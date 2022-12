Kertausharjoitusten lisääntyminen muuttaa myös varusmieskoulutusta – yhteisharjoituksiin entistä useammin reserviläisiä

Jo ensi vuoden aikana varusmiehet ja reserviläiset ovat aiempaa useammin samassa harjoituksessa. Puolustusvoimissa uskotaan, että tästä on hyötyä molemmille osapuolille.

Varusmiesten ja reserviläisten yhteiset koulutus- ja harjoitustilanteet lisääntyvät. Tämä näkyy jo seuraavassa, tammikuun alun saapumiserässä.

Kehitys on seurausta muun muassa kertausharjoitusten määrän lisääntymisestä. Varusmiesten koulutus yleistyy myös kansainvälisten joukkojen kanssa.

Mistään ihan uudesta toimintamallista ei ole kysymys, mutta määrällisesti varusmiesten ja reserviläisten yhteistyö on lisääntymässä, kertoo kansallisten harjoitusten suunnittelu-upseeri, kapteeni Koskinen Porin prikaatin esikunnasta.

Koskinen uskoo, että yhteisharjoitusten lisääntyminen tuo hyötynäkökulmia sekä varusmiehille että reserviläisille. Reserviläiset näkevät nykyisiä varusmiehiä ja heidän koulutustaan, varusmiehet saavat puolestaan tutustua jo armeijan käyneisiin reserviläisiin.

– Parasta on se, että ihmiset pääsevät jopa verkostoitumaan, Koskinen sanoo.

Puolustustahto on korkealla

Porin prikaatin 3. jääkärikomppania harjoitteli torstaina kohteen suojausta Niinisalon harjoitusalueella. Korpraali Inga Rusava ja alikersantti Onni Alanko ovat olleet varusmiespalveluksessa viime kesästä saakka ja sanovat viihtyneensä hyvin.

Alikersantti Onni Alanko Porista ja korpraali Inga Rusava Porista ovat viihtyneet varusmiespalveluksessa Porin prikaatissa Kankaanpään Niinisalossa. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Rusava sanoo, että varusmiesaika on opettanut erittäin paljon asioita, joita siviilissä ei opi. Hän sanoo olleensa jo monta kertaa epämukavassa tilanteessa, mutta itsensä ylittäminen on tuntunut hienolta ja kasvattanut henkisesti.

– Tämä on varmasti elämäni hienointa aikaa, Rusava sanoo.

Myös Alanko kokee päässeensä tekemään hienoja asioita varusmiespalveluksen aikana. Hän sanoo ajatelleensa alusta lähtien, että varusmiespalveluksessa ollaan valmistautumassa. Erityisesti hänellä on jäänyt mieleen Kontio 22 -harjoitus.

– Siinä päästiin oikein isossa kuvassa harjoittelemaan hyökkäystä ja puolustamista, Alanko sanoo.

Tästä voi kuunnella Onni Alangon ja Inga Rusavan haastattelun.

Armeijan joululla on hyvä maine

Sekä Rusava että Alanko ovat jouluna palveluksessa ja he odottavat sitä innolla. Molemmat ovat kuulleet tarinoita armeijan joulusta ja he uskovat, että ainakin ruokaa on riittävästi.

Rusavan mukaan tuvassakin on joulutunnelmaa, vaikka erityisen kodikkaaksi sitä ei pysty saamaan. Jouluherkkuja on kuitenkin tuotu ja omasta kaapista löytyy joulukalenteri.

– Toista samanlaista joulua ei tule, Inga Rusava sanoo.

Alanko sanoo kuulleensa armeijan joulusta pelkkää hyvää sekä isältään että tutuiltaan. Hän ei pidä yhtään ollenkaan ikävänä asiana sitä, että joulu menee tällä kertaa armeijan harmaissa.

– Tottakai tämä on erilainen joulu, mutta varmasti myös ikimuistoinen, Onni Alanko sanoo.

Vastapainona joulun varusmiespalvelukselle sekä Rusava että Alanko pääsevät uudeksi vuodeksi lomalla.

Puolustusvoimat ei kerro joulun ajan vahvuuksia joukko-osastoissa. Kapteeni Koskinen Porin prikaatista sanoo kuitenkin, että Niinisalossa varusmiehiä on tänä jouluna hieman enemmän kuin viime jouluna.

Koskinen ei yhdistä asiaa maailmanpoliittiseen tilanteeseen, vaan siihen, että koulutuskierto on suunniteltu jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa.

- Se osoittaa vain sen, että puolustusvoimilla on ollut valmius jo ennen maailmanpoliittisen tilanteen muuttumista, Koskinen sanoo.