”Ei auta, että istumme ja itkemme” – näin sotaa paenneet ukrainalaiset juhlivat joulua Varkaudessa

Ukrainalaisen perinteen mukaan lapset laulavat ennen lahjojen jakoa. Videolla lauletaan ukrainalaista laulua, jonka englanninkielinen nimi on The Little Swallow.

Ukrainalainen Yuliia Holovchenko saapui torstaina Varkauden Kuoppakankaan seurakuntatalolle viettämään ukrainalaista joulujuhlaa. Sotaa paenneille ukrainalaisille on järjestetty Suomessa omia joulujuhlia muutamilla paikkakunnilla.

Mukana juhlassa oli myös kaksi hänen alaikäistä poikaansa, Oleksii ja Vladyslav. Holovchenkon mielestä pelkkä juhlan odotus tuo paljon hyvää mieltä sekä lapsille että aikuisille.

– Joulu merkitsee iloa ja yhdessäoloa.

Holovchenko saapui Varkauteen Etelä-Ukrainan Hersonista vasta tämän vuoden marraskuussa. Lyhyestä ajasta huolimatta hän on jo ehtinyt oppia suomen kieltä. Holovchenko käy kotoutumiskoulutusta Savon ammattiopistossa.

Vanhempi poika Oleksii käy peruskoulua, ja Vladyslav on päiväkodissa.

Joulu on suuri juhla sotaa paenneelle Yuliia Holovchenkolle. Sylissään hänellä on nuorempi poikansa Vladyslav. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Yhdessäolo tärkeää

Paikalla joulujuhlassa oli myös Ulyana Neubauer. Hän koordinoi työkseen Varkaudessa asuvien ukrainalaisten asioita, ja hänet valittiin tänä vuonna vuoden varkautelaiseksi.

Neubauer on auttanut ukrainalaisia monipuolisesti. Hän on esimerkiksi ollut mukana valmistelemassa suomen kielen kurssia, auttanut lomakkeiden täytössä sekä ohjannut erilaisiin harrastuksiin.

Varkaudessa on tällä hetkellä vajaat 300 ukrainalaista pakolaista, kertoo Neubauer. Suurin osa lapsista on päässyt kouluun tai päivähoitoon, ja noin 30 prosenttia aikuisista on työelämässä. Neubauerin mukaan ukrainalaisia on töissä esimerkiksi hitsaajina, siivoojina ja kaupan työntekijöinä.

Neubauer kertoo, että ukrainalaiset ovat todella kiinnostuneita suomalaisesta joulusta ja jouluperinteistä. Moni heistä mieltää Suomen joulumaaksi.

– Heidän mielestään Suomi on ”se” joulumaa. Suomesta tulee Joulupukki, Suomessa on kaunista sekä Suomessa on lunta ja talvi.

Ukrainalaisessa ja suomalaisessa joulussa on paljon samaa. Lahjat, hyvä ruoka sekä yhdessäolo perheen kanssa ovat kaikki tärkeitä.

Holovchenkon mukaan Ukrainassa on samat ruuanlaiton tavat kuin Suomessa. Pöydässä pitää olla paljon lihaa ja vihanneksia. Lisäksi joulupöytään kuuluu myös suomalaisille tuttu rosolli.

Joulujuhlassa laulettiin ja leikittiin myös perinteinen Tonttujen jouluyö -laulu.

Joulua juhlitaan pitkään

Kuoppakankaan seurakuntatalolla Varkaudessa oli paikalla noin sata ihmistä. Siellä muun muassa laulettiin, syötiiin ja jaettiin lahjoja. Tapahtuma järjestettiin vapaaehtoisvoimin.

Neubauerin mielestä joulujuhlan järjestäminen on hieno asia.

– Lapset ovat kaukana kotoa. Heille merkitsee varmasti paljon, että saadaan yhteinen juhla, jossa esimerkiksi lausutaan ukrainalaisia runoja.

Sota Ukrainassa on kestänyt jo kymmenen kuukautta. Neubauerin mukaan tilanne on varmasti raskas kaikille.

– Yritämme tsempata, koska ei auta, että istumme ja itkemme. Pyrimme olemaan aktiivisia ja auttamaan myös heitä, jotka ovat Ukrainassa.

Ukrainalaiset esimerkiksi lähettävät paljon rahaa kotiinsa. Lisäksi Neubauer kertoo, että heidän suunnitelmissaan on lähettää avustuspaketteja, jotka tulevat sisältämään ainakin maastoverkkoja ja villasukkia. Ensimmäinen paketti on tarkoitus lähettää tammikuussa.

Yuliia Holovchenko uskoo, että loppuvuosi tulee menemään hyvin. Hän aikoo juhlia joulua paljon ja pitkään. Suunnitelmissa on esimerkiksi vierailla Kuopiossa ja Helsingissä. Aikeissa on myös viettää aikaa ulkona sekä laittaa paljon ruokaa.

Suomalainen Joulupukki ja ukrainalainen Pyhä Nikolaus jakoivat lapsille lahjoituksina saatuja lahjoja. Kuva: Marianne Mattila / Yle

