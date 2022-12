Joulu töissä on oma valinta monille – joensuulaiselle Boris Novikille, 28, uusi vuosi on joulua tärkeämpi juhla ja vapaa

Joulu töissä on Antero Suokkaalle, Pia Niemiselle ja Boris Novikille oma mieluinen valinta.

Perinteiseksi mielletty jouluidylli on monelle vierasta jouluna. Osa ihmisistä viihtyy paremmin töissä.

Suurin osa suomalaisista ottaa joulua vastaan vapailla, mutta eivät kaikki. Moni on töissä aattona ja joulun pyhinä.

Töitä tehdään muun muassa kaupan, matkailun, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla sekä kuljetuksen ja liikenteen parissa. Sorvin ääressä ovat myös tienpidosta vastaavat urakoitsijat, poliisit ja pelastushenkilöstö sekä maatalouden ja etenkin eläinten parissa työskentelevät.

Osalle joulutyö on pakkopullaa, mutta ei kaikille. On myös heitä, joille joulu töissä on mieluinen perinne.

Boris Novikin mukaan jouluna töissä on oma tunnelmansa, koska ihmiset ovat tavallista paremmalla tuulella. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Joensuulainen Boris Novik, 28, halusi tehdä töitä ABC:huoltoasemalla jouluna.

– Olen kotoisin toisesta maasta, ja meille uusi vuosi on isompi juhla. Voin siis tehdä jouluna vaikka kuinka pitkän päivän, eikä se minua haittaa.

Novik on kotoisin Petroskoista Venäjältä. Suomessa hän on asunut ja työskennellyt kahdeksan vuotta.

Novikin mukaan joulun huomaa töissä. Ihmiset ovat hänen mielestään tavallista iloisempia.

– Kaupan puolella on ruuhkaa, kun ihmiset tekevät viimeisiä pieniä ostoksiaan. Mutta ravintolassa ei ole tavalliseen tapaan kysyntää. Meillä on hyvä miehitys ja pärjäämme kyllä.

Huoltoasemalla vuoropäällikkönä työskentelevä Novik pitää uutena vuotena isyyslomaa.

– Olen tyytyväinen, kun voin olla uudenvuoden vapaalla vuokramökillä perheeni kanssa.

Pia Nieminen on tehnyt töitä jo kymmenen joulua peräkkäin. Taksiautoilijana hän on toiminut jo vuodesta 1987 lähtien. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Kauniisti koristellut pihat tuovat joulumieltä ja iloa

Joensuulaiselle taksiautoilija Pia Niemiselle, 56, jouluna työskenteleminen on jo kymmenen vuotta kestänyt perinne.

– Jokainen viettää joulunsa omalla tavallaan. Minulle tästä on tullut tapa.

Kotona hän ruokkii eläimet ja lähtee sitten aatoksi tien päälle. Taksiautoilijan joulu Joensuussa on rauhallinen ja hyväntuulinen.

– Parasta on, kun näkee, miten ihmiset ovat koristelleet pihansa. Joulu on sellainen mielentila. Voin tuoda ihmisille hyvää mieltä, kun saan kuljetettua heidät turvallisesti perille.

Taksiautoilijan joulu Joensuussa on rauhallinen. Ihmiset turvautuvat taksiin kyläily- tai ravintolareissuilla.

Työjoulujen paras muisto Niemisellä liittyy joulupukkiin - ihmekös tuo.

– Kerran olin joulupukille kuskina, kun joulupukin auto hyytyi. Kuljetimme lahjoja ja veimme ne perheisiin lapsille.

Joulupukin tehtävät sopivat Antero Suokkaan elämäntilanteeseen. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Opiskeleva joulupukki aikoo tienata uuden kitaran

31-vuotias Antero Suokas tunnustaa heti kättelyssä, ettei ole kahlittuna perinteisiin tai muutenkaan sen suurempi jouluihminen.

– Opiskelijana on aina rahalle tarvetta, joten joulupukin tehtävä aattona sopii minulle hyvin. Tarkoitus olisi hankkia uusi kitara pukkikeikkojen tuloilla.

Joensuussa media-alaa opiskeleva mies ei ole ensimmäistä kertaa joulupukin apujoukoissa.

– Aiemmin olen heittänyt vain yksittäisiä keikkoja lähinnä tuttaville, mutta nyt olen ensimmäistä kertaa koko päivän töissä. Yksi keikka on vielä joulupäivänä.

Suokas ei ole laulava pukki, mutta kuuntelee mielellään lasten laulua. Lempikappale on Petteri Punakuono.

Joulupukin tehtävä tuo nuoren miehen elämään joulun tunnelmaa – viimeistään sitten, kun se on ohi.

– Mukavinta on, kun näkee ne yllättyneet lapset ja miten he ovat ihmeissään ja iloisia. Siitä tulee pukkikin iloiseksi.

Suokas tarjoaa pukkipalveluita Joensuun seudulla seitsemäntuntisen päivän verran.

– Rauha laskeutuu maahan silloin joulun aikaan. Sellainen turha häsellys ja kiire loppuu. Kaikki vähän rauhoittuu ja hiljenee, se on mielestäni joulun paras puoli.

