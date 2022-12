Joulumatka mummolaan kallistui äkisti – selvitimme, mitä reissu maksaa viime hetken lähtijälle

Kysyimme aatonaaton autoilijoilta, miten kaiken kallistuminen vaikuttaa joulun matkasuunnitelmiin. Moni on vähentänyt autoilua arjessaan, mutta sukulaisten luona vierailemisesta ei tingitä.

Omalla autolla matkustaminen näyttäisi olevan edullisin vaihtoehto, jos matkalipun hankkii vasta aatonaattona. Joulumatka mummolaan on kallistunut jopa kymmeniä euroja parissa vuodessa.

Jouluna toiselle paikkakunnalle matkustavalle on vielä tarjolla jonkin verran vaihtoehtoja. Vertailemme tässä jutussa joulureissun hintoja eri kulkumuodoilla.

Esimerkki-ihmisemme on unohtanut hankkia matkaliput ajoissa. Hän lähtee tänään aatonaattona työpäivän jälkeen kello 16 ja palaa Tapaninpäivänä iltapäivästä.

Otimme vertailuun kolme matkaa: Helsinki–Jyväskylä, Oulu–Rovaniemi ja Lappeenranta–Kajaani. Oheiseen grafiikkaan on koottu matkan hinnat omalla autolla, linja-autolla ja junalla.

Omalla autolla

Maria Härö tankkasi autoaan Heinolan ABC:lla perjantaina. Hän ei säästele bensakuluissa joulun sukulaisreissuilla. Kuva: Mika Moksu / Yle

Joulumatka omalla autolla tuottaa suoria kustannuksia lähinnä polttoaineen ja pysähdysten muodossa.

Oheiset taulukot näyttävät bensiini- ja diesel-käyttöisten autojen polttoainekustannusten suuruusluokan eripituisilla matkoilla. Esimerkkimatkojen jälkeen löydät taulukon, jonka avulla voit verrata myös muun pituisia matkoja.

Helsinki–Jyväskylä-matka taittuu Nelostietä Lahden ja Heinolan kautta noin kolmessa tunnissa ja 40 minuutissa. Auto nielee tietä reissulla noin 270 kilometriä.

Oulu–Rovaniemi-välin kuljemme Kemin kautta. Matka kestää noin kaksi tuntia ja 45 minuuttia. Reitin pituutena pidämme tässä laskelmassa 220 kilometriä, keskustasta keskustaan.

Lappeenrannasta Kajaaniin reitti vie ensin Mikkeliin, josta Kuopion kautta Kainuuseen. Aikaa kuluu noin viisi tuntia. Matkaa kertyy noin 440 kilometriä.

Polttoaineiden hinta on noussut huomattavasti parissa vuodessa. Esimerkiksi yhdensuuntainen matka Helsingistä Jyväskylään maksoi vielä 2020 noin 23 euroa, tänä vuonna hinnaksi tulee yli 30 euroa.

Junalla pääsee vielä

Juniin on vielä jouluksi jonkin verran tilaa. Arkistokuva Rovaniemen rautatieasemalta. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Tänään perjantaina 23. joulukuuta puolen päivän aikaan VR:n joulunjunat alkoivat olla jo täynnä.

Matka junalla Meno pe 23.12.2022 Paluu ma 26.12. Helsinki-Jyväskylä 5 junaa, hinta 36–39 €, n. 3 h 30 min 5 junaa, 24,90–39 €, n. 3 h 30 min Lappeenranta-Kajaani 1 juna, 60 €, 7 h 38 min 2 junaa, 53–60,90 €, 6 h 8 min Oulu-Rovaniemi 1 juna, 33 €, n. 2 h 30 min 2 junaa, 25–37,90 €, n 2 h 30 min

Helsinki–Jyväskylä-välillä kulkee perjantaina iltapäivällä kuusi vuoroa. Yleisin hinta viime hetken varaajalle on 39 euroa, yhdelle vuorolle on saatavissa 36 euron hintainen matkalippu.

Jyväskylästä Helsinkiin lähtee Tapaninpäivänä viisi vuoroa, joihin kaikkiin on yhä tilaa. Suorien yhteyksien hinnat vaihtelevat 24,90 ja 39 euron välillä.

Lappeenrannasta Kajaaniin perjantaina iltapäivän puolella kulkee kolme junaa, joista yhteen oli vielä saatavilla lippuja. Hinta 60 euroa.

Paluu Tapaninpäivänä onnistuu kahdella tapaa, joko 12.17 junalla 60,90 eurolla tai 14.33 junalla 53 eurolla.

Oulusta Rovaniemelle kello 18 lähtevä juna on myyty perjantaina loppuun. Kello 20.20 lähtevään on vielä jäljellä lippu 33 eurolla. Juna on perillä kello 22.45.

Tapaninpäivänä paluu onnistuu hyvin. Iltapäivän kolme junaa lähtevät kello 15.35, 17.45 ja 20.57. Myöhäisin on edullisin 25 euron hinnalla. Kello 15.35:n juna maksaa 37,90 euroa ja kello 17.45:n juna 33 euroa.

Bussilla vähemmän vaihtoehtoja

Bussilla kulkeminen on joulun aikaan hankalinta. Arkistokuva. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Linja-autolla matkustaminen onnistuu myös, mutta Lappeenranta–Kajaani- ja Oulu–Rovaniemi-väleillä vaihtoehdot ovat vähissä.

Matka linja-autolla Meno pe 23.12.2022 Paluu ma 26.12. Helsinki-Jyväskylä 5 vuoroa, hinta 23,90–41 €, n. 4 h 10 vuoroa, 20,40–41 €, n. 4 h Lappeenranta-Kajaani 1 vuoro, 60 €, yli 10 h 1 vuoro, 63,70 €, n. 7 h 30 min Oulu-Rovaniemi Ei saatavilla 5 vuoroa, 18,40–50 €, n. 3 h

Helsingistä Jyväskylään linja-autolippuja on vielä viiteen vuoroon. Matka-aika suorilla linjoilla on hieman alle neljä tuntia. Edullisimmillaan matkan saa 23,90 eurolla ja kalleimmasta lipusta pyydetään 41 euroa.

Paluu Tapaninpäivänä onnistuu Jyväskylästä vielä kymmenellä bussilinjalla. Edullisin lippu maksaa 20,40 euroa ja kallein 41 euroa.

Lappeenrannasta Kajaaniin on lähdettävä perjantaina jo kello 15.15 linja-autolla. Kahden vaihdon matka ottaa kaikkiaan yli 10 tuntia. Perillä Kajaanissa ollaan lauantain puolella kello 01.25. Matkalipun hinta on edullisimmillaan 32,90 euroa.

Takaisin on lähdettävä maanantaina kello 9.30 päivän ainoalla mahdollisella bussiyhteydellä. Vaihto Lievestuoreella, josta Lappeenrantaan saavutaan 17.05, yhteensä seitsemän ja puolen tunnin matkustamisen jälkeen. Hinta matkalle 63,70 euroa.

Aatonaattona eli tänään perjantaina ei Oulusta enää pääse linja-autolla Rovaniemelle. Tapaninpäivälle vuoroja kulkee viisi kappaletta. Matka-ajaksi luvataan noin kolme tuntia. Hinnat vaihtelevat 18,40 eurosta 50 euroon.

