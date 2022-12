Whitney Houston kuoli hotellin kylpyammeeseen – käsikirjoittaja Anthony McCarten sanoo, ettei poptähden tarina silti ole tragedia

Whitney Houston nousi 1980-luvulla yhdeksi maailman isoimmista poptähdistä. Hän oli harvinaisuus: superstaraksi noussut musta nainen alalla, joka oli pääosin valkoinen.

Houstonin ura huipulla jäi suunniteltua lyhyemmäksi. Päihderiippuvuus ja myrskyinen suhde aviomies Bobby Browniin veivät hänestä terän. Houston hukkui hotellihuoneensa kylpyammeeseen helmikuussa 2012. Hänen verestään löytyi kokaiinia ja muita päihteitä.

Houstonin tarinaa on käsitelty kirjoissa ja dokumenteista, joista tunnetuin lienee Kevin Macdonaldin ohjaama Whitney (2018).

Joulun alla teattereihin saapui tähdestä kertova näytelmäelokuva I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie. Kasi Lemmonsin ohjaama elokuva antaa Houstonista paljon myönteisemmän kuvan.

Elokuvan tekijät kertoivat Ylelle, miksi se oli tärkeää.

Lontoossa varttunut Naomi Ackie ei ensin uskonut, että hänestä olisi Whitney Houstonin rooliin. Kuva: Emily Aragones © 2022 CTMG, Inc. All Rights Reserved

Empatiaa Houstonia kohtaan

Naomi Ackie vaikuttaa innostuneelta. I Wanna Dance on hänen ensimmäinen pääroolinsa isossa elokuvassa. Tätä ennen Ackie on tullut katsojille tutuksi kapinallisen sivuosasta Star Wars: The Rise of Skywalkerissa ja toisesta pääosasta tv-sarja Master of Nonen kolmannella tuotantokaudella.

Astuminen megatähden saappaisiin epäilytti Ackieta aluksi. 30-vuotias britti kertoo kasvaneensa kodissa, jossa Whitney Houstonin ikoniset kappaleet soivat jatkuvasti. Hän kuitenkin tiesi, ettei hän näytä tai kuulosta Houstonilta.

Houston oli hänen mielessään erityisasemassa, ja siksi rooli hirvitti.

– Häntä kutsuttiin Diivaksi (”The Diva”). Osa minusta oli asettanut hänet korokkeelle ja ajatellut häntä sellaisena, Ackie sanoo.

Ackie valmistautui rooliin kahdeksan kuukauden ajan. Hän treenasi Houstonin liikkeitä sekä aksenttia ja teki taustatyötä. Kirjojen, lehtijuttujen ja tv-taltiointien lisäksi tärkeitä lähteitä olivat Houstonin perheenjäsenet ja levy-yhtiöpomo Clive Davis, joka on yksi elokuvan tuottajista.

– Taustatyö auttoi minua tuntemaan empatiaa sellaista Whitneyta kohtaan, jonka en ennen tiennyt olevan olemassakaan.

I Wanna Dance on Naomi Ackien ensimmäinen päärooli isossa elokuvassa. Kuva: AOP

Tavoitteena uskollinen imitointi

I Wanna Dance on hyvin perinteinen elämäkertaelokuva. Sitä on kuvailtu wikipediamaiseksi (siirryt toiseen palveluun) tavassa, jolla se käy Houstonin elämän ja uran läpi kronologisesti, pääkohta kerrallaan.

Yli kahden tunnin kestosta uhrataan pitkiä pätkiä Houstonin ikonisiin esiintymisiin. Kokonaan nähdään muun muassa Houstonin tv-debyytti The Merv Griffin Show'ssa vuonna 1983 ja Super Bowl -esiintyminen vuonna 1991.

Ackie sanoo, että kokonaisten esiintymisten luominen uudestaan oli ykkösprioriteetti. Apuna oli liikevalmentaja Polly Bennett.

– Katsoin Whitneyn esityksiä uudestaan ja uudestaan, kuva kuvalta, jotta saisin kaikki liikkeeni niin tarkoiksi kuin mahdollista.

Yksi Houstonin kuuluisimmista esityksistä on The Star-Spangled Banner vuoden 1991 Super Bowlissa. Kuva: Emily Aragones © 2022 CTMG, Inc. All Rights Reserved

Ratkaisu on vähän samanlainen kuin muutaman vuoden takaisessa Bohemian Rhapsodyssa (2018). Se huipentui tarkasti uudelleenluotuun versioon Queen-yhtyeen esiintymisestä vuoden 1985 Live Aidissa.

Molemmilla elokuvilla onkin sama käsikirjoittaja, Anthony McCarten.

”Elämät ovat sotkuisia”

Kirjailijana ja näytelmäkirjailijanakin tunnettu uusiseelantilainen McCarten on erikoistunut tarinoihin oikeista henkilöistä. Bohemian Rhapsodyn lisäksi hän on kirjoittanut elokuvat Stephen Hawkingista (Kaiken teoria, 2014), Winston Churchillista (Synkin hetki, 2017) ja kahdesta viimeisimmästä paavista (Kaksi paavia, 2019).

Ensi vuodelle on tulossa Andy Warholista ja Jean-Michel Basquiatista kertova The Collaboration, joka perustuu McCartenin näytelmään.

McCarten sanoo, että hänen isoin vastuunsa on paljastaa oikeista henkilöistä jotain uutta. Näin tehdäkseen täytyy usein kuvitella, täyttää aukkoja, keksiä dialogia ja jopa fiktiivisiä hahmoja.

Taustatyön täytyy kuitenkin olla vastuullista, eikä tarinaan saa keksiä ”tyhmiä faktoja” vain jotta se olisi kiinnostavampi.

– En ota valokuvaa vaan maalaan taulua. Tulkitsen näkemääni. Tarkkuuteni voi kyseenalaistaa, mutta kaikkea ajaa halu kertoa totuus, McCarten sanoo.

– Tarinat eivät ilmaannu täydellisinä kolmen näytöksen elokuvina. Elämät ovat sotkuisia, historia on huono elokuvantekijä.

I Wanna Dancella McCarten halusi kuitenkin osoittaa, että Houstonin elämä on vähemmän sotkuinen kuin mitä monet väittävät.

Stanley Tucci (vas.) näyttelee I Wanna Dance -elokuvassa levy-yhtiöpomo Clive Davisia. Kuva: Emily Aragones © 2022 CTMG, Inc. All Rights Reserved

Houston on ymmärretty väärin

Vuoden 2018 Whitney-dokumentti piirtää kuvan naisesta, joka ei kyennyt päihderiippuvuuden ja julkisen pyörityksen vuoksi pitämään huolta itsestään tai läheisistään. Kriitikoiden kehumassa dokumentissa nähdään paljon rujoa kuvamateriaalia sekavasta ja sammaltavasta Houstonista.

Uhriksi joutui Houstonin lisäksi hänen ja Bobby Brownin tytär Bobbi Kristina Brown. Tytär vietti lapsuutensa tien päällä ja todisti dokumentin mukaan huumeidenkäyttöä pienestä asti.

Bobbi kuoli muutama vuosi äitinsä jälkeen 22-vuotiaana – hänkin kylpyammeeseen. Hänen verestään löytyi lukuisia laittomia päihteitä. Eräs läheinen kuvailee dokumentissa Bobbin elämää ”kamalaksi tuhlaukseksi”.

I Wanna Dancen sävy on dokumenttia lempeämpi ja iloisempi. Äiti ja tytär viettävät laatuaikaa toistensa kanssa, eikä Houstonin rankimpia hetkiä juuri nähdä. Bobbin kohtaloon ei viitata sanallakaan.

Anthony McCarten on kirjoittanut lukuisia todellisiin henkilöihin perustuvia elokuvia ja näytelmiä. Kuva: John Salangsang / AOP

Käsikirjoittaja Anthony McCarten sanoo, että Houston on ymmärretty väärin.

– Hänen elämänsä oli täynnä onnistumisia artistina ja ihmisenä. Hän oli antelias ja rakastava. Hänen elämänsä oli täynnä naurua, McCarten sanoo.

Tuon elämän, täynnä ”nerokasta musiikkia”, hän halusi tuoda valkokankaille parhaalla mahdollisella äänentoistolla.

– Haastan kenet tahansa sanomaan elokuvan katsottuaan, että hänen elämänsä oli traaginen.