Yksi tv-juontaja on avainasemassa Venäjällä – näitä valheita hän syytää miljoonille joka päivä

Vladimir Solovjov on Venäjän television menestyneimpiä mielipiteenmuokkaajia. Hänen luksushuvilansa takavarikoitiin keväällä Italiassa.

Venäjän televisiokoneisto on viritetty tukemaan Putinin propandaa. Koneiston ykkösnimi on Vladimir Solovjov.

Venäjä taistelee antikristuksen joukkoja vastaan. Eurooppaa johtavat natsit. Venäjä vie Euroopan johtajat Haagiin tuomittaviksi sotarikollisina. Venäläisten sotilaiden varusteet ovat loistavassa kunnossa.

Muun muassa näistä asioista uhosi joulun alla Venäjän television sotapropagandan eli järjestelmällisen mielipiteenmuokkauksen ykkösnimi Vladimir Solovjov.

Solovjov on tarmokas mies. Hän juontaa arkipäivisin television keskustelulähetyksen sekä useamman tunnin radio-ohjelman.

Sunnuntaina televisiosta tulee peräti kaksi Solovjovin propagandaohjelmaa. Toisen nimi on ytimekkäästi Moskova. Kreml. Putin. Lisäksi hän viestittää Telegram-sovelluksessa 1,3 miljoonalle seuraajalleen.

Vain perjantait ja lauantait näyttävät olevan vapaapäiviä propagandan pyörityksestä.

Ohjelmat vaikuttavat keskusteluohjelmilta, mutta ne on käsikirjoitettu tarkkaan. Draamaa lisätään tai vähennetään tarpeen mukaan, ja valikoidut vieraat näyttelevät oman osansa.

Solovjov on propagandateatterissaan sekä ohjaaja että esiintyjä, sanoo Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

– Hän on miettimässä käsikirjoitusta ja valitsemassa vieraita. Ja hän on päättämässä, mistä voidaan puhua ja mistä ei, ja miten aggressiivisesti puhutaan tällä kertaa, Smith sanoo Ylen puhelinhaastattelussa.

BBC:n toimittaja Francis Scarr seuraa Venäjän propagandaa työssään päivittäin. Nostimme tähän juttuun muutaman otteen hänen Twitter-tililtään. Tässä Solovjov uhoaa, että Venäjä lähettää Euroopan ”paskiaiset” lopulta Haagin sotarikostuomioistuimeen.

Venäläiset eivät usko yksittäisiä väitteitä

Solovjov on vain yksi Venäjän television lukuisista propagandisteista. Heidän tehtävänsä on muokata venäläisten mielipiteitä niin, että he jatkavat hyökkäyssodan ja Venäjän johdon tukemista.

Sodan alettua propagandaohjelmien pituudet kasvoivat tuntitolkulla. Esimerkiksi 60 minuuttia -nimistä ohjelmaa näytetään nyt viisi tuntia päivässä.

Propagandistien pääviesti on, että länsi uhkaa Venäjän olemassaoloa, Ukraina on täynnä natseja ja että ”erikoisoperaatio” eli hyökkäyssota päättyy Venäjän voittoon. Osa viestiä on sekin, että tarvittaessa Venäjä tuhoaa vastustajansa ydinaseilla.

Propagandaa näyttävät kaikki pääkanavat, eikä vaihtoehtoisia uutisia tule televisiosta lainkaan. Katsojat ovat pääasiassa keski-iän ylittäneitä. He myös tukevat Putinia ja sotaa kaikkein vankimmin.

Propagandavyörytyksen tarkoituksena ei Hanna Smithin mukaan ole vakuuttaa venäläisiä jokaisesta valheellisesta väitteestä. Katsojat ymmärtävät kyllä, että lähetykset ovat valtion ohjailemia.

– Mutta yleisen ilmapiirin luomisessa ja siinä, että länsi on nostettu syylliseksi ja viholliseksi, on onnistuttu selvästi paremmin, Smith arvioi.

Solovjovin ja muiden propagandistien puheisiin on tullut uusi sävy viime kuukausina, kun Ukraina on menestynyt taistelukentillä. Todellisuutta ei voi täysin sivuuttaa edes propagandassa.

– Heidän on täytynyt tuoda välillä esille myös sitä, ettei Venäjä onnistu aina kaikessa, sanoo Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

Sodan myötä television ja Venäjän johdon viestit ovat lähentyneet, Smith sanoo. Kun aiemmin vallanpitäjät näyttivät maltillisilta verrattuna propagandan ylilyönteihin, nyt myös Putin ja muut johtajat käyttävät äärimmäistä kieltä.

Länsimaiden rappio on toistuva teema propagandalähetyksissä. Tässä Ykköskanavan ohjelmassa väitetään, että Euroopan lapset aiotaan kasvattaa jatkossa laboratorioissa.

Solovjov ponnisti riippumattomasta mediasta

Solovjov aloitti toimittajan uransa 1990-luvulla Kremlistä riippumattomassa mediassa. Hän arvosteli hallintoa ja haastatteli muun muassa sittemmin murhattua toimittaja Anna Politkovskajaa, sanomalehti Novaja Gazeta kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Solovjov opiskeli alun perin insinööriksi. Hänen kuvaillaan olleen nuorena muista erottuva ja lahjakas. Novaja Gazetan mukaan nykyisessä työssään hän on menettänyt huumorintajunsa ja itseironiansa.

2000-luvulla Solovjov lipui lähemmäs hallinnon pyörittämää propagandakoneistoa ja alkoi saada yhä tärkeämpiä juontajapestejä.

Samalla hänen puheensa muuttuivat.

Vielä 2013 Solovjov oli pitänyt hyödyttömänä, että Ukrainalle kuuluva Krim liitettäisiin Venäjään. Seuraavana vuonna, kun Venäjä oli vallannut niemimaan, hän ylisti alueliitosta. Siitä hyvästä hän myös sai kunniamerkin presidentti Putinilta.

Tässä lähetyksessä Solovjov väitti, että venäläissotilaat ovat hyvin varusteltuja ja tarvitsevat ainoastaan kirjeitä kotirintaman lapsilta. Todellisuudessa sotilaiden varustepuutteista on raportoitu laajasti.

Moni propagandisti tekee työtään rahan takia

On avoin kysymys, kuinka paljon propagandistit uskovat omiin tarinoihinsa. Venäläisiä toimittajia väitöskirjassaan tutkinut Salla Nazarenko sanoo, että moni suhtautuu ammattiinsa kyynisesti ja ajattelee, ettei riippumatonta journalismia ole.

Eräs Nazarenkon haastattelemista valtion kontrolloiman kanavan toimittajista kuvaili työtään jonkinlaiseksi peliksi.

– Tämä haastateltava sanoi, että jos sen ottaisi tosissaan, tulisi hulluksi, Journalistiliiton kansainvälisten asioiden asiantuntijana työskentelevä Nazarenko sanoo Ylen puhelinhaastattelussa.

Osalla toimittajista oli ymmärrystä ajatukselle, jonka mukaan Venäjä on lännen uhkaama, ja kärsivää isänmaata tulee puolustaa. Osa tekee Nazarenkon mukaan työtään rahan takia.

Myös riippumattoman journalismin perinne Venäjällä on hänen mukaansa lyhyt.

– Siellä on ollut yksittäisiä sankarillisia journalisteja kautta aikojen, mutta riippuvaisuus jostakusta, oli se sitten valtio tai bisnesmies, on vahva, sanoo Nazarenko.

Ainakin Vladimir Solovjovin sanat ja teot ovat ristiriidassa.

Länttä päivittäin haukkuva juontaja omistaa tuhatneliöisen huvilan Italian Comojärven rannalla. Kiinteistön omistajan paljasti vuonna 2017 oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, sanomalehti The Moscow Times kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Italia takavarikoi huvilan keväällä, kun Solovjov oli asetettu EU:n pakotelistalle. Solovjovin omaisuutta päätyi takavarikkoon yhteensä kahdeksan miljoonan euron arvosta, uutistoimisto Reuters kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Jutussa on käytetty lähteinä myös sanomalehti The Guardianin juttua (siirryt toiseen palveluun) ja tutkija Gregory Asmolovin artikkelia Riddle-sivustolla. (siirryt toiseen palveluun)