Maaleja mättävä Kaapo Kakko on kummallisessa tilanteessa NHL:ssä – ”Se on syy, miksi olen nyt kolmosketjussa”

Kaapo Kakon NHL-prosessi etenee New York Rangersissa aikataulussa, mutta pelaaja itse janoaa lisää vastuuta ja onnistumisia. Viime otteluiden maaleista huolimatta turkulainen ei ole kovin tyytyväinen.

Faktat faktoina: New York Rangersin Kaapo Kakko, 21, on pelannut kuluvalla kaudella NHL-uransa parasta jääkiekkoa.

Nuoresta iästään huolimatta Kakko esiintyy Broadwayn kiekkonäytelmän yhtenä tähtenä jo neljättä vuotta. Eikä kehitys ole pysähtynyt, vaikka superlupauksesta ei vielä ole tullut supertähteä NHL:ään.

Kakon vahvuudet ovat hyökkäysalueen pelaamisessa ja tästä on kauden mittaan saatu lukuisia esimerkkejä. Kakon fysiikka riittää kiekossa pysymiseen ja hän pystyy tekemään oivaltavia pelejä pienessäkin tilassa.

Terävät vaistot, korkea taitotaso ja hyvä laukaus luovat pohjan onnistumisille. Eikä puhtaassa numerotuloksessakaan vikaa ole.

Kaapo Kakko ratkaisi New Yorkin paikalliskamppailun.

Kakko on tehnyt toistaiseksi yhdeksän osumaa, joista viisi edellisessä kahdeksassa ottelussa. Maalimäärä ei vielä räjäytä tajuntaa, mutta on hyvä, kun huomioon otetaan, että maaleista kaikki ovat tasaviisikoin tehtyjä.

Rangersissa vain Chris Kreider on tehnyt Kakkoa enemmän maaleja tasaviisikoin – suomalaisista ainoastaan Mikko Rantanen ja Roope Hintz.

Rangersin ykkösylivoiman ankkuri Mika Zibanejad on koonnut tällä kaudella pisteet 15+22=37, Kakko puolestaan 9+6=15. Kuva: NHLI via Getty Images

Kakko ei mahdu Rangersin kivikovaan ensimmäiseen ylivoimakoostumukseen, mikä rajoittaa merkittävästi mahdollisuuksia tehdä tulosta. Varsinkin, kun ylivoimavastuuta Rangersissa ei jaeta kristillisesti tasan.

– Kakkosylivoiman minuutit ovat jääneet aika vähiin, tai oikeastaan ei voida puhua edes minuuteista. Enemmän se on sitä, että ykkönen tekee maalin tai sitten me haetaan yksi suorahyökkäys ja yritetään ehtiä siitä jotakin saada aikaiseksi, Kakko sanoo Yle Urheilulle.

– Eikä mitään ykkösen jätkiltä pois, muutoksia ei tehdä, kun he pelaavat niin hyvin.

Kudit kärkiketjussa jäivät piippuun

Nuorella turkulaishyökkääjällä on armoton nälkä ja halu saada enemmän vastuuta. Kakon peliajat tasaviisikoin ovat olleet läpi NHL-uran jatkuvassa kasvussa – mikä kertoo luottamuksesta – mutta ylivoimavastuu vastaavasti jo tovin laskussa. Tulokaskauden yli kahden minuutin ottelukohtaisesta ylivoimavastuusta on tultu noin minuuttiin.

Kakon äänestä kuultaa myös pieni pettymys ykkösketjusta putoamisen vuoksi. Hyvin harjoituspeleissä onnistunut TPS-kasvatti aloitti kauden ykkösessä Mika Zibanejadin ja edellä mainitun Kreiderin vierellä.

Kolmikko pelasi hyvin, mutta tulosta ei tullut ja joukkue hävisi enemmän kuin voitti. Ketju rikottiin ja nyt Kakko pelaa kolmosketjussa ja saa vähemmän peliaikaa.

Edes viisi maalia seitsemässä viime ottelussa ei täysin tunnu lämmittävän mieltä.

Kakon ketjut 2022-2023: (suluissa tehdyt maalit) Lafrniere-Trocheck-Kakko (0)

Kreider-Zibanejad-Kakko (4)

Lafreniere-Goodrow-Kakko (0)

Panarin-Chytil-Kakko (1)

Lafreniere-Chytil-Kakko (10)

Panarin-Zibanejad-Kakko (0)

Lafreniere-Zibanejad-Kakko (4)

– Maaleja on tietenkin kiva tehdä, mutta peli ei ole nyt samalla tasolla kuin alkukaudesta. Peliaika on tippunut ja tällä hetkellä ei tule niin paljon paikkoja kuin aiemmin. Jokainen haluaa pelata ykkösketjussa ja nauttia isosta peliajasta, Kakko sanoo suoraan.

NHL on silti kovaa raakaan tulokseen perustuvaa liiketoimintaa ja Kakko tietää sen. Vaikka ykkösketjun Kakon kanssa dominoi viidellä viittä vastaan maaliodottaman suhdetta lähes 65-prosenttisesti ja ykkössektorin maalipaikkoja peräti 67-prosenttisesti, kylmä totuus on, että maalit kirjattiin 4–4.

Kaapo Kakko pelaa tällä hetkellä Rangersin kolmosketjussa. Kuva: NHLI via Getty Images

Yhdeksäntoista ensimmäisen ottelun jälkeen Kakolla oli kasassa kolme osumaa.

– Pelaaminen heidän kanssa tuntui hyvältä ja kemiatkin kohtasivat, mutta tehokkuus puuttui ja se on syy, miksi nyt olen kolmosketjussa.

Sittemmin Kakolle on ollut tarjolla melkoista ketjurallia. Hän esiintyi jo viime keväänä hyvin niin sanotussa ”Kid Line”-koostumuksessa yhdessä nuorten Alexis Lafrenierin ja Filip Chytilin kanssa, mutta yhteensä Kakko on pelannut jo seitsemässä eri koostumuksessa vähintään kolmetoista minuuttia.

Kakon jääajat Tasaviisikoin: 2019-2020: 12.02

2020-2021: 13.02

2021-2022: 13.46

2022-2023: 13.57 Ylivoimalla: 2019-2020: 2.14

2020-2021: 1.19

2021-2022: 1.14

2022-2023: 1.01

Tätäkin taustaa vasten Kakon pelaaminen on näyttänyt hyvältä ja kahdeksan maalia on kelposuoritus.

– Pelasimme tuolla ketjulla hyvin jo viime keväänä, joten kyllä sen arvasikin, että siihen palataan. Nyt, kun on joukkueenakin voitettu pelejä, niin mitäpä niitä vaihtamaan, Kakko toteaa.

Jos Kakko aikoo tehdä NHL:ssä enemmän maaleja, ainakin laukaisumääriä nuorukaisen täytyy kasvattaa.

Kakko on laukonut vain 1,7 kertaa ottelua kohden. Yhteentoista edelliseen otteluun vain kaksitoista kertaa. Tällä vauhdilla Kakko yltäisi kauden päätteeksi 142 laukaukseen.

Menneellä kaudella NHL:ssä 137 pelaajaa teki vähintään 20 maalia ja näistä vain 16 pystyi siihen 142 tai vähemmällä laukauksella.

Kakon kolmentoista päällä keikkuva laukaisuprosentti antaa mahdollisuuden isompiinkin maalimääriin. Laukominen tuottaa ylipäätään usein hyviä asioita, ohjattuja maaleja, irtokiekkoja, jatkopelejä ja sitä kautta syöttöpisteitäkin.

Kaapo Kakko on koonnut viimeiseen kahdeksaan peliin pisteet 5+2=7. Kuva: Bruce Bennett / Getty Images

– Olen pyrkinyt laukomaan enemmän kuin ensimmäisenä vuonna ja pelaamaan muutenkin suoraviivaisemmin, koska tilaa ja aikaa täällä on vähemmän kuin Suomessa. Enemmän täytyy laukoa ja se on asia, mistä minulle on jatkuvasti sanottu, Kakko myöntää.

Läpimurto tulee laadukkaan arjen kautta

Kaikesta itsekritiikistä ja nuorelle pelaajalle ominaisesta pienestä malttamattomuudestakin huolimatta Kaapo Kakon NHL-projekti etenee hyvin aikataulussa.

Nuoren miehen peli on selkeästi kehittynyt ja haarukassa on lähes kahdenkymmenen maalin kausi, mikä löisi edellisen maaliennätyksen (10) kirkkaasti.

Ylivoimavastuu ja isompi läpimurto tuloksen kautta tulee aikanaan, kunhan pelaaja jaksaa vääntää laadukkaasti arjessa.

Eikä Rangersilla joukkueenakaan ole nihkeän syksyn jälkeen viime viikkoina huonosti mennyt. Joukkue voitti ennen tiistain Pittsburgh-tappiota seitsemän peliä putkeen, eikä mitä tahansa joukkueita: Vegasin, Toronton, New Jerseyn, Coloradon, St. Louisin ja niin edelleen.

– On ihan selvä asia, että itseluottamus kasvaa koko porukalla, kun voitetaan noin kovia pelejä. Colorado on loukkaantumista huolimatta hallitseva mestari ja Toronto yksi sarjan vaarallisimpia hyökkäyspäähän.

– Pidimme Toronton yhdessä maalissa. Puolustuspeli on ollut hyvää, samoin veskarit. Siinä kaksi isoa asiaa voittoputken takana.