7-vuotias lapsi hukkui uimahallissa Porvoossa, iltapäiväkerhon ohjaajat tuomittiin sakkoihin kuolemantuottamuksesta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tänään tuomionsa Porvoon kahden vuoden takaisesta hukkumistapauksesta.

7-vuotias lapsi hukkui Porvoon uimahallissa marraskuussa 2020, kun hallissa oli meneillään iltapäiväkerho, johon osallistui kymmenen lasta ja kaksi ohjaajaa.

Ryhmä oli ensin lastenaltaassa, minkä jälkeen osa lapsista siirtyi aaltoaltaaseen. Kolme lasta meni puolestaan kahluualtaaseen, ja kerhon ohjaajat jäivät aaltoaltaan päätyyn valvomaan lapsia.

Hetken päästä 7-vuotias nousi kahluualtaasta ja käveli aaltoaltaaseen. Hän kahlasi altaan toiseen päähän, missä vesi oli hänelle liian syvää ja hän joutui veden alle.

Valvontakameratallenteiden mukaan lapsi oli veden alla noin neljä ja puoli minuuttia. Lasta yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli.

Syyttäjä oli vaatinut sakkorangaistusta iltapäiväkerhon ohjaajille kuolemantuottamuksesta, ja näin käräjäoikeus asian myöskin tuomitsi, vaikka iltapäiväkerhon ohjaajat vaativat, että heidät pitäisi jättää tuomitsematta rangaistukseen.

Iltapäiväkerhon ohjaajat olivat kertoneet oikeudenkäynnissä muun muassa siitä, miten tapahtunut on vaikuttanut heidän elämäänsä ja työkykyynsä. Käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että pääkäsittelyn perusteella on ollut todettavissa, että suurin rangaistus tapahtuneesta on se syyllisyyden tunne, joka asiasta on aiheutunut ja jota ohjaajat jatkossakin kantavat.

Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ole kuitenkaan laissa tarkoitettuja edellytyksiä jättää iltapäiväkerhon ohjaajia rangaistukseen tuomitsematta. He saivat maksettavakseen 45 päiväsakkoa kuolemantuottamuksesta.