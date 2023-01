Kolmekymppisellä parilla on kaikki kiinni sijoitusasunnoissa – he uskovat saavansa vielä miljoonia, vaikka asuntomarkkinat hyytyvät

Miten teille nyt käy? Oletteko kohta konkurssissa?

Tällaisiin kysymyksiiin Petriina Janhonen, 27, ja Anttoni Kerkkonen, 29, ovat joutuneet vastailemaan viime aikoina paljon.

Janhonen ja Kerkkonen flippavat yrityksensä kautta asuntoja, eli ostavat vanhoja asuntoja, remontoivat ja myyvät sitten mahdollisimman hyvällä voitolla. Lisäksi heillä on yhteensä yli 20 sijoitusasuntoa. Asuntoja on pääasiassa Jyväskylässä, mutta myös Tampereella ja Lahdessa.

Tuttavat ovat olleet parin tilanteesta huolissaan, koska asunnot eivät mene kaupaksi entiseen tahtiin ja hinnat ovat kääntyneet laskuun.

Suomen hypoteekkiyhdistys Hypo on ennustanut, että koko Suomessa hinnat putoavat kaksi prosenttia, ja pääkaupunkiseudulla kolme prosenttia. Samaan aikaan korot nousevat, eli lainan maksamiseen menee paljon enemmän rahaa.

Tässä jutussa kerrotaan, millaisia uusia pulmia asuntosijoittajilla on ja ketkä muuttuneessa tilanteessa luultavasti pärjäävät.

Flippaajat pyrkivät omistamaan asuntoja vain muutaman kuukauden ajan ja myymään kohteet remontoituna eteenpäin.

Alan asiantuntijat ovat pitäneet flippaajien riskejä nyt korkeina. Asuntosijoittamiseen perehtynyt Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola sanoo, että heilunta kuuluu asuntomarkkinaan.

– Nousujaksot ovat pidempiä ja kovempia kuin laskut, mutta laskut ovat usein yllättäviä ja äkillisiä.

Metsolan mukaan asuntosijoittamisella on entistä vaikeampi tehdä tuottoja suurimpien kaupunkien ulkopuolella, koska muuttoliikkeen ei voida odottaa lisäävän asuntojen kysyntää.

Janhosta ja Kerkkosta nykytilanne ei huolestuta. Heidän yrityksensä on tehnyt tänä vuonna kaksi miljoonaa euroa liikevaihtoa, ja toiminta kasvaa heidän mukaansa koko ajan.

– Mediasta saa herkästi sen kuvan, että kukaan ei osta asuntoja ja hinnat romahtavat, mutta todellisuus on eri.

Petriina Janhonen ja Antti Kerkkonen ovat flipanneet yli 40 asuntoa. Kuvassa on Jyväskylän Väliaitankadulla sijaitsevan asunnon keittiö ennen remonttia ja sen jälkeen.

Asiantuntija varoittaa vaikeuksista

Yrittäjäpari ei ole päässyt asunnoista eroon yhtä nopeasti kuin aiemmin. Vielä kesällä tyypillinen myyntiaika oli noin kaksi viikkoa. Nyt asuntoa on kaupattu pisimmillään kaksi kuukautta. Petriina Janhonen kertoo huomanneensa asuntonäytöillä, että ihmiset epäröivät ostoa, koska pelkäävät arvon romahtavan.

Petriina Janhonen ja Anttoni Kerkkonen kuitenkin näkevät, että flippaajille aika on otollinen, koska remonttia vaativista kohteista ei tarvitse kilpailla ja sen takia niitä saa ostettua hyvällä hinnalla.

– Ja toisaalta jos myyntikohteesta saa 10 000 euroa vähemmän tällä hetkellä, sitten pitää vain nipistää summa esimerkiksi asunnon ostohinnasta ja sen jälkeen yhtälö on sama kuin ennenkin, Anttoni Kerkkonen kertoo.

Flippaaja ostaa, remontoi ja myy asunnon Flippaaminen on nopeatempoista asuntosijoittamista, jossa ostetaan asunto, remontoidaan se ja pyritään myymään sen voitolla.

Yleensä kohteeksi valitaan huonokuntoinen asunto, jonka arvo voi nousta paljon remontin myötä.

Tavallisesti flippaajat suosivat haluttuja asuinalueita, jotta asunnon myynti kävisi nopeasti.

Kaksion flippaaminen on keskimäärin kannattavampaa kuin yksiön. Keittiön ja kylpyhuoneen uusiminen maksaa nimittäin lähes saman verran asunnon koosta riippumatta, joten isommassa asunnossa remontti tulee neliöihin nähden halvemmaksi.

Jos omaa pääomaa ei ole, monet ostavat flipattavat asunnot niin sanotulla bullet-lainalla, josta maksetaan yksin korkoja eikä lyhennyksiä ollenkaan. Laina maksetaan kerralla pois, kun asunto on myyty.

Flippaamisen riskit liittyvät yllättäviin remonttikuluihin tai asuntomarkkinan äkillisiin muutoksiin.

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola puolestaan luonnehtii markkinaa flippaajille vaikeaksi. Hänen mukaansa flippaajat voivat olla ongelmissa, jos pitkän nousukauden jälkeen tulee nopea lasku.

– Jos jokaisella flippauskierroksella on korotettu panoksia ja laitettu kaikki tuotot likoon, silloin on riski, että kaikki aiemmin saavutettu hyöty katoaa.

– Jos sen sijaan on tehnyt hiekkakakkua kerta toisensa jälkeen samalla muotilla, ongelma ei ole niin suuri, vaikka yhdestä myynnistä tulisi tappioita tai asunnon joutuisi jättämään vuokralle.

Koska asuntobisneksessä on nyt aiempaa enemmän riskejä, perehtyneet, kokeneet ja varakkaat pärjäävät, arvioi Metsola.

– Tilanne on se, että uusien asuntosijoitusten tekeminen vaatii enemmän ymmärrystä kuin monella asuntosijoittajalla on.

Asuntosijoittajien riskit ovat kasvaneet Suomessa on yli 400 000 asuntosijoittajaa.

Asuntosijoittajat ostavat tavallisesti pieniä asuntoja kasvukeskuksista, ja vuokraavat niitä eteenpäin. Toiminnan kannattavuus perustuu vuokratuottoihin ja asunnon arvonnousuun.

Sijoitusasuntoon on nyt entistä vaikeampaa löytää vuokralaisia, koska pieniä kaupunkiasuntoja on viime vuosina rakennettu paljon.

Sijoittajien kulut ovat samaan aikaan kasvaneet, koska korot ja taloyhtiöiden vastikkeet nousevat.

Jos asuntosijoittajalla on paljon lainaa, mutta ei korkosuojausta tai säästöjä, riskit ovat nyt korkeat.

Petriina Janhosella ja Anttoni Kerkkosella valtaosa aiempien flippausten voitoista on kiinni uusissa kohteissa. Heillä on kaikki pelissä asuntobisneksessä, koska se on heidän päätyönsä.

Kaasu pohjaan

Pari vuotta sitten Petriina Janhonen sai vakinaisen työpaikan tilintarkastustoimistosta, mutta tajusi nopeasti, ettei viihdy työssään. Janhonen ja hänen puolisonsa olivat harrastusmielessä remontoineet pari asuntoa, joten Anttoni Kerkkonen ehdotti, että he tekisivät hommaa yhdessä entistä isommin ja tavoitteellisemmin.

Flippaajien mukaan halvemmat asunnot menevät tällä hetkellä kaupaksi kalliita paremmin.

Janhosella oli kuitenkin korkea kynnys heittäytyä yrittäjäksi, joten aluksi he flippasivat asuntoja päivätyön ohessa. Noin puolen vuoden jälkeen Janhonen lopulta irtisanoutui tilitoimistosta. Myös Kerkkonen siirtyi lähes täysin yhteiseen flippausbisnekseen. Vajaan parin vuoden aikana he ovat flipanneet yli neljäkymmentä asuntoa.

Päätös yrittäjyydestä ei ole kaduttanut. Janhonen ja Kerkkonen luottavat siihen, että ihmiset tarvitsevat jatkossakin koteja, joissa asua.

– Uskon, ettei hyvästä asumisesta aleta ensimmäisenä tinkimään, kun kulut nousevat, Kerkkonen sanoo.

Vaikka helppojen tuottojen aika on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan nyt ohi, hän näkee asunnon flippaamisessa edelleen mahdollisuuksia, jos selviää laskukauden yli.

– Flippaajilla on asuntomarkkinoilla oma tarkoituksensa. He muokkaavat asuntoja sellaisiksi, joilla on kysyntää markkinoilla.

Janhonen ja Kerkkonen pyrkivät nyt kasvattamaan toimintaansa. Kerkkonen arvioi, että he olisivat tyytyväisiä noin 10 miljoonan euron liikevaihtoon.

– Sitten voisi sanoa, että on oikea yritys kyseessä, pariskunta sanoo ja naurahtaa.

Kun moni muu asuntosijoittaja jarruttelee, tämä pariskunta painaa kaasua.

