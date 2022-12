Kasvissyönti yleistyy Espanjassa, mutta silti perunatortilla voi joskus olla ruokalistan ainoita kasvisruokia

MADRID Espanjalainen ruokakulttuuri on kehittynyt osana Välimeren keittiötä. Leudossa ilmastossa kasvikset, juurekset ja hedelmät kasvavat onnellisissa oloissa. Silti lihansyönti on yhä vahva perinne ja arvossaan.

Espanjalaiset kuluttavat lihaa 50 kiloa vuodessa asukasta kohden. Kasvisruokailu yleistyy jatkuvasti etenkin kaupungeissa ja nuorten parissa. Espanjalaiset ovat tietoisia kasvisruokavalion terveysvaikutuksista.

Ravintoloiden ruokalistoilla kasvisruokia on tarjolla vähemmän kuin liharuokia. Joskus listalta löytyy vain perunamunatortillaa, paahdettuja paprikoita ja risottoja.

Viinin kanssa tarjoillaan tapas, joka voi olla pala leipää, vuoristokinkkua ja rucolaa. Kuva: Eino Leskinen

Uppoöljyssä keitettyä ruokaa ja tiukat ruokailuajat

Maa on säilyttänyt ihmeteltävän hyvin tiukat ruoka-aikansa. Ravintolat tarjoilevat lounasta iltapäivällä kello kahdesta neljään, illallista iltakahdeksan ja kymmenen välillä. Muina aikoina lämmintä ruokaa ei välttämättä edes saa.

Espanjan rannikoiden asukas syö paljon kalaa, äyriäisiä ja kasviksia. Lihaa kuluu eniten Keski-Espanjassa Madridin ympäristössä sekä pohjoisessa Baskimaassa ja Aragoniassa.

Liha, kala ja kasvikset kypsennetään oliiviöljyssä paistettuina ja friteerattuina. Myös kuuluisa perunamunatortilla keitetään uppoöljyssä.

Jouluna Espanjassa syödään paljon makeaa, kuten viikunahillomunkkeja ja pikkuleipiä sekä täytettyä possua ja kalkkunaa.

”Espanjassa ei ole enää vaikea olla kasvissyöjä”

Kasvatustieteiden opiskelija Geneve Larodan mielestä Espanjassa ei ole enää vaikea olla kasvissyöjä.

– Ystäväpiirissäni lihansyönti on vähentynyt, mutta liharuokia arvostetaan edelleen. Kaupoista löytyy raaka-aineita kasvis- ja vegaanikeittiöön, kasviksia, juureksia ja sieniä. Huono puoli on se, että raaka-aineet eivät aina ole tuoreita ja hyvälaatuisia.

Geneve Laroda on kotoisin perinteitä vaalivasta Segoviasta. Madridin luoteispuolella sijaitseva vanha pikkukaupunki tunnetaan keskiajan arkkitehtuuristaan ja roomalaiskauden akveduktista. Larodan lempiruoka on pasta.

– Pastaa ja makaronia saa kaupoista edullisesti ja niihin voi yhdistellä erilaisia ruoka-aineita. Itse syön mieluiten pastaa ja lisukkeina kasviksia, mutta syön myös lihaa, hän sanoo.

– Espanjalainen perinne on yhdessä syöminen. Jaan kerrostaloasunnon ystävieni kanssa. Emme yleensä syö yhdessä kiireen ja kunkin erilaisen päivärytmin vuoksi.

Ennen joulua espanjalaiset matkustavat ostoksille Madridiin. Valencialainen Rosario Juan (vasemmalla) matkusti tyttäriensä Rosarion ja Yolandan kanssa Madridiin kinkkuostoksille. Kuva: Eino Leskinen

Gastronomisesti rikas Espanja vaalii alueiden ruokaperinteitä

Maria Mendoza valmistaa itse ruoan perheelleen. Hänen vanhempansa muuttivat siirtolaisina Etelä-Espanjasta Andalusiasta Madridiin ja toivat mukanaan Välimeren keittiön. Hän korostaa oliiviöljyn merkitystä terveyden ja pitkän iän salaisuutena.

Oliiviöljy on keskeinen osa espanjalaista ruokakulttuuria. Sitä käytetään paistamisen lisäksi aamiaisella leivän päällä, salaatinkastikkeena ja liharuuissa.

– Suosin Välimeren keittiötä sen terveellisyyden vuoksi. Paljon juureksia, kasviksia, kanaa ja valkoista lihaa. Liharuuista pidän etenkin Pohjois-Espanjan Asturiaksen perinneruuasta, uunissa valmistetusta papumuhennoksesta fabadasta sekä Madridin lihamuhennoksesta cocido madrileñosta, hän sanoo.

Espanjan eri alueilla on omat suosikkiruokansa. Paikalliset antavat vinkkejä herkuista.

Itä-Espanjassa Valencian alueella asuvan Yolanda Suárezin mukaan Espanja pyrkii palvelemaan kasvissyöjien tarpeita. Maa avautui ensin kansainväliselle keittiölle, sitten mukaan tulivat kasvissyönti ja vegaaniruokavalio.

– Aloimme vähitellen ottaa vaikutteita italialaisesta, saksalaisesta ja meksikolaisesta keittiöstä. Vegaaniruokailusta puhutaan paljon. Itse käyn kasvisravintoloissa ja ystävistäni osa on vegaaneja, Yolanda Suárez sanoo.

Yolanda Suarezin äiti Rosario Juan suosittelee matkailijoille perinteisiä ruokia.

– Alkupaloiksi juusto- ja kinkkulautasta. Mukaan voi pyytää maustettua chorizo-makkaraa ja iberialaista salchichon-salamia, hän neuvoo.

Espanjan kuuluisa Ibérico-porsas elää vapaana ja syö tammenterhoja

Yksi espanjalaisista erikoisuuksista on musta Ibérico-porsas, joka kasvaa vapaana metsäisillä niityillä nauttien Välimeren ilmastosta. Iberian niemimaalle tyypillisellä niittylaidunmaalla kasvaa tammia sekä kastanja-, korkki- ja johanneksenleipäpuita.

Heinäkasvit ovat possujen kevään ja kesän ruokavaliota. Syksyllä ja talvella ne nauttivat tammenterhoista, joita syömällä ne lihovat. Niin muodostuu Ibérico-possujen lihalle tyypillinen marmorointi ja lihan valkoiset pilkut.

Iberico-possujen kasvatus perustuu ”montaneraan” eli vapaaseen laiduntamiseen. Tammenterhoilla ja kastanjoilla lihovat porsaat voivat syödä 10 kiloa erilaisia terhoja ja kastanjoita sekä lisäksi heinäkasveja.

Lautasella vasemmalta espanjalaista salchichón-salamia, mausteista ja savustettua chorizo-markkaraa, Serrano-kinkkua, jota ei valmisteta Ibérico-possuista vaan muusta sianlihasta, sekä keittokinkkua vihannesten kera. Kuva: Eino Leskinen

Tammenterho parantaa rasvan laatua

Elintarviketutkimus on selvittänyt Iberico-possujen ravintosisältöä ja tehnyt niiden rasvasta analyysejä.

Castilla y Leonin Iberoamerikkalaisen tiede- ja teknologiajärjestön (siirryt toiseen palveluun) Itacylin ja Extremaduran yliopiston tutkimusten mukaan vapaana kasvaneen Iberico-porsaan lihan ravintosisältöanalyysi osoittaa, että lihassa on tyydyttyneitä rasvoja vähän ja kertatyydyttymättömiä rasvahappoja paljon.

Tammenterhoilla kasvaneen porsaan rasvasta yli 55 prosenttia on kertatyydyttymätöntä oleiinihappoa. Iberico-possujen ulkoinen rasva on epäterveellistä, mutta ruokavalion vuoksi sisäinen rasva on vähemmän epäterveellistä.

Sillä on todettu olevan suotuisia vaikutuksia kolesterolitasoon. Rasva on sydänystävällisempää kuin muut eläinperäiset rasvat. Vain neitsytoliiviöljyssä on suurempi määrä oleiinihappoa. Syynä on possujen tammenterhoihin ja heinään perustuvasta ruokavalio.