Ulkoministerivierailu Ankarassa ei näyttänyt edistävän Ruotsin Nato-ponnistusta – Turkin ulkoministeri: ”Ruotsi ei edes puolessa välissä”

Ulkoministeri Tobias Billströmin mukaan Ruotsi tavoittelee Nato-jäsenyyttä heinäkuun huippukokoukseen mennessä. Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlun mukaan tie on vielä pitkä.

Ruotsin Nato-prosessi ei näytä juuri edistyneen maan ulkoministeri Tobias Billströmin tavattua Turkin virkaveljensä Mevlüt Çavuşoğlun Ankarassa.

Billström luonnehti tapaamista erinomaiseksi ja sanoi Nato-neuvottelujen edistyvän hyvin.

Çavuşoğlun mukaan Ruotsi ei ole Turkin vaatimusten suhteen vielä edes puolessa välissä. Suurin kiistanaihe liittyy Turkin Ruotsille antamaan listaan henkilöistä, joita se vaatii luovutettavaksi Turkkiin.

– Toivotamme tietyt askeleet tervetulleiksi. Me emme jätä niitä huomiotta, mutta on enemmän askeleita, tärkeitä askeleitä, joita on otettava, Çavuşoğlu sanoi ulkoministereiden tiedotustilaisuudessa tapaamisen jälkeen.

Çavuşoğlun mukaan Turkin, Ruotsin ja Suomen kesäkuussa Madridin Nato-huippukokouksessa allekirjoittamasta yhteisymmärrysasiakirjasta huolimatta ”Ruotsi on yhä houkutteleva keskus” gülenisteille. Tällä viitataan maanpaossa olevan uskonoppineen Fetullah Gülenin seuraajiin.

Ruotsi karkotti joulukuun alussa Turkkiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen miehen, jolla Turkin mukaan on yhteyksiä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon. Tämä on Çavuşoğlun mukaan askel oikeaan suuntaan.

– Edistystä ei kuitenkaan ole tapahtunut tietyissä aiheissa, erityisesti terrorismiin linkittyvien henkilöiden karkottamiseen tai terroristien varojen jäädyttämiseen liittyen.

Ulkoministeri Çavuşoğlun mielestä (siirryt toiseen palveluun) Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n kannattajat Suomessa ja Ruotsissa työskentelevät maiden Nato-jäsenyyttä vastaan.

Billström: Meillä on riippumaton oikeuslaitos

Viime päivinä Turkkia on suututtanut erityisesti Ruotsin korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan Ruotsi ei saa luovuttaa turkkilaista toimittajaa Bülent Keneşiä. Hän on työskennellyt Gülen-liikettä lähellä olevassa lehdessä, ja Turkki syyttää häntä sotkeutumisesta vuoden 2016 vallankaappausyritykseen.

Billströmin Turkin-vierailusta oli sovittu jo ennen korkeimman oikeuden päätöstä.

– Luovutuksen estäminen ikävä kyllä myrkytti positiivisen ilmapiirin, Çavuşoğlu sanoi tiedotustilaisuudessa.

Billström vakuutteli omassa puheenvuorossaan Ruotsin ottavan Turkin turvallisuushuolet vakavasti.

– Otamme velvoitteemme vakavasti. Ruotsilla on itsenäinen oikeuslaitos ja kaikki tapaukset tarkastetaan tämän itsenäisen oikeuslaitoksen kautta, Billström kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Billström muistutti Ruotsin toimista, kuten aseviennin sallimisen Turkkiin sekä terrorismilakien tiukentamisen mahdollistavasta perustuslakimuutoksesta, joka astuu voimaan tammikuussa.

– Toivomme, että meistä voi tulla jäseniä viimeistään Naton huippukokouksessa Vilnassa heinäkuussa, Billström sanoo.

– Tavoitteemme on, että Turkin parlamentti ratifioi hakemuksemme paljon ennen tätä.

