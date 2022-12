Tuija ja Ilkka Kauppinen lähtivät tammikuussa vuoden mittaiselle pyörämatkalle Etelä-Amerikkaan – joulun he viettävät kesän keskellä Chilessä

Rovaniemeläinen pyöräilijäkaksikko on matkannut tänä vuonna halki Etelä-Amerikan. Kuuntele, miten reissu on sujunut ja millaista joulua pariskunta viettää Chilessä.

Rovaniemeläinen pariskunta Tuija ja Ilkka Kauppinen lähti tammikuussa Lapista kohti Kolumbiaa. Ideana oli pyöräillä Etelä-Amerikassa pikku hiljaa mantereen eteläkärkeen asti.

Tällä hetkellä pariskunta on Etelä-Chilessä Puerto Natales (siirryt toiseen palveluun) -nimisessä rannikkokaupungissa. He lepäilevät muutaman päivän kestäneen rankan pyöräilyrupeaman jälkeen, joka suuntautui Torres del Painen (siirryt toiseen palveluun) kansallispuistoon.

Tuija Kauppinen kertoo heidän nauttivan kaupungin mukavuuksista ainakin jonkin aikaa.

– Ensinnäkin tuntuu mukavalta olla kaupungissa, koska on mennyt pitkä aika pitkin hiekkateitä. Tietysti on ollut kauniita vuoristomaisemia, mutta aika pitkän aikaa oltiin siellä ja jäi jopa se jalkapallo-ottelukin katsomatta.

Tuija Kauppinen työntää polkupyörää kovan tuulen vuoksi Atacaman autiomaassa. Kuva: Ilkka Kauppunen

Chilessä on nyt keskikesä, ja maisemassa näkyy valtavasti tuttujakin luonnonkukkia.

– On päivänkakkaraa, voikukkaa, siankärsämöä ja apilaa sekä iso liuta sellaisia, mitä en edes tunnista. On hirveän vihreätä verrattuna siihen, kun olimme Pohjois-Chilessä, joka on valtavan karua, koska se on maailman kuivinta aluetta, Tuija Kauppinen kertoo.

Kukkia on ollut jopa niin paljon, että niiden tuoksu on ollut huumaavan voimakas.

– Esimerkiksi tällaista apilan tuoksua en ole koskaan kokenut, vaikka olen pienestä tytöstä asti mummolan pihalla apilaan tutustunut.

Rovaniemellä alkaa joulu tunkea joka tuutista sisään. Kaupunki on täynnä jouluturisteja, ja ihmiset hössöttävät joulua täyttä päätä. Katolisessa Chilessä jouluhössötys on ollut vielä vähäistä, sillä siellä joulua juhlitaan loppiaiseen asti.

– Kun tulimme eilen tänne, niin talojen ikkunoissa on näkynyt joulukoristeita. Joulupukkia ja joulutähteä on jonkun verran kaupan ikkunoissa, mutta esimerkiksi ruokakaupassa ei ole mitään konvehtipinoja näkynyt, enkä ole joululauluja vielä kuullut. Mutta varmasti käydään tuosta paikallisesta leipomosta hakemassa joululeivonnaisia, Tuija Kauppinen kertoo.

Ilkka Kauppinen ajaa polkupyörällä Torres del Painen kansallispuistossa Etelä-Chilessä. Kuva: Tuija Kauppinen

Ilkka Kauppinen kertoo, että matka on ollut ajoittain rankka. Perussa ja Chilessä kuivuus on pakottanut kantamaan mukana jopa kolmen päivän juomaveden, ja voimakkaat tuulet riepottelevat pyöräilijöitä niin, että välillä on joutunut taluttamaan menopeliä.

Hän painottaakin levon merkitystä pitkällä pyörävaelluksella.

– Olemme tavanneet monta pyöräilijää, jotka ovat unohtaneet levon merkityksen. Niillä tulee sitten loppuunpalaminen. Usea on lopettanut pyöräretkensä kesken sen takia. Välillä on tärkeätä mennä kaupunkiin, syödä hyvin, nukkua paljon ja hoitaa parisuhdetta, Ilkka Kauppinen sanoo.

Pariskunnan matkan oli määrä jatkua Etelä-Amerikan eteläisimpään kärkeen Patagoniassa, mutta he ovat päättäneet jatkaa matkaa takaisin pohjoiseen päin.

– Ushuaia (siirryt toiseen palveluun) on maailman eteläisin kaupunki, eli ajamme sinne, mutta tämä pyöräily on niin mahtavaa hommaa, että emmehän me malta ihan vielä lopettaa. Sieltä me otamme bussin Buenos Airesiin eli Argentiinan pääkaupunkiin ja sieltä lähdemme polkemaan Uruguayn ja Paraguayn läpi Brasiliaan Rio de Janeiroon.

Vuoden alkupuolen sijaan kotiinpaluu on siirtynyt ensi kesään, Ilkka Kauppinen sanoo.

– On varmasti ensi kesän alku. Joskus touko-kesäkuussa tulemme takaisin Suomeen ja Lappiin. Ainakin joksikin aikaa.