen Puolustusvoimien salaisia tietoja Helsingin Sanomien toimittajalle muistitikulla.

Poliisin esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei tutkintaa jatkamalla saataisi näyttöä turvallisuussalaisuuden tahallisesta paljastamisesta. Rikoksen tuottamuksellisen tekomuodon syyteoikeus on vanhentunut jo vuonna 2019.

Esitutkinnassa on vielä toisia rikosepäilyjä, joiden tutkinta jatkuu. Poliisin mukaan esitutkinnan keskeneräisestä osasta ei ole tässä vaiheessa tiedotettavaa.

Alafuzoffia on epäilty lisäksi virkasalaisuuden rikkomisesta sekä kahdesta palvelusrikoksesta, joista toinen on muodoltaan törkeä. Myös virkasalaisuuden rikkomisen syyteoikeus on vanhentunut.

Alafuzoff on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hän kommentoi asiaa esimerkiksi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa toukokuussa 2020.

– Olen mielestäni syytön, hän kertoi lähetyksessä.

Oikeudessa syyttäjä on vaatinut vähintään puolentoista vuoden ehdollista vankeusrangaistusta kolmelle Helsingin Sanomien toimittajalle. Syyttäjän mukaan toimittajat syyllistyivät turvallisuussalaisuuden paljastamiseen joulukuussa 2017, kun Helsingin Sanomat julkaisi uutisen Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta.

Syytetyt ovat kiistäneet rikokset. Puolustuksen mukaan uutisessa ei paljastettu salaista tietoa.

