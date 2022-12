Kunnat eivät halua paikata sairaanhoitopiirin loppulaskua – ”Olisi reilu peli, että emon alijäämä katettaisiin tytäryhtiöiden ylijäämillä”

Pirkanmaan kuntia uhkaa vielä vuoden päätteeksi lisälasku sairaanhoitopiiriltä. Syynä on se, että loppuaikojaan elävän Pirkanmaan sairaanhoitopiirin viimeinen tilinpäätös on miinuksella.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri joutuu vielä viimeisinä päivinään miettimään, miten kattaa kahdeksan, jopa 13 miljoonan euron alijäämä. Tilit pitää saada tasan, sillä sairaanhoitopiiri loppuu, kun uusi hyvinvointialue aloittaa tammikuun alussa.

Yksi ratkaisu on tehdä tasauslasku sairaanhoitopiirin omistajille – siis Pirkanmaan kunnille. Kunnat eivät tietenkään innostu lisälaskusta, vaan tarjoavat toista ratkaisua.

Sairaanhoitopiirin valtuusto pitää kokouksen vain tämän asian takia heti joulun jälkeen. Jos muuta keinoa ei löydetä, lasku lankeaa kunnille.

Rahat sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiltä?

Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo, että Pirkanmaan kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat neuvotelleet alijäämästä kahdesti syksyn aikana, viimeksi marras-joulukuun vaihteessa.

Kuntajohtajien ehdotus on, että sairaanhoitopiiri ottaa lisärahat konsernin sisältä eli tytäryhtiöistään.

– Sairaanhoitopiiri ei ole kovin hanakasti ollut tarttumassa tähän lisäosinkojen vaihtoehtoon. Olemme kuntina olleet sitä mieltä, että tämä on ihan lainmukainen ja käyttökelpoinen keino, Väätäinen sanoo.

Tytäryhtiöillä tarkoitetaan muun muassa Sydänkeskusta (siirryt toiseen palveluun) ja tekonivelsairaala Coxaa (siirryt toiseen palveluun). Fimlab on niin sanottu osakkuusyhtiö.

Taseen tasoitus

Väätäisen mukaan tytäryhtiöihin on vuosien kuluessa kertynyt ylijäämää vajaa 70 miljoonaa euroa.

– Tämä on osaltaan kuntien maksamaa rahaa, siis rahaa jonka kunta on maksanut kuntalaistensa saamista hoitopalveluista. Olisi siis fair play, reilu peli, että nyt emokonsernin alijäämä katetaan näillä ylijäämillä, Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen sanoo.

– Kunnat eivät vaadi tässä tilanteessa ylijäämien palauttamista vaan sen, että tase on plus miinus nolla eli alijäämät on katettu.

Haastava vuosi

Päättyvä vuosi on ollut hankala sairaanhoitopiirille, ja alijäämää oli jo edellisiltäkin vuosilta.

Tänä vuonna toimintaa ovat kutistaneet ainakin hoitajalakko ja koko maata koskettava pula henkilöstöstä. Myös korona vaikuttaa edelleen. Esimerkiksi leikkaustoimenpiteiden määrä on ollut tänä vuonna kymmenisen prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna.

Lisäksi sairaanhoitopiirille oli kertynyt jonkin verran alijäämää jo edellisiltä tilikausilta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1991–2022 1962 Tampereen keskussairaala

1981 Tampereen yliopistollinen keskussairaala TAYKS

1991 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP

2002 Coxa

2010 TAYS Sydänkeskus Oy

2011 FimLab Laboratoriot Oy

2023 Pirkanmaan hyvinvointialue

Lähde: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin historiateos (2017)

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 28.12. kello 23:een asti.