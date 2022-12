Mies tuli ruokajonoon aamutossuissa, vieressä oleva lahjoitti hänelle sukkansa – näin monella tavalla ihmiset auttavat toisiaan Tampereella

Ruokapankki keräsi Tampereella joulun alla lahjoitusvaroja 130 000 euroa. Tukea on haettu nyt yhtä paljon kuin pahimpana koronavuonna.

Tamperelaiset innostuivat lahjoittamaan joulun alla vähävaraisille rahaa.

Tampereen seurakuntien ruoka-avun asiantuntija Marja Palkonen sanoo, että suurin osa lahjoituksista Ruokapankkiin tuli marras-joulukuussa.

– Keräystilillä on nyt 130 000 euroa rahaa, mikä on upea tulos.

Tukea on haettu yhtä paljon kuin pahimpana koronavuonna (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2020. Tampereen seurakuntien Ruokapankki on auttanut noin 3 400 kotitaloutta, mikä tarkoittaa noin 10 000:ta ihmistä.

Uusia ryhmiä ruokajonossa

Ruokapankki toimi pitkään paljolti ruokahävikin varassa, mutta nyt hävikkiruokaa on ollut käytössä vähemmän. Toisaalta koronapandemia ja energiakriisi toivat ruokajonoihin uusia ryhmiä.

– Hintojen nousu on vaikuttanut niin, että ruokajonoihin on tullut keskituloisia ja alle 64-vuotiaita ja lapsiperheitä. Rahat eivät kerta kaikkiaan riitä, Palkonen kuvaa.

Ruokapankki jakaa ruoka-apua vähävaraisille tamperelaisille. Taustalla Tommi Laine lastaamassa ruokia. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Koronavuosien tuoma ahdistus on keskeyttänyt nuorten koulunkäyntiä. Se näkyy tuloissa ja tuo ruokajonoon.

– Kukaan ei varmaan huvikseen tule. Jonot ovat pitkiä. Ruokajonossa oli tällä viikolla kolmen tunnin jono.

Koskettava hetki

Palkonen kertoo torstaina ruokajonossa tehdystä koskettavasta eleestä.

– Rouva antoi omat sukkansa vieressä olevalle, koska herra tuli pelkissä aamutossuissa. Välittäminen ruokajonossa on iskevää ja tuntuvaa.

Vähävaraisten hankala tilanne on koskettanut ihmisiä ja saanut heidät auttamaan.

Yksi yksityishenkilö kertoi lahjoittavansa alkuvuonna suuren määrän hernekeittoa, toiset ovat tuoneet lavallisen kahvia ja suklaata.

Näyttelijä Pia Piltz iloitsee Tampereen Teatterin näyttelijöiden joulukonsertin tuotosta Ruokapankille. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Tampereen Teatterin näyttelijöiden joulukonsertti tuotti Ruokapankille 5 000 euroa. Näyttelijä Pia Piltz sanoo, että Aleksanterin kirkko oli täynnä jo puoli tuntia ennen konserttia.

– Potti on isompi kuin hetkeen, mikä on hyvä, koska nyt on suurempi pula kuin hetkeen.

Ei tarvitse lähettää tyhjiä kasseja maailmalle

Marja Palkonen sanoo, että tamperelaisten yritysten ja yksityisten keräyksellä on suuri merkitys. Sen varassa turvataan ruoka kolmeksi kuukaudeksi.

– Se on vararahasto, kun hävikkiruokaa ei tule. Voimme ostaa kananmunia, makkaraa ja levitettä. Se auttaa meitä hengittämään, ettei tarvitse lähettää tyhjiä kasseja maailmalle.

Ruoka-apua jaetaan Tampereella vielä jouluaattona ja tänään perjantaina. Kuvassa ruokia lähdössä jaettavaksi ruoka-apuun. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Jouluna vähävaraisille on jaettu kinkkua, rosollia, joululaatikoita ja suklaata. Ruoka-apua jaetaan Tampereella vielä jouluaattona ja tänään perjantaina.

Marja Palkonen toivoo, että myös köyhyyden syihin saataisiin apua.

– Ruoka-apu on vain pikavippi, jolla pääsee hetkeksi pois. Pitäisi puuttua myös juurisyihin.

