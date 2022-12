Tutkija kaipaa poliittista linjausta lapsilisän tavoitteista – tuplalapsilisällä suuri merkitys noin 130 000 köyhyydessä elävälle lapselle

Lapsilisä on maksettu tänään 23. joulukuuta kaikille lapsilisän saajille kaksinkertaisena. Tuplalapsilisän tavoitteena on tukea lapsiperheiden taloutta eikä ylimääräinen lapsilisä vaikuta esimerkiksi toimeentulotuen määräytymiseen.

Lapsiperheissä joulun aatonaattona tilille ilmestynyt kaksinkertainen lapsilisä on tullut tarpeeseen.

– Tosi iso merkitys. Meidänkin perheessä on viisi lasta, niin kyllä sitä rahaa tarvitaan ruokaan. Kun on vauva, niin ruuan hinta ja vauvan ruuan hinta ja kaikki on sen verran kallistunut, sanoo Tanja Töyrylä Espoosta.

Lisäraha menee arjen kuluihin.

– Kyllä voi olla, että joulupöydässä jollakin tavalla näkyy, mutta kyllä meillä sellaisia menoeriä on tulossa sitten joulun jälkeen, kun meillä sähkölasku pompsahtaa viisinkertaiseksi, niin voi olla, että joulun jälkeen ehkä sitten enempikin, Maria Honkala Limingasta kuvailee tuplalapsilisän vaikutusta perheen talouteen.

Tutkija: Lapsilisällä on iso merkitys

Lapsiperheköyhyyttä selvittänyt tutkimusprofessori Tiina Ristikari arvioi, että tuplalapsilisällä on osalle perheistä todella iso merkitys.

– Meillä on iso osa lapsiperheitä, jotka sinnittelevät siinä köyhyysrajan lähimaastossa ja näille tällä rahalla on varmasti todella, todella iso merkitys.

– Sitten on joukko lapsiperheitä, joilla ei ole niin tiukkaa ja tämä hintojen nousu ei ole vaikuttanut niin paljon. On selvää, että heille tämä on sitten ekstra-rahaa siihen arkeen, mutta kyllä sanoisin, että meillä on myös yli 130 000 lasta tällä hetkellä, jotka elävät köyhyydessä ja paljon vielä lapsia siinä lähituntumassa ja heille tällä on kyllä iso merkitys, Ristikari kertoo

Tutkimusprofessori Ristikari toivoo poliittisilta päättäjiltä linjauksia siitä, mitä lapsilisällä tavoitellaan. Silloin voitaisiin seurata myös vaikutuksia.

– Jos sillä halutaan vähentää köyhyyttä, niin silloin me pystyttäisiin seuraamaan, tapahtuuko näin. Jos me tavoitellaan syntyvyyden nousua, niin silloin me pystyttäisiin seuraamaan, että saadaanko sillä tätä aikaan, Ristikari toteaa.

Lapsilisän reaaliarvo on romahtanut

Lapsilisän reaaliarvo on vuosikymmenten aikana romahtanut ja tutkimusprofessori Ristikari laskee, että lapsilisän kautta maksettava tuki vähenee edelleen, kun lasten määrä pienenee.

– Halutaanko me kompensoida lapsesta aiheutuvia kuluja, on yksi kysymys.

– Se raha, mitä tällä hetkellä lapsiin yleensäkin sijoitetaan lapsilisän kautta, niin sehän tulee nyt vuosien myötä pienenemään, koska meidän syntyvyys on laskenut niin paljon ja lasten osuus väestössä pienenee. Yhteiskunnan kokonaisinvestointi lapsiin pienenee tulevaisuudessa, Ristikari kuvailee muutosta.

Sosiaaliturvakomitea (siirryt toiseen palveluun) selvittää lapsilisän uudistamista. Esillä on ollut sisaruskorotuksista luopuminen ja korotukset pienten lasten tukiin.

Komitea esittelee välimietintönsä maaliskuussa 2023. Komitean tavoitteena on evästää seuraavaa hallitusta sosiaaliturvan uudistamisessa.

Tutkimusprofessori Ristikari säilyttäisi lapsilisän kaikille lapsiperheille.

– En purkaisi lapsilisää. Loisin siihen enemmän sellaisia elementtejä, joilla se kohdentuu paremmin niille perheille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat.

Asumislisän lapsikorotus voisi olla yksi keino kohdentaa tukea.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 24.12. klo 23:een asti.