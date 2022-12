Kuusamolainen Pölkky Oy myytiin itävaltalaisyhtiölle

Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostusyhtiö. Sen päätoimipaikka on Kuusamossa.

Itävaltalainen Pfeifer Holding yhtiö on sopinut ostavansa kuusamolaisen puunjalostusyritys Pölkky Oy:n. Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Pölkky on ollut perustamisestaan, vuodesta 1968 alkaen Virranniemen perheen omistuksessa. Se on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja ja se työllistää yli 400 työntekijää. Liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa.

Pfeifer Holding GmbH:n toimitusjohtaja Michael Pfeifer sanoo, että Pölkky on hyvin hoidettu perheyritys, jolla on osaava henkilöstö ja johto ja sillä on Pfeiferin kannalta ainutlaatuinen sijainti Pohjois-Suomen metsien äärellä sekä arvokas markkina-asema.

– Pölkky tukee täydellisesti kasvustrategiaamme, toimitusjohtaja Michael Pfeifer kertoo tiedotteessa.

Pölkyn brändi, johto ja toiminnot jatkavat ennallaan ja Pölkky Oy:n toimitusjohtajana jatkaa yrityskaupan jälkeenkin Petteri Virranniemi.

– Minulle ja perheelleni yrityskauppa merkitsee yrityksen kehittymispotentiaalin vahvistumista, mahdollistaen Pölkylle kannattavan kasvun jatkumisen, Viranniemi toteaa tiedotteessa kaupan julkistuksen jälkeen.

Kaupan jälkeen Pfeifer Groupin henkilöstömäärä nousee noin 2600 työntekijään neljässä maassa. Ennustettu liikevaihto kasvaa 1.4 miljardiin euroon vuonna 2023.