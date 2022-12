Espoolaisrouvan kellarissa lojui puolen tusinaa turkkeja – sitten hän sai idean: arvotakit lähtevät lämmittämään vanhuksia Ukrainaan

Kriisinhallintaveteraanien perustama organisaatio on vienyt Ukrainaan kymmeniä tonneja avustustavaraa. Perjantaina avustajien matkaan lähtee espoolaisia minkkiturkkeja.

Espoon Kilossa, Keran teollisuushallien uumenissa sijaitsevassa väestönsuojassa lepää ajatuksia herättävä tarvikevarasto.

Laatikoissa on raivauskalustoa, kirveitä, sahoja, kuokkia, sairaalatarvikkeita, hygieniatarvikkeita, kuivamuonaa – mitä vain kuvitella saattaa.

Silmiinpistävin erikoisuus on kasa käytettyjä turkkeja. Joukossa on minkkiä, lammasta, piisamia, supia. Matinkylässä asuva Eira Laulajainen kertoo törmänneensä jokin aika sitten omassa kellarissaan käyttämättöminä lojuneisiin turkkeihin.

– Niille ei ole ollut mitään käyttöä varmaan 15 vuoteen, ja mietin, mitähän niille voisi tehdä.

Espoolainen Eira Laulajainen päätti lahjoittaa käyttämättömät turkkinsa Ukrainaan ja innosti muita mukaansa. Kuva: Clarissa Jäärni / Yle

Laulajainen tapasi Hanasaaren kulttuurikeskuksessa järjestetyssä tilaisuudessa Pekka Riihimäen, joka on Kriisinhallitsijat ry:n Operaatio Ukrainan koordinaattori.

Operaatio Ukraina on suomalaisten kriisinhallintaveteraanien perustama avustusorganisaatio, joka toimittaa apua Ukrainaan ja myös tuo Ukrainasta pakolaisia Suomeen ja auttaa heitä Suomessa.

Tapaaminen poiki ajatuksen: ehkä turkeille olisi käyttöä Ukrainassa.

Laulajainen pani paikallisen keräyksen pystyyn. Ilmoitukset taloyhtiön ilmoitustauluille ja tiedotuskanaviin herättivät nopeasti vastakaikua.

– Keräyksen saldona oli kaikkiaan noin 15 erilaista turkkia sekä kahdeksan laatikollista kaikenlaista muuta lämmintä vaatetta.

”Suomalainen tietää, mitä on talvi ja kylmä”

Jouluaatonaattona turkit lähtevät Operaatio Ukrainan matkassa kohti Kiovaa, jossa ne luovutetaan kaupungin lähellä sijaitsevan vanhainkodin asukkaille.

Pekka Riihimäen mukaan suomalaisten auttamisen halu on hämmästyttänyt ja yllättänyt avustusoperaation vapaaehtoiset.

– Pelkäsimme, että into jotenkin hiipuu, kun sota pitkittyy, mutta näin ei ole käynyt. Suomalainen tietää, mitä on talvi ja kylmä. Ehkä siksi meidän on helppo samaistua ukrainalaisiin.

Pekka Riihimäki on Kriisinhallitsijat ry:n Operaatio Ukrainan koordinaattori. Kuva: Clarissa Jäärni / Yle

Riihimäen mukaan nyt on tarvetta erityisesti raivauskalustolle, aggregaateille, makuupusseille ja -alustoille sekä esimerkiksi sidetarpeille. Talvivaatteita ei tällä hetkellä enää kerätä.

Operaatio Ukraina on Riihimäen mukaan vienyt Ukrainaan jo kymmeniä tonneja avustustavaraa ja tuonut Suomeen tuhansia ukrainalaisia.

Espoolaisten turkkikeräyksestä kertoi aiemmin Länsiväylä-lehti (siirryt toiseen palveluun).

